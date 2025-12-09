Tu futuro laboral en 2026: más sueldo, menos horas de trabajo y empresas con la calculadora en la mano

La contratación entra en modo cautela

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup indica que, para el primer trimestre del próximo año, la llamada Tendencia Neta de Empleo —la diferencia entre las empresas que planean contratar y las que prevén recortes— será de 24%.

El dato se construye a partir de un 38% de empleadores que sí planea aumentar su plantilla frente a un 15% que anticipa despidos. El balance sigue siendo positivo, pero marca una caída de tres puntos frente al trimestre previo y de nueve respecto al mismo periodo del año pasado.

Otro 34% de los empleadores mantendrá su estructura, mientras que 13% todavía no tiene claro qué hará.

"Los empleadores en México están siendo más cautelosos con sus planes de contratación debido a la incertidumbre económica, lo que está influyendo en sus decisiones”, señala Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México.

Para Alesi, este comportamiento no representa freno, sino precisión. “El inicio de 2026 se caracteriza por la cautela en la contratación, una respuesta directa de los empleadores a los diversos desafíos económicos y laborales”, afirma.

Las razones detrás de los ajustes también aparecen en el estudio. Entre las empresas que sí recortarán personal, 26% lo atribuye a desafíos económicos, 18% reconoce que la automatización ya sustituyó puestos. Y entre quienes todavía no saben si contratarán o no, 27% reporta que la variabilidad en las necesidades de sus clientes dificulta tomar una decisión.

En contraste, cuando las compañías sí deciden crecer su plantilla lo hacen motivadas por proyectos temporales o específicos y por expansión del negocio, ambos con 28%. A ellos se suman los avances tecnológicos con 26%, las iniciativas de diversidad e inclusión con 25%, los nuevos perfiles por cambios en las habilidades requeridas con 22% y la apertura de nuevas áreas con 21%.

El arranque de año no se moverá solo por condiciones externas, también por la capacidad de cada organización para adaptarse a nuevas competencias y modelos de trabajo.

Sectores y regiones con mayor dinamismo

Los matices sectoriales y regionales completan el panorama. Finanzas y Seguros encabeza el ánimo de contratación con una tendencia de 49%; Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos se ubica en 31%; Construcción y Bienes Raíces en 25%. En el otro extremo aparecen Servicios Públicos y Recursos Naturales con 14%, Sector Público y Salud con 18% e Información también con 18%.

Por tamaño de empresa, las organizaciones medianas de 250 a 999 colaboradores son las más optimistas, con una tendencia de 42%. En el mapa regional, el Norte lidera con 33% y el Noroeste con 31%. La Ciudad de México y el Noreste reportan 29%, mientras que Occidente cierra con 13% y el Sureste con 12%.

El estudio recoge las preocupaciones que las empresas manifestaron durante las entrevistas. Las habilidades humanas y técnicas avanzan a velocidades distintas, lo que obliga a replantear modelos de liderazgo y cultura interna.

“El talento quiere trabajar, pero no quiere trabajar sin sentido, esto impulsa a las organizaciones a mejorar liderazgo, cultura y clima emocional”, advierte Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica.

La reforma laboral y el aumento al salario mínimo

Alesi coincide en que los cambios obligarán a acelerar procesos de capacitación, medición de productividad y reorganización interna. Durante la presentación del estudio señaló que las transformaciones laborales no se asimilan en automático y requieren fortalecer habilidades dentro de las empresas. “Hay que seguir formando a la gente”, insistió.

El tema salarial también llegó a la mesa. Alesi recordó que el ajuste acordado para el año siguiente será del 13% y enfatizó que estos incrementos mueven toda la estructura interna. “Es la intención para dignificar los salarios mínimos, pero sí es una práctica común que si esas bandas salariales llegan a tocar los salarios promedio, eso empieza a mover las escalas hacia arriba”, explicó.

La jornada de 40 horas representa otro punto de presión, sobre todo para compañías pequeñas y medianas. Alesi advirtió que el impacto será distinto según el tamaño y el giro. “Cuando estamos hablando de las pymes son el segmento en donde vemos que más impacto va a tener la reducción de la jornada laboral… va a requerir de la contratación de más personal”, dijo.

También estimó que el costo adicional podría ir del 10 al 15% para ese tipo de empresas. En organizaciones medianas y grandes, la afectación puede ser mayor. “Dependiendo del giro y de los turnos, podrían estar incluso superando el 30% de incrementos en costos operativos”, señaló.

Aun así, precisó que el objetivo de la reforma es positivo. “Lo que se espera es que trabajadores más descansados lleguen con mente y físico más descansados y eso debería elevar las productividades”, afirmó.

El cierre de 2026 también estará marcado por dos pronósticos que ayudan a dimensionar el ritmo del mercado laboral. Banxico estima que la generación de empleo formal podría ubicarse entre 260,000 y 460,000 puestos, mientras que ManpowerGroup proyecta entre 150,000 y 300,000.

Ambas cifras confirman un escenario de crecimiento moderado, aunque con suficiente tracción para sostener la actividad económica pese a los ajustes operativos que traerán la jornada de cuarenta horas y el aumento al salario mínimo.

La tecnología también marcará el ritmo. El estudio muestra que casi la mitad de las empresas planea invertir en automatización y contratación de perfiles especializados en datos, lo que abre un nuevo capítulo en la combinación de competencias técnicas y humanas. Flores recalca la urgencia de adaptarse. “Tenemos que aprender a aprender constantemente”, dice.