AMMI consolida un año exitoso y acelera su expansión internacional

De acuerdo con cifras internas, los resultados obtenidos durante 2025 han permitido a AMMI superar el 50% de su meta de ingresos proyectada para 2026, reflejando una posición sólida y una estrategia de crecimiento acelerada.

Actualmente, el grupo opera cinco plantas industriales en la región, generando más de 5,500 empleos directos y cerca de 30,000 empleos indirectos, consolidándose como un motor económico y social en las comunidades donde tiene presencia.

“AMMI está entrando en una etapa en donde la excelencia operativa, la innovación y la responsabilidad social convergen. Nuestro compromiso es claro: crecer con disciplina, invertir con propósito y liderar con visión”, señaló Aldo Micheletti, CEO Global de AMMI.

El mayor molino de maíz non-GMO del mundo inicia operaciones en 2025

El arranque de la planta de molienda de maíz non-GMO más grande y tecnológicamente avanzada del mundo, denominada Millfoods , representó el principal motor de crecimiento del grupo durante el año.

Ubicada estratégicamente en la región del Bajío mexicano, la planta inició operaciones con un desempeño robusto y niveles de eficiencia superiores a los estándares globales de la industria.

Con Millfoods, el grupo se convierte en socio estratégico para las principales empresas de la industria de alimentos y bebidas. (Cortesía)

Este rendimiento industrial ha sido posible gracias al desarrollo interno de tres patentes orientadas a maximizar la vida útil del producto, optimizar la eficiencia energética y de procesos, y garantizar altos estándares de pureza alimentaria mediante sistemas avanzados de limpieza. Gracias a estas innovaciones, Millfoods se posiciona como un productor de referencia global en ingredientes para la alimentación del futuro, un segmento impulsado por la creciente demanda de productos non-GMO, gluten-free y clean label.