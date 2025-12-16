Afores con mayor rendimiento para las personas nacidas entre 1960 a 2000

Suriya Phosri (Getty Images)

A continuación, se enlistan los rendimientos más altos según el año de nacimiento:

Nacidos entre el 2000

- Profuturo: 8.86%

- SURA: 8.35%

- XXI Banorte: 8.31%

Nacidos entre 1995 y 1999

- Profuturo: 8.88%

- SURA: 8.40%

- XXI Banorte: 8.32%

Nacidos entre 1990 y 1994

- Profuturo: 8.85%

- SURA: 8.35%

- Inbursa: 8.31%

Nacidos entre 1985 y 1989

- Profuturo: 8.87%

- SURA: 8.28%

- Inbursa: 8.18%

Nacidos entre 1980 y 1984

- Profuturo: 8.71%

- SURA: 8.28%

- Inbursa: 8.11%

Nacidos entre 1975 y 1979

- Profuturo: 8.56%

- SURA: 8.12%

- Inbursa: 7.97%

Nacidos entre 1970 y 1974

- Profuturo: 8.25%

- SURA: 7.97%

- XXI Banorte: 7.71%

Nacidos entre 1965 y 1969

- Profuturo: 7.86%

- SURA: 7.75%

- Inbursa: 7.54%

Nacidos entre 1960 y 1964

- SURA: 7.41%

- Profuturo: 7.40%

- Inbursa: 7.24%

Nacidos antes de 1960

- Azteca: 7.28%

- Coppel: 7.19%

- PensionISSSTE: 7.11%

Cómo saber en qué afore están tus recursos

Localizar la afore es el primer paso para evaluar si conviene cambiarse. El Sistema de Ahorro para el Retiro habilitó el número telefónico 55 13 28 50 00, donde se puede solicitar esta información. Durante la llamada es necesario contar con CURP, RFC y Número de Seguridad Social.

Otra alternativa consiste en ingresar a AforeWeb y seleccionar la opción Localiza tu Afore. Para completar la consulta se requiere el NSS, la CURP y un correo electrónico para recibir la información.

Una tercera opción es descargar la aplicación AforeMóvil, que permite identificar la afore, consultar datos, actualizarlos y realizar aportaciones voluntarias. A través de esta aplicación también es posible dar seguimiento a los movimientos de la cuenta individual.

Cómo cambiar de afore paso a paso

Una vez identificada la administradora actual, el cambio puede iniciarse con la afore elegida. El trámite puede realizarse solicitando la visita de un agente, acudiendo a una sucursal o utilizando el servicio de Traspaso Móvil, cuando esté disponible.

Durante el proceso, la afore debe verificar que exista un Expediente de Identificación Electrónico y poner a disposición la solicitud de Constancia de Traspaso por medios electrónicos. Tras el envío de la solicitud, el sistema genera una contraseña con la que se puede obtener e imprimir la constancia.

La administradora informa posteriormente el resultado del trámite y confirma la conclusión del traspaso.

¿Cuánto tiempo tarda el cambio de afore?

El trámite para cambiar de afore puede tardar hasta 20 días hábiles, siempre que la información y los documentos estén completos.

También se puede hacer el cambio en línea

Si optas por hacer el cambio desde un dispositivo móvil, una vez que cuentes con tu Expediente Electrónico y hayas descargado y activado AforeMóvil (ingresando tu CURP, celular, mail y creando una contraseña), podrás llevar a cabo lo siguiente:

1. Ingresa a la aplicación AforeMóvil y selecciona el icono “Servicios”.

2. Selecciona la opción “Cambio de Afore”.

3. AforeMóvil mostrará los datos que, de ser el caso, deberás registrar para seguir adelante con el cambio de Afore.

4. Posteriormente, la aplicación te pedirá tomar una foto de tu rostro para confirmar tu identidad.

5. Para poder continuar con el proceso, se presentarán cinco tipos de indicadores que te ayudarán a decidir de una forma objetiva e informada la AFORE que más te conviene:

- Índice de Rendimiento Neto (IRN): muestra el desempeño obtenido de manera consistente por las inversiones que hacen las Afore.

- Rendimientos que han obtenido las AFORE en el último año y en los 5 años anteriores.

- Comisiones que cobra cada Afore.

- Indicador de servicios (MAS Afore): compara a las Afore de acuerdo con el nivel de servicio que ofrecen.

- Indicador de inversiones (Morningstar): muestra la calificación de la estrategia de inversión de la Afore.

6. A continuación, podrás elegir la Aforede tu preferencia y, enseguida se te presentará una comparación del rendimiento, la comisión y los servicios de tu Afore actual y de la Afore a la que deseas cambiarte. Si estás de acuerdo con dicha información, deberás presionar “continuar”. Si quieres consultar otra solo tendrás que regresar un paso atrás.

7. Se mostrará la carta de derechos del Usuario y el contrato, el cual estarás aceptando y firmando con tu contraseña. De esa manera tu solicitud para cambiarte de Afore se genera de manera automática.

8. Al concluir el Traspaso, la aplicación AforeMóvil cambiará automáticamente a la imagen y colores de la nueva Afore elegida.