AMMI consolida un año exitoso y acelera su expansión internacional

AMMI, un holding de origen estadounidense con operaciones en Latinoamérica, reportó un cierre de año positivo, con un crecimiento interanual del 505% respecto a 2024. Este desempeño está relacionado con la entrada en operación de activos industriales de gran escala, los cuales han fortalecido su posicionamiento en soluciones alimentarias, plásticos industriales y agroindustria avanzada.
Entre las iniciativas que permitieron el crecimiento del grupo destaca el inicio de operaciones del mayor molino de maíz non-GMO, además de la integración de la empresa líder en soluciones plásticas y el fortalecimiento de su presencia en Centroamérica. Estos movimientos industriales y organizacionales han redefinido la escala, eficiencia operativa y proyección continental de la compañía.
De acuerdo con cifras internas, los resultados obtenidos durante 2025 han permitido a AMMI superar el 50% de su meta de ingresos proyectada para 2026, reflejando una posición sólida y una estrategia de crecimiento acelerada.
Actualmente, el grupo opera cinco plantas industriales en la región, generando más de 5,500 empleos directos y cerca de 30,000 empleos indirectos, consolidándose como un motor económico y social en las comunidades donde tiene presencia.
“AMMI está entrando en una etapa en donde la excelencia operativa, la innovación y la responsabilidad social convergen. Nuestro compromiso es claro: crecer con disciplina, invertir con propósito y liderar con visión”, señaló Aldo Micheletti, CEO Global de AMMI.
El mayor molino de maíz non-GMO del mundo inicia operaciones en 2025
El arranque de la planta de molienda de maíz non-GMO más grande y tecnológicamente avanzada del mundo, denominada Millfoods , representó el principal motor de crecimiento del grupo durante el año.
Ubicada estratégicamente en la región del Bajío mexicano, la planta inició operaciones con un desempeño robusto y niveles de eficiencia superiores a los estándares globales de la industria.
Este rendimiento industrial ha sido posible gracias al desarrollo interno de tres patentes orientadas a maximizar la vida útil del producto, optimizar la eficiencia energética y de procesos, y garantizar altos estándares de pureza alimentaria mediante sistemas avanzados de limpieza. Gracias a estas innovaciones, Millfoods se posiciona como un productor de referencia global en ingredientes para la alimentación del futuro, un segmento impulsado por la creciente demanda de productos non-GMO, gluten-free y clean label.
A través de Millfoods, AMMI abastece a empresas líderes de los sectores de alimentos y bebidas bajo un modelo de operación continua, segura y de clase mundial, consolidándose como un socio industrial estratégico.
Integración estratégica de PTM
Otro de los principales impulsores del crecimiento del grupo fue la adquisición e integración de PTM, empresa mexicana líder en soluciones plásticas industriales y uno de los actores más relevantes del sector en Latinoamérica.
Con esta integración, AMMI incorporó una plataforma industrial con décadas de innovación, además de ampliar significativamente su capacidad productiva en palets, cajas, mobiliario industrial y soluciones plásticas a gran escala.
La operación también permitió sumar un modelo de economía circular único en la región, en el que entre 80% y 90% de la resina utilizada es reciclada. Con ello, el grupo se consolida como uno de los mayores recicladores de plástico en Latinoamérica, impulsando iniciativas que combinan competitividad industrial con responsabilidad ambiental.
Operaciones consolidadas en Centroamérica
AMMI mantiene operaciones sólidas y consolidadas en Centroamérica, donde continúa siendo un actor industrial relevante en el suministro de empaques, tapas corona, soluciones de inyección y logística para marcas líderes de la región.
Estas operaciones, que incluyen plantas altamente especializadas, aportan estabilidad operativa, recurrencia de ingresos y relaciones de largo plazo con algunos de los conglomerados más importantes del mercado regional.
De tal modo que con una presencia consolidada en Centroamérica, el arranque exitoso de Millfoods, la integración estratégica de PTM y sus cinco plantas industriales operando bajo estándares de excelencia, AMMI cierra el año en la posición más sólida de su historia.
Con dicho panorama, la compañía anticipó que inicia el siguiente ciclo preparada para continuar creciendo, invertir y expandirse, con la visión clara de consolidarse como líder continental en innovación industrial, agroindustria avanzada, economía circular y soluciones sostenibles de alto impacto.