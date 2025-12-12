La nueva era del Consejo Coordinador Empresarial: más peso político en la agenda económica mexicana

Con el tiempo, esa articulación se convirtió en un instrumento para influir en acuerdos. Desde la apertura comercial que preparó el camino hacia el TLC hasta debates fiscales y reformas orientadas a modernizar la economía, el CCE se volvió un intermediario técnico y político.

Los liderazgos marcaron su evolución. En sus respectivos periodos, Armando Paredes y Gerardo Gutiérrez Candiani llevaron adelante una interlocución con actores públicos y promovieron la articulación empresarial en distintos momentos de diálogo con el gobierno.

Con Juan Pablo Castañón la presencia pública del consejo tomó mayor fuerza, impulsada por su papel en el Pacto por México y por los debates derivados de las reformas estructurales y la renegociación del TLCAN.

Después Carlos Salazar Lomelín enfrentó tensiones abiertas con el Ejecutivo mientras defendía el clima de inversión y el respeto a las reglas. Su relación con el gobierno llegó a un punto en el que, según él mismo reconoció en 2022, pasó varios meses sin contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante logró retomar la interlocución institucional, pero su gestión quedó marcada por ese distanciamiento.

Con Francisco Cervantes el tono giró hacia la cooperación, un enfoque que facilitó acuerdos técnicos en temas como relocalización, energía y ciertos procesos regulatorios. Su relación fluida con el gobierno abrió puertas para avanzar en conjunto, aunque para parte del empresariado ese acercamiento redujo la capacidad del consejo para actuar como contrapeso en decisiones importantes.

Su gestión dejó la percepción de que el CCE privilegiaba la colaboración por encima de la crítica, justo en años en los que el sector privado reclamaba mayor firmeza frente a cambios que afectaban la inversión.

La llegada de Medina Mora cambia nuevamente el equilibrio. Viene de Coparmex, un sindicato patronal que históricamente adopta posturas más firmes frente al poder cuando identifica riesgos para la competitividad.

Su perfil anticipa un CCE más vigilante y más claro en temas que ya generan presión como seguridad, certidumbre, energía, regulación laboral y atracción de inversión, que serán el centro de una agenda que exige claridad y consistencia.

¿Qué viene para el CCE?

Hoy, los organismos del CCE representan la mayor parte de la economía. Concamin agrupa a los industriales, el CNA al campo, Coparmex a los empleadores. En prácticamente cualquier sector hay representación. En conjunto, representan cerca de 90% del PIB y del empleo. Esa es su relevancia para que el país avance.

“Lo que viene para el CCE exige un liderazgo que genere condiciones reales para que la inversión fluya. Si no hay seguridad, certeza jurídica y energía suficiente, no habrá crecimiento económico y sin crecimiento no habrá empleos formales. Esa es la ecuación que enfrentará José Medina Mora al asumir la presidencia del consejo”, menciona Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex.

El nuevo presidente tendrá que equilibrar diálogo y firmeza. Para Sierra, ese balance define la razón de ser del organismo.

“Un organismo como el CCE necesita acompañar la agenda pública, pero también señalar con claridad cuando una decisión afecta la operación de las empresas, desde las más pequeñas hasta las grandes corporaciones. No somos oposición, somos un contrapeso institucional que debe advertir riesgos y proponer soluciones”.

Ese papel exige unidad interna. La diversidad del sector empresarial obliga a coordinar intereses dispares. Coparmex, Concamin, Concanaco, el Consejo Mexicano de Negocios y otros organismos representan industrias, tamaños de empresa y regiones distintas. Sierra advierte que el reto de articulación será determinante.

“La unidad del sector privado será clave. Coordinar las agendas de Coparmex, Concamin, Concanaco y el resto de los organismos cúpula no es una tarea menor. Cada uno representa realidades diferentes y el CCE tendrá que articularlas para presentar una postura sólida frente al gobierno”.

El panorama laboral también añade presión. La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas y el aumento de salarios obligan a las empresas a reorganizar procesos, medir productividad y absorber costos adicionales.

Mientras esto ocurre, México vive una oportunidad histórica. “El sector privado está ante una oportunidad histórica con la reorganización de las cadenas de suministro. Pero esa oportunidad se puede perder si no resolvemos los temas básicos. Seguridad, certidumbre en las reglas y disponibilidad de energía son condiciones indispensables para atraer y retener inversión”, reitera Sierra.

Xóchitl Pimienta Franco, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, enfatiza que la transición de liderazgo también redefinirá el papel político del consejo.

“El CCE pasa de un liderazgo muy alineado y de bajo perfil con el gobierno a uno con más peso propio, con trayectoria crítica pero dialogante, como la de Medina Mora en Coparmex. Eso puede convertir al consejo en un interlocutor más técnico y más capaz de poner en la mesa temas incómodos sin romper la cooperación que busca la administración federal”.

La académica añade que la función del CCE como contrapeso se ha visto en momentos clave, desde la reacción a la nacionalización bancaria en 1982 hasta el freno a reformas que se percibían como regresivas. La pregunta ahora es si podrá recuperar ese peso.

“El CCE debe representar no solo a las cúpulas, sino a pymes, regiones y sectores nuevos. Requiere un liderazgo con capacidad de diálogo y de firmeza, capaz de advertir focos rojos en energía, trabajo y regulación sin convertirse en un actor partidista”, dice.

José Medina Mora ya presentó su hoja de ruta en su primer discurso como presidente del consejo. “Hemos definido tres prioridades: reactivar la inversión, acompañar al gobierno en la revisión del T-MEC y convertir al CCE en la casa de todos, incluyendo a las micro y pequeñas empresas”.

También sintetizó la filosofía que guiará su gestión. “Dialogar para avanzar”. Y puntualizó la importancia de presentarse unidos rumbo a la revisión del tratado. “Necesitamos una sola voz de México; que llegue un gobierno fuerte y un sector empresarial fuerte a la revisión del T-MEC”.

Su mensaje al empresariado apuntó al contexto internacional. “Lo único cierto es la incertidumbre. Todas las empresas evalúan riesgos, pero hoy México tiene grandes oportunidades. Estamos en la región más competitiva del mundo y debemos aprovecharla”.

Hoy el CCE enfrenta un escenario donde la polarización aumenta costos, la carga regulatoria crece, la energía escasea en algunas regiones y la productividad exige ajustes profundos. También un país donde la confianza del sector privado condiciona la velocidad del crecimiento económico.

Medina Mora recibe un organismo con memoria y con heridas recientes. Tendrá que recuperar el peso del consejo sin romper los puentes de interlocución que lo han mantenido en la mesa. Su tarea será construir una narrativa de unidad para un empresariado fragmentado, traducir diagnósticos en propuestas concretas y asumir el papel de contrapeso cuando sea necesario.

Esa combinación definirá si el CCE vuelve a ser una pieza central en la arquitectura económica del país o si cede espacio en un momento en el que su voz puede ser decisiva para el crecimiento del país.