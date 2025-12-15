La petrolera estatal Pemex dijo el lunes que trabaja para contener una fuga en un oleogasoducto de combustible en sureste del país. El incidente se registró en el municipio Centla, en el estado Tabasco, al sureste del país, dijo Pemex en comunicado.
Pemex trabaja para contener fuga en ducto de combustible en sureste del país
La petrolera estatal informó que trabaja para contener una fuga en un oleogasoducto en Tabasco, donde suspendió operaciones y colabora con autoridades mientras se investiga el origen del incidente.
lun 15 diciembre 2025 12:40 PM
Personal operativo de la compañía suspendió la operación del ducto e inició trabajos para su reparación, además de colaborar con las autoridades para determinar el origen de la fuga y que la fiscalía pueda investigar el suceso, añadió la empresa.
Dos personas, padre e hijo, fallecieron presuntamente a causa de la fuga, informaron medios locales.
