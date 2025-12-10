PepsiCo cambiará la fórmula de sus bebidas para evitar el aumento de impuestos en 2026

Las empresas precisaron que más del 75% de la oferta de productos de su portafolio es reducido o sin calorías, es decir, que las marcas clave con calorías han sido reformuladas y cumplen los compromisos establecidos por la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb)

La compañía destacó que ha fortalecido su estrategia global PepsiCo Positive colocando la innovación en el centro del negocio, un enfoque que se traduce en una agenda sostenida de reformulación, desarrollo tecnológico y estándares internos más estrictos que los requisitos del propio mercado.

Pepsico también destacó la labor de GEPP como socio estratégico en México y responsable de operar, producir y distribuir sus reformulaciones a nivel nacional.

“Nuestro trabajo es convertir los compromisos en resultados concretos para los consumidores, y eso implica llevar estas reformulaciones a cada presentación, cada canal y cada hogar del país. La transformación no se anuncia: se ejecuta, y hemos desarrollado un portafolio que responde mejor al México de hoy. En este sentido, todas las marcas clave del portafolio con calorías han sido ya reformuladas, excediendo los compromisos establecidos por MexBeb”, dijo Carlos Flores, Director de Asuntos Legales y Regulatorios de GEPP.

Durante los últimos años, las reformulaciones se han reflejado en los anaqueles: la marca Pepsi ya registra 59% menos calorías, mientras que marcas de sabores como 7Up, Manzanita Sol y Mirinda han sido también reformuladas alcanzando 0 calorías, todas con alcance al 100% de las presentaciones del portafolio y con contenido calórico inferior a otras marcas de la industria.

