Registro obligatorio de celulares en 2026, ¿quiénes se librarán de este trámite?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) detalló que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán los siguientes :

*Credencial de elector

*Pasaporte

*Clave Única de Registro de Población (CURP).

*Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El organismo obliga a las empresas de telefonía a informar de una manera clara y oportuna cómo será el trámite en los centros de atención de sus clientes, además de que será gratuito. Después de realizar el trámite se deberá habilitar y mantener habilitado el servicio de telefonía móvil, "únicamente para las líneas telefónicas móviles vinculadas a un titular.

Los datos que resguardarán las compañías telefónicas son los siguientes:

1. Nombre o razón social;

2. CURP o RFC;

3. Número telefónico asociado;

3. Tipo de Identificación Oficial;

4. Resultado y la fuente contra la que se realizó la Validación de Identidad, y

5. Folio único de la Vinculación y/o Desvinculación, que incluya fecha y hora.

¿Quiénes no podrán vincular el número de celular?

Quedan exceptuados de la aplicación de los presentes lineamientos, los números telefónicos asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de internet; es decir para que el usuario concluya con éxito el trámite debe contar con un equipo celular que tenga estas características.

El artículo tercero transitorio determina un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de los lineamientos para que las compañías que operan en el país habiliten su plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles; es decir, el plazo concluye el miércoles 7 de enero.

Después, hay un plazo de 120 días hábiles para ejercer acciones en caso de que los números no sean vinculados a los datos de los propietarios de algún teléfono móvil.

El plazo se estima para el 23 de junio de 2026 (sin tomar en cuenta días festivos), por lo que a mediados del próximo año, los usuarios que no hayan registrado su número de teléfono celular serán desactivados.

La vinculación como la desvinculación de números de telefonía móvil forma parte de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, así como parte de un esfuerzo gubernamental para evitar más casos de extorsión telefónica en el país, un delito que no cede en el país. En 2025 hay 29 víctimas diarias, aunque las cifras pueden ser mayores por quienes temen denunciar .

