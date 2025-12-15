"No compensa lo más preocupante": HR Ratings pone en duda el rescate de Pemex sin capital privado

Para el analista, el debate no se limita a permitir o no la participación privada, sino a definir con claridad las condiciones económicas que la harían viable. Sin incentivos que aseguren rentabilidad, la entrada de capital privado difícilmente se materializará.

Desde 2018, el discurso oficial ha planteado el rescate de Pemex como una vía para alcanzar la soberanía energética. Sin embargo, Boni sostiene que esa narrativa no se refleja en los datos operativos ni en las estadísticas productivas de la empresa.

La producción sigue cediendo terreno

Las cifras más recientes confirman la presión. En octubre, la producción de hidrocarburos líquidos de Pemex —petróleo crudo y condensados— fue de 1.64 millones de barriles diarios, un nivel 4.4% menor frente a los 1.71 millones registrados en el mismo mes de 2024.

Al observar el detalle, la producción de crudo se ubicó en 1.36 millones de barriles diarios, mientras que los condensados sumaron 279,828 barriles por día. La composición deja ver que la disponibilidad de crudo para procesar continúa reduciéndose.

Aunque Pemex ha planteado el esquema de Contratos Mixtos para frenar el declive productivo, todavía no se conocen los participantes ni las condiciones específicas bajo las cuales operarían estos acuerdos.

Además, se trata de campos que ya han tenido actividad petrolera, lo que limita su potencial de crecimiento si no se impulsa el desarrollo de nuevas áreas.

“Básicamente son pozos que ya existen y pozos que ya se están acabando, no se ve un futuro tan alegre, y por eso es que suponemos que va seguir bajando el flujo”, aseguró Boni.

El límite financiero de Pemex

El reto de fondo es financiero. Revertir la caída en la producción requiere recursos que Pemex no tiene disponibles, pese a los esfuerzos recientes por reducir su nivel de endeudamiento.

“Ahora que Pemex tiene un poco menos de deuda, seguramente van a bajar los intereses que pagan, pero habrá que ver si pueden destinar más recursos a inversiones que les ayuden puntualmente a generar mayor rentabilidad. Hoy no sabemos cuánto es lo que tendrían que invertir en total para revertir la caída en la producción, pero supongo que es bastante y que no lo van a poder hacer sin inversión privada”, puntualizó.

La advertencia se extiende al corto y mediano plazo. “Sin inversión privada la producción va a seguir bajando, por lo menos, en un par de años más. Ahorita hay demasiadas preguntas y no tenemos, creo yo, la información suficiente sobre lo poco que se va a invertir y los resultados de producción y económicos que eso va a generar y cuánto va a ganar Pemex con eso”, señaló.

De acuerdo con datos de la empresa, el presupuesto de inversión para 2025 asciende a 223.7 mil millones de pesos, de los cuales 180.5 mil millones se destinan a exploración y extracción de hidrocarburos. Al cierre de septiembre, se habían ejercido 155.9 mil millones de pesos, equivalentes al 86.3% del total asignado.

Pese a ser el rubro con mayor asignación de recursos, los niveles productivos no muestran un cambio sustancial. Para los analistas, el mensaje es claro: sin capital adicional y sin un esquema definido de participación privada, la trayectoria descendente de la producción petrolera difícilmente se revertirá.

