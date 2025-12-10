PepsiCo cambiará la fórmula de sus bebidas para evitar el aumento de impuestos en 2026

Pepsico y GEPP, el operador de las marcas de la refresquera en México, apostarán por la reformulación y anunciaron una reducción superior al 50% en el contenido calórico de sus productos, en línea con los movimientos de otras productoras de bebidas para mitigar el impacto por el impuesto a bebidas azuaradas que entra en vigor en 2026.
PepsiCo y GEPP establecieron como objetivo que el 90% del portafolio de marcas estará por debajo de 20 calorías por cada 100 mililitros en 2030. Para alcanzar la meta, ambas empresas ampliarán su portafolio de bebidas reducidas y sin calorías; incentivarán su consumo mediante comunicación responsable e innovación en empaques.
“En PepsiCo estamos demostrando que la industria puede evolucionar sin perder lo que la hace única: el sabor, la experiencia y la preferencia del consumidor. No se trata de quitar opciones, sino de sumar nuevas alternativas que respondan a un México que quiere decidir mejor”, señaló Erick Scheel, presidente de Bebidas de PepsiCo América Latina, citado en un comunicado.