La comparación inquieta a las marcas tradicionales. Michelin, Bridgestone y Pirelli se enfrentan a un ejército de marcas desconocidas que juegan con la ventaja de un precio bajo. En llantas, la brecha de precio puede ser de hasta 40%. Esa diferencia explica por qué las torres de neumáticos chinos crecen en cada esquina.

Precio vs calidad

El viraje del consumidor ha sido inmediato. Ante la inflación y la presión en el bolsillo, los neumáticos dejaron de ser un producto aspiracional para convertirse en una compra pragmática. “Obviamente te vuelves más selectivo al pensar en qué gasto mi dinero. Y las llantas precisamente no son el producto más llamativo”, admite Rebekka Hein, gerente de marca de Michelin para México y Centroamérica.

La consecuencia es que gigantes globales están reduciendo participación. Las tres marcas se abstienen de hablar de participación de mercado, pero las tres admiten el golpe. En el mismo lapso, los fabricantes asiáticos sin representación local formal —los llamados non-pool— dispararon sus ventas.

Bridgestone advierte que la decisión del consumidor puede tener un costo oculto. “El menor precio de una llanta es determinante para que el consumidor haga la compra, sin embargo, el gasto a largo plazo puede ser mucho mayor”, señala Miguel Pacheco, presidente de Bridgestone Latinoamérica Norte.

La compañía busca contrarrestar este patrón mediante campañas de educación y sensibilización, resaltando el impacto que tiene una buena llanta en seguridad, confort y eficiencia.

Michelin subraya que la llanta es uno de los productos industriales más complejos, pues debe equilibrar rigidez y flexibilidad para garantizar confort, pero también resistir altas velocidades y frenadas intensas. La compañía señala que la clave está en los compuestos utilizados y en la investigación para definir mezclas y diseños que mejoren la adherencia y el desempeño en condiciones adversas.

Ese conocimiento se nutre tanto de los centros de desarrollo como de la participación en competencias deportivas. “Estuvimos precisamente ocho años en Fórmula E porque tuvimos que adquirir el conocimiento de los requerimientos de los nuevos vehículos eléctricos, porque son más pesados, tienen mucho más torque”, comenta Hein.

Además, Michelin mantiene presencia en otras plataformas de alto rendimiento. Con su marca BFGoodrich participa en la Baja 1000 para el segmento off-road, mientras que en motociclismo continúa en MotoGP hasta 2027, cuando migrará a una nueva serie más cercana a las condiciones de manejo en calle real.

El problema, coinciden los fabricantes, es que el consumidor aún no percibe el valor real de un neumático de alta gama. “Hay muy poco conocimiento sobre la importancia de una llanta y las características de calidad que deberías tener en cuenta al momento de comprar”, dice Hein.

Innovación y producción local

Mientras tanto, los fabricantes ven en sus plantas un eje. La planta de Bridgestone en Cuernavaca, con capacidad para 24,000 llantas diarias, juega un papel clave al abastecer tanto a armadoras como al mercado de repuesto. La firma ha optimizado procesos y fortalecido su cadena de suministro para enfrentar la presión de precios sin sacrificar estándares. Además, mantiene un portafolio balanceado; con la marca Bridgestone atiende el segmento premium, mientras que con Firestone ofrece opciones más accesibles, diversificando así su cobertura de mercado.

Michelin sigue la misma ruta, reforzando su estrategia “local to local”. La planta de León, que produce alrededor de 13 millones de llantas al año, destina más del 80% a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también atiende al mercado de repuesto en México y algunas otras regiones. El objetivo es equilibrar esa mezcla para fortalecer la presencia local sin descuidar los compromisos globales.

La compañía también busca blindarse frente a la volatilidad arancelaria con un mayor esfuerzo de regionalización de su cadena de suministro. Aunque el caucho natural seguirá dependiendo de países productores como Brasil, Michelin trabaja en proyectos de cero deforestación y recolección sustentable. En otros insumos, como acero o componentes sintéticos, la estrategia es localizar proveedores dentro de América para reducir costos logísticos, mejorar la huella de carbono y mitigar riesgos regulatorios.

Al mismo tiempo, las marcas están mirando hacia nuevos segmentos especializados. Pirelli lanzó su línea Elect, especializada en neumáticos para autos eléctricos, y el Cyber Tyre, capaz de recopilar y procesar datos de sensores dentro del neumático y comunicarse en tiempo real con la electrónica del vehículo. “Nuestra prioridad es anticiparnos a la movilidad del futuro, ofreciendo productos de alta tecnología que diferencien a Pirelli en el mercado”, dice Enrico Verdino, CEO de Pirelli México.

Michelin ha desarrollado neumáticos específicamente diseñados para vehículos eléctricos, combinando eficiencia energética, bajo ruido y durabilidad. La compañía integra sensores y materiales avanzados que optimizan la transferencia de torque y la autonomía de la batería sin sacrificar seguridad. Bridgestone, en tanto, desarrolla modelos que reduzcan ruido y optimicen el consumo de energía.

La disputa, sin embargo, no es solo tecnológica. También se libra en los pasillos de la regulación. “Es muy importante que existan reglas claras y justas que aseguren la competencia leal”, advierte Pacheco.

Para las multinacionales, el reto es doble: defender el terreno premium y convencer al consumidor de que lo barato puede salir caro. Para los chinos, en cambio, mientras exista un diferencial de precio, la ola seguirá rodando.

Con información de Tzuara de Luna