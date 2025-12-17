Así es el “nuevo juego” de permisos que cambiará el mapa gasolinero de México en 2026

Cumplimiento normativo y oportunidades de inversión

El cumplimiento normativo seguirá siendo un tema clave en 2026, aunque no ha desincentivado la inversión. “Otro tema de suma relevancia para el sector gasolinero en 2026 será el cumplimiento normativo, es decir, todas esas mejores prácticas que deben cumplirse por ley y que, aunque se trate de más carga regulatoria eso no está desincentivando el apetito de inversión”, explicó Montufar.

Durante 2025, la entrega de permisos para nuevas estaciones mostró un aumento respecto al año anterior. En 2024, la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó 310 nuevas gasolineras, número inferior a años previos.

Tras la desaparición de la CRE el 19 de marzo, solo se otorgaron 44 permisos durante los primeros meses de 2025, dejando pendientes numerosos trámites al inicio de operaciones del nuevo regulador.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) inició funciones en mayo y otorgó los tres primeros permisos en junio, marcando el inicio de un repunte: 148 en agosto y 163 en septiembre, acumulando 358 al cierre del noveno mes.

Se espera que la cifra final se acerque a los 400 permisos tras la más reciente sesión del comité técnico de la CNE, cuyo acta aún no se publica. Si solo se considera la cifra hasta septiembre, la emisión de permisos representa un crecimiento de 48 unidades respecto al año anterior, un avance del 15.48%.

El sector gasolinero enfrenta una situación que Aldo Vargas, director de Kernotek, calificó como paradójica. Por un lado, el esfuerzo de las autoridades para combatir el mercado ilícito ha restringido la entrega de permisos, limitando el acceso a quienes buscan abrir nuevas estaciones de servicio, a pesar de la alta demanda de combustible en el país.

Sin embargo, el directivo señaló que, al mismo tiempo, sí se ha observado la emisión de algunos permisos, reflejando que las autoridades reconocen la necesidad de mantener abastecido el mercado energético nacional. Esta dualidad evidencia la complejidad de equilibrar la regulación y el crecimiento del sector.

Vargas advirtió que, aunque se entreguen permisos, la autoridad continuará un seguimiento cercano sobre quienes los obtengan.

“Aunque sí se entreguen permisos la autoridad va a vigilar de manera importante a quienes los soliciten y los obtengan, habrá un monitoreo importante de quiénes son los que están ingresando esas solicitudes”, explicó el directivo.