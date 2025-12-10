Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

PepsiCo reducirá el contenido calórico de sus bebidas por IEPS

PepsiCo y GEPP establecieron como objetivo que el 90% del portafolio de marcas estará por debajo de 20 calorías por cada 100 mililitros en 2030.
mié 10 diciembre 2025 04:35 PM
PepsiCo cambiará la fórmula de sus bebidas para evitar el aumento de impuestos en 2026
Pepscico apunta a la reformulación de las bebidas de su portafolio. (Foto: filmlandscape/Getty Images)

Pepsico y GEPP, el operador de las marcas de la refresquera en México, apostarán por la reformulación y anunciaron una reducción superior al 50% en el contenido calórico de sus productos, en línea con los movimientos de otras productoras de bebidas para mitigar el impacto por el impuesto a bebidas azuaradas que entra en vigor en 2026.

PepsiCo y GEPP establecieron como objetivo que el 90% del portafolio de marcas estará por debajo de 20 calorías por cada 100 mililitros en 2030. Para alcanzar la meta, ambas empresas ampliarán su portafolio de bebidas reducidas y sin calorías; incentivarán su consumo mediante comunicación responsable e innovación en empaques.

“En PepsiCo estamos demostrando que la industria puede evolucionar sin perder lo que la hace única: el sabor, la experiencia y la preferencia del consumidor. No se trata de quitar opciones, sino de sumar nuevas alternativas que respondan a un México que quiere decidir mejor”, señaló Erick Scheel, presidente de Bebidas de PepsiCo América Latina, citado en un comunicado.

Publicidad

Las empresas precisaron que más del 75% de la oferta de productos de su portafolio es reducido o sin calorías, es decir, que las marcas clave con calorías han sido reformuladas y cumplen los compromisos establecidos por la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb)

La compañía destacó que ha fortalecido su estrategia global PepsiCo Positive colocando la innovación en el centro del negocio, un enfoque que se traduce en una agenda sostenida de reformulación, desarrollo tecnológico y estándares internos más estrictos que los requisitos del propio mercado.

Pepsico también destacó la labor de GEPP como socio estratégico en México y responsable de operar, producir y distribuir sus reformulaciones a nivel nacional.

“Nuestro trabajo es convertir los compromisos en resultados concretos para los consumidores, y eso implica llevar estas reformulaciones a cada presentación, cada canal y cada hogar del país. La transformación no se anuncia: se ejecuta, y hemos desarrollado un portafolio que responde mejor al México de hoy. En este sentido, todas las marcas clave del portafolio con calorías han sido ya reformuladas, excediendo los compromisos establecidos por MexBeb”, dijo Carlos Flores, Director de Asuntos Legales y Regulatorios de GEPP.

Durante los últimos años, las reformulaciones se han reflejado en los anaqueles: la marca Pepsi ya registra 59% menos calorías, mientras que marcas de sabores como 7Up, Manzanita Sol y Mirinda han sido también reformuladas alcanzando 0 calorías, todas con alcance al 100% de las presentaciones del portafolio y con contenido calórico inferior a otras marcas de la industria.

Publicidad

Tags

Pepsi Center WTC Coca Cola Company IEPS

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad