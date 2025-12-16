“He cumplido”: Paula Santilli se retira como CEO de PepsiCo Latin America Foods

Santilli permanecerá en la empresa hasta julio para apoyar el proceso de transición. “Me llena de orgullo pasar el rol a Athina Kanioura. Es una líder excepcional y una gran amiga. LATAM y su talento no podrían quedar en mejores manos. Que seas tú quien tome las riendas —sumando esta responsabilidad a tu rol global de S&T— es, sinceramente, tocar el cielo”, escribió.

Athina Kanioura ha desempeñado un papel clave en la definición de la estrategia de PepsiCo y en el liderazgo de la transformación de sus capacidades globales, y aporta una amplia experiencia en procesos de transformación y tecnología.

“Bajo su liderazgo, Latin America Foods continuará innovando con soluciones digitales, aprovechando la inteligencia artificial y probando nuevas iniciativas culinarias que entusiasmen a los consumidores”, señaló la compañía.

Otros cambios en Pepisco

Además de los ajustes en la operación de América Latina, PepsiCo anunció una serie de cambios organizativos diseñados para avanzar en su estrategia de crecimiento, tras la unificación de sus negocios en Norteamérica.

Como parte de estos movimientos, Steven Williams, quien se ha desempeñado como CEO de PepsiCo North America durante el último año, fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director comercial global (CCO), además de asumir la responsabilidad de Asuntos Corporativos, a partir del 28 de diciembre de 2025.

En este nuevo rol, Williams se enfocará en construir una organización de ventas unificada a nivel global y en desarrollar una estrategia para acelerar el crecimiento del negocio fuera del hogar. Como consecuencia de este cambio, Ram Krishnan asumirá el cargo de CEO de PepsiCo Norteamérica, también a partir del 28 de diciembre de 2025, con el objetivo de acelerar la integración de las operaciones de Alimentos y Bebidas.

“Continuamos invirtiendo en tecnología avanzada e inteligencia artificial, fortalecimos nuestras marcas, modernizamos nuestra fabricación y mejoramos nuestras capacidades de almacenamiento y distribución. Estos esfuerzos nos han convertido en una organización más ágil y preparada para el futuro”, señaló PepsiCo en el comunicado.