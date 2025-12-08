Anuncian fecha para inicio de registro de líneas telefónicas; las que no cumplan se desactivarán en 2026

Cuenta regresiva del registro

Durante los primeros 30 días posteriores a la entrada en vigor de las reglas, Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes, por ser las empresas mayoristas del sector, deberán crear e instalar las plataformas tecnológicas para asociar a los usuarios con un número telefónico.

Una vez concluida esta etapa, todos los operadores de servicios móviles contarán con 120 días para asociar la totalidad de su cartera de clientes a una línea telefónica. Este periodo coincidirá con el Mundial de futbol, lo que presionará aún más los tiempos de las compañías de telefonía.

En la actualidad, los operadores ya ejecutan el registro de líneas móviles como parte de un programa piloto, aun cuando la medida regulatoria no ha entrado en vigor. Telcel, por ejemplo, envía mensajes SMS a sus usuarios en los que señala que la disposición ya es oficial, por lo que deben acudir a sus Centros de Atención a Clientes para registrar líneas antiguas y nuevas a través de la CURP o la INE.

En contraste, Bait, AT&T y Telefónica esperarán la publicación formal de los lineamientos para iniciar la comunicación correspondiente con sus suscriptores.

La nueva disposición estipula que todas las SIM físicas y las eSIM virtuales comercializadas en México y en el extranjero, que se utilicen en el mercado nacional, deberán registrarse obligatoriamente ante las empresas de telefonía móvil. De lo contrario, solo podrán realizar llamadas de emergencia, atención ciudadana y acceso al portal del operador.

Los usuarios deberán entregar su CURP, mientras que las personas extranjeras requerirán su pasaporte para vincular su identidad a una línea telefónica. El objetivo de esta política es combatir las extorsiones vía móvil, delito que de enero a julio registró 6,880 víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Inversiones para el padrón

La implementación del padrón de telefonía requerirá el desarrollo de plataformas para el registro y la validación de la identidad de los usuarios. Esta política implicará una inyección de capital superior a 4,053 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones del proyecto de lineamientos elaborado por la CRT. De ese monto, se prevé que 22 millones de pesos correspondan al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad concentrará el mayor gasto, con 4,031 millones de pesos.

Proveedores como Altán Redes, Telcel y AT&T serán los encargados de desarrollar las plataformas —una de acceso y otra de consulta— para registrar las 143 millones de líneas telefónicas que actualmente operan en el país. En tanto, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) deberán arrendar los sitios de los mayoristas para cumplir con las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones.

Los operadores que incumplan la nueva regulación serán acreedores a multas que van desde el 0.01% hasta el 0.75% de los ingresos de la compañía, según lo establecido en la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones. En el caso de los usuarios, la sanción será la desconexión del servicio de telefonía.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez