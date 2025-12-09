La batalla del súper se mudó a la esquina: 3B, Waldos y Bara van por tu colonia

El atractivo de estos modelos no está en la sofisticación del surtido, sino en la eficiencia del espacio, en el precio como ancla comercial y en la velocidad de las compras. Son tiendas diseñadas para tickets pequeños, visitas frecuentes y un consumidor que prioriza el gasto controlado.

Para las cadenas de autoservicio, este tipo de formatos se ha convertido en una válvula de crecimiento en zonas donde las tiendas tradicionales ya no caben, tanto por dimensiones físicas como por la presión de las rentas y los costos operativos.

Mientras Walmart y Chedraui continúan cortando listones de nuevas unidades bajo sus marcas de proximidad, Tiendas 3B mantiene una expansión superior a 500 tiendas por año. Waldos, por su parte, apuesta por un modelo sustentado en mercancías de oportunidad y productos ligados a temporalidades.

El 60% del portafolio de Waldos corresponde a este tipo de compras impulsivas, donde el hallazgo inesperado es parte central de la experiencia y del modelo de rotación acelerada.

Un cambio estructural

Todo esto ocurre en un contexto de consumo más restrictivo. La desaceleración económica ha endurecido las decisiones de gasto de los hogares, lo que ha fortalecido la relevancia de formatos enfocados en precio y cercanía.

Para Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente, este fenómeno no es transitorio, sino estructural. “Marcas como Supercito, Bodega Aurrera y Tiendas 3B seguramente mostrarán la mayor expansión en piso de venta en los próximos años; es sencillo, son los que más se adecuan a la estructura económica del país y sus habitantes. Esperaría también ver un mayor esfuerzo en CEDIs, mejorando los tiempos de respuesta de las cadenas”, dice.

Desde el análisis del consumo, Marisol Huerta, especialista del podcast Halcones Financieros, identifica en Tres B un caso emblemático de esta tendencia. “En Tres B haces una comida con 150 pesos al día y para una familia de tres o cuatro personas resulta atractivo”, declara.

El atractivo del hard discount no ha pasado desapercibido para los grandes operadores de conveniencia. Femsa, dueña de Oxxo, decidió entrar a este territorio con Bara, cadena que hoy tiene presencia en León, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.

El dinamismo del segmento se refleja también en los números. Entre enero y septiembre de 2025, Tiendas Tres B abrió 390 unidades y planea cerrar el año con 550 aperturas, respaldadas por una inversión cercana a 3,700 millones de pesos.

“Nuestro modelo de negocio es probado y resiliente. Seguimos invirtiendo en acelerar la apertura de tiendas y fortalecer nuestra base de talento, ya que creemos que el capital humano es esencial para sostener el crecimiento a largo plazo. Vemos un camino claro para operar al menos 14,000 tiendas en México”, dijo Anthony Hatoum en el reporte financiero del tercer trimestre.

La expansión no es exclusiva de 3B. En el mismo periodo, Walmart abrió 35 tiendas Bodega Aurrerá Express; Bara sumó 94 nuevas unidades; Supercito, de Chedraui, 73; y Waldos alrededor de 100 tiendas adicionales.

¿Hay espacio para crecer?

Con este ritmo, la percepción de saturación comienza a aparecer en distintas zonas urbanas. La repetición de fachadas en tramos de pocas cuadras despierta la duda central del sector: ¿todavía hay espacio para crecer?

Para Hermosillo, la respuesta sigue siendo afirmativa, aunque con matices. “Todavía hay mucho espacio para crecer geográficamente en pueblos y ciudades en donde la presencia es baja, mientras que en localidades más urbanas en donde ya hay bastante presencia lo que juega a favor es el aspecto de proximidad”, dice.

Huerta coincide, pero subraya que el crecimiento ya no solo será horizontal, sino también en densidad. “Abren alrededor de dos unidades por día, como lo hace Oxxo. Aún hay mucho mercado para este formato, sobre todo en ciudades de alto tráfico”, declara.

La presión competitiva ya no se limita al precio. La logística, la ubicación de los centros de distribución y la rapidez de abasto comienzan a marcar la diferencia entre crecer de forma ordenada o enfrentar cuellos de botella operativos.

Además, la lucha por locales pequeños y bien ubicados está elevando la competencia por rentas accesibles, un factor que podría tensionar la rentabilidad de modelos que dependen de márgenes muy ajustados.

La expansión de estos formatos también está transformando los hábitos de compra. El supermercado grande cede espacio a compras más frecuentes, de menor monto, pero de alta recurrencia, un cambio que impacta toda la cadena de valor.