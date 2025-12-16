Publicidad

Empresas

“He cumplido”: Paula Santilli se retira como CEO de PepsiCo Latin America Foods

Athina Kanioura asumirá el cargo a partir del 28 de diciembre de 2025, mientras que Paula Santilli permanecerá en la empresa para acompañar el proceso de transición.
mar 16 diciembre 2025 02:01 PM
Paula Santilli.jpeg
Paulia Santilli se retira de su cargo como CEO de PepsiCo Latin America Foods, tras 35 años de trayectoria en la compañía. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Paula Santilli se retirará de su cargo como CEO de PepsiCo Latin America Foods, tras 35 años de trayectoria en la compañía, en la que ocupó diversos cargos, incluida la presidencia de PepsiCo México Foods. “He cumplido”, compartió en su mensaje de despedida.

“Hoy anuncié mi retiro de PepsiCo tras 35 años de carrera. 2026 será mi último año en esta gran empresa, donde aprendí tanto. ¿Estoy emocionada? Sí. Profundamente. Agradecida por el camino recorrido y motivada por lo que viene. Se abren nuevos ciclos”, escribió en la red social LinkedIn.

PepsiCo informó en un comunicado que Athina Kanioura asumirá el cargo como CEO de Latin America Foods, además de mantener su rol como directora de Estrategia y Transformación, a partir del 28 de diciembre de 2025. En el documento, la compañía destacó que, bajo el liderazgo de Santilli, el equipo de Latinoamérica logró un crecimiento significativo y fomentó una cultura de desarrollo e inclusión del talento.

Santilli permanecerá en la empresa hasta julio para apoyar el proceso de transición. “Me llena de orgullo pasar el rol a Athina Kanioura. Es una líder excepcional y una gran amiga. LATAM y su talento no podrían quedar en mejores manos. Que seas tú quien tome las riendas —sumando esta responsabilidad a tu rol global de S&T— es, sinceramente, tocar el cielo”, escribió.

Athina Kanioura ha desempeñado un papel clave en la definición de la estrategia de PepsiCo y en el liderazgo de la transformación de sus capacidades globales, y aporta una amplia experiencia en procesos de transformación y tecnología.

“Bajo su liderazgo, Latin America Foods continuará innovando con soluciones digitales, aprovechando la inteligencia artificial y probando nuevas iniciativas culinarias que entusiasmen a los consumidores”, señaló la compañía.

Otros cambios en Pepisco

Además de los ajustes en la operación de América Latina, PepsiCo anunció una serie de cambios organizativos diseñados para avanzar en su estrategia de crecimiento, tras la unificación de sus negocios en Norteamérica.

Como parte de estos movimientos, Steven Williams, quien se ha desempeñado como CEO de PepsiCo North America durante el último año, fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director comercial global (CCO), además de asumir la responsabilidad de Asuntos Corporativos, a partir del 28 de diciembre de 2025.

En este nuevo rol, Williams se enfocará en construir una organización de ventas unificada a nivel global y en desarrollar una estrategia para acelerar el crecimiento del negocio fuera del hogar. Como consecuencia de este cambio, Ram Krishnan asumirá el cargo de CEO de PepsiCo Norteamérica, también a partir del 28 de diciembre de 2025, con el objetivo de acelerar la integración de las operaciones de Alimentos y Bebidas.

“Continuamos invirtiendo en tecnología avanzada e inteligencia artificial, fortalecimos nuestras marcas, modernizamos nuestra fabricación y mejoramos nuestras capacidades de almacenamiento y distribución. Estos esfuerzos nos han convertido en una organización más ágil y preparada para el futuro”, señaló PepsiCo en el comunicado.

