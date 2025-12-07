Retiran un estudio sobre el glifosato tras años de advertencias sobre la participación de Monsanto

Este producto del gigante agrícola Monsanto es objeto de numerosas demandas judiciales por cáncer por valor de miles de millones de dólares.

Publicado en el año 2000 en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology, el artículo, ahora retractado, es uno de los más citados sobre el glifosato, especialmente por numerosas autoridades gubernamentales que regulan su uso.

En su aviso de retractación, difundido la semana pasada, la revista señala una serie de deficiencias graves, desde la omisión de estudios de carcinogenicidad disponibles en ese momento hasta la falta de datos sobre la participación de empleados de Monsanto en su redacción, y la no divulgación de los beneficios económicos que los autores recibieron de parte de esa empresa.

Elsevier, la editorial de la revista, con sede en Países Bajos, aseguró a la AFP que el proceso de revisión comenzó "en cuanto el actual editor tuvo conocimiento de las preocupaciones sobre este artículo hace unos meses" .

"Artículos fraudulentos"

Pero ya en 2002 una carta firmada por una veintena de investigadores denunciaba "conflictos de intereses, falta de transparencia y ausencia de independencia editorial" dentro de la revista científica, con mención específica a Monsanto.

El asunto salió a la luz en 2017, al divulgarse documentos internos de la empresa que revelaban el papel de los empleados de Monsanto en la redacción del estudio, ahora retractado.

Naomi Oreskes, coautora de una publicación de septiembre que detalla la enorme influencia del estudio, se mostró "muy satisfecha" con la tan esperada retractación.

"La comunidad científica necesita mejores mecanismos para identificar y retractar artículos fraudulentos", declaró a la AFP esta historiadora de ciencia de la Universidad de Harvard.

Las razones esgrimidas por la revista para retractar el estudio "coinciden perfectamente con lo que denunciamos en su momento", declaró a la AFP Lynn Goldman, de la Universidad George Washington, cofirmante de la carta de 2002.

Gary Williams, uno de los autores del estudio cuestionado, no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP. Los otros coautores han fallecido.