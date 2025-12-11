Oficial: Definen límite de lineas telefónicas por persona en el padrón de celulares para 2026

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las empresas telefónicas tienen la obligación de habilitar y mantener habilitado el número telefónico que se vincule de manera correcta.

¿Hasta cuántas líneas telefónicas se podrán hacer el registro?

El artículo 10 establece que los proveedores del servicio de telefonía móvil limitarán el número máximo de líneas de teléfono que pueden ser vinculadas por personas físicas, permitiendo hasta 10 líneas telefónicas móviles.

“Lo anterior, no será aplicable a las personas morales, ni a las personas físicas con actividad empresarial. Para estas últimas, el proveedor del servicio de telefonía móvil requerirá la constancia de situación fiscal, a fin de acreditar dicha circunstancia”, detalla el documento.

Además de que toda línea telefónica móvil deberá estar vinculada a un titular que haya dado sus datos personales. También se podrá vincular un único usuario a la misma línea telefónica móvil.

La CRT detalló que de acuerdo a los lineamientos que entrarán en vigor en el mismo día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán los siguientes :

*Credencial de elector

*Pasaporte

*Clave Única de Registro de Población (CURP).

*Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

"Los datos de la persona titular de la Identificación Oficial serán validados por los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil, mediante la consulta a fuentes confiables a cargo de autoridades competentes", detalla el artículo 17.

¿Tendrá algún costo el registro?

No, de acuerdo a los lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tanto la vinculación, desvinculación o la consulta de líneas telefónicas no deben generar algún costo final al usuario.

Debido a que el registro arranca el 9 de enero de 2026, algunas de las compañías telefónica como Telcel ya comenzaron con planes piloto de registro de la línea de sus usuarios; por lo que es importante que como usuario estés atento a las redes sociales o avisos que mande la empresa con la que tengas el servicio.