“El CCE no es oficialismo ni oposición, es una institución”: José Medina Mora

El economista y empresario coloca en el centro de su gestión tres prioridades: reactivar la inversión nacional, acompañar al gobierno en la revisión del T-MEC y fortalecer la representatividad del CCE para que incluya a empresas grandes, medianas y pequeñas.

También advirtió que la certidumbre jurídica, la seguridad, la disponibilidad de energía y la forma en que México enfrente los aranceles influirán en la capacidad del país para atraer inversión.

Él afirma que México necesita crecer y que el primer paso es destrabar proyectos de inversión. Para eso plantea colaboración directa con el gobierno. El diálogo, dice, es el mecanismo para identificar obstáculos y quitar barreras que frenan el capital privado.

Expansión (E): ¿Qué sello quiere imprimir a su gestión y en qué se diferencia de la presidencia anterior?

José Medina Mora Icaza (JMMI): Cada presidencia del Consejo Coordinador Empresarial responde al momento del país. Hoy vivimos un entorno global marcado por la incertidumbre y eso exige diálogo y colaboración con el gobierno. Queremos impulsar un crecimiento económico que reactive la inversión y avance al mismo tiempo en desarrollo social y sustentable. No podemos repetir etapas donde se priorizó solo lo económico sin atender lo social. El énfasis será dialogar para avanzar.

E: Su llegada despertó la expectativa de un CCE más firme. ¿Será un contrapeso real frente al gobierno?

JMMI: El CCE no es oficialismo ni oposición, es una institución. Desde esa institucionalidad tendremos un diálogo frecuente con la presidenta y su gabinete para expresar lo que vemos desde el sector empresarial y enriquecer las políticas públicas.

E: ¿Qué decisiones del gobierno considera más delicadas rumbo a 2026 y dónde anticipa mayor tensión?

JMMI: La revisión del T-MEC será uno de los temas más tensionantes, igual que los aranceles. Hemos visto cómo Estados Unidos anuncia cambios repentinos y eso genera incertidumbre para las empresas que quieren invertir. Las reglas claras ayudan, pero cuando no existen, la única constante es la incertidumbre. Por eso las empresas deben tener una mirada de largo plazo que trascienda estos episodios.

E: ¿Qué riesgos ve en política pública para un año que se perfila de fuerte ajuste económico y regulatorio?

JMMI: Es vital que la regulación facilite la inversión. Vamos a trabajar para identificar y destrabar los obstáculos que la frenan. El objetivo es construir, desde el diálogo, las condiciones que permitan que los proyectos avancen.

E: ¿Cómo se posicionará el CCE en la revisión del T-MEC y qué defenderán con mayor fuerza?

JMMI: Estamos convencidos de los beneficios que el tratado ha traído a México, pero también a Estados Unidos y Canadá. En la revisión nos enfocaremos en destacar sus ventajas para los tres países. México llegará con una sola voz, con un gobierno fuerte y un sector empresarial fuerte. La unidad será clave.

E: ¿Qué acciones impulsará para que la reducción de la jornada laboral y el aumento salarial no afecten el empleo formal?

JMMI: Tenemos que reenfocar la conversación hacia la productividad. México trabaja más horas que los países de la OCDE pero produce solo 30% de lo que ellos generan. Hemos confundido productividad con horas trabajadas. Para mejorarla necesitamos trabajar y descansar. Ese será el énfasis.

E: ¿Cómo evitar que los mayores costos laborales, sobre todo para las pymes, incentiven la informalidad laboral?

JMMI: La informalidad es de 56%. Desde 2016 propusimos aumentar gradualmente el salario mínimo para evitar inflación y evitar que las micro y pequeñas empresas migren a la informalidad. Para reducirla necesitamos avanzar en digitalización y bancarización. En la informalidad se pagan los salarios más bajos y no hay seguridad social, por eso es un asunto de justicia social. Si logramos facilitar trámites y transacciones digitales, la informalidad bajará. Chile tiene 27% de informalidad y la digitalización ha sido determinante.

E: ¿La flexibilidad también es parte del reto para bajar la informalidad en México?

JMMI: Sin duda. Debemos avanzar en esquemas de jornadas parciales y modificar la Ley del Seguro Social. Hoy, si una empresa contrata a alguien medio tiempo, paga cuota como si trabajara tiempo completo. Eso limita las oportunidades para 3 millones de mujeres que quieren empleo parcial. Necesitan flexibilidad y sistemas de cuidado, ya sea en las empresas o en guarderías del IMSS.

E: El CCE se sumará al Consejo Nacional de Inversiones de la presidenta, ¿bajo qué condiciones?

JMMI: La representación empresarial está en los organismos que integran el CCE. Un consejo de promoción de inversiones es positivo porque ayuda a nuestra primera prioridad, que es reactivar la inversión. Vamos a apoyar a los grandes inversionistas para destrabar proyectos y también impulsaremos al CADER, que fortalece el desarrollo regional. Son consejos complementarios, no de representación.

E: ¿Qué espera del gobierno para avanzar en seguridad, energía y certeza jurídica?

JMMI: La certeza depende, primero, de un Poder Judicial cuyas sentencias respeten la ley. También de un Ejecutivo sin sorpresas. La seguridad ha mejorado, pero la extorsión sigue como un punto crítico. Es relevante que ya exista una iniciativa de ley contra la extorsión, aunque necesitamos que más ciudadanos denuncien. Solo se reporta 4% de los casos. Hay estados con procesos virtuales de denuncia y ese camino hay que reforzarlo.

En materia de energía y agua vemos apertura para que haya inversión privada y esquemas mixtos. Se publicarán reglas para estas inversiones y eso permitirá atender cuellos de botella en carreteras, puertos y aeropuertos.

E: ¿Cómo construirá posiciones unificadas cuando los organismos empresariales tienen posturas distintas?

JMMI: La coordinación es la esencia del Consejo. Impulsaremos las acciones de cada organismo y, en los temas donde hay traslape, estableceremos acuerdos. A veces un sector gana y otro pierde. El diálogo será el mecanismo para llegar a las mejores condiciones.

E: ¿Qué representa hoy el Consejo en términos económicos? ¿Cuántas empresas agrupa y qué proporción del PIB concentra?

JMMI: Los organismos del CCE representan la mayor parte de la economía. Concamin agrupa a los industriales, el CNA al campo, Coparmex a los empleadores. En prácticamente cualquier sector hay representación. En conjunto, representan cerca de 90% del PIB y del empleo. Esa es su relevancia para que el país avance.