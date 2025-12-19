Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Gobierno de Trump impone restricciones a tripulaciones de trenes mexicanos que operen en EU

Las nuevas reglas exigen certificación, dominio del inglés e intérpretes, y restringirá operaciones a 10 millas fronterizas adicionales.
vie 19 diciembre 2025 03:10 PM
Gobierno de Trump impone restricciones a tripulaciones de trenes mexicanos que operen en EU
Union Pacific y Canadian Pacific Kansas City recibieron las notificaciones oficiales sobre las restricciones a tripulaciones mexicanas. (Juan Ortega/Cuartoscuro)

El Gobierno del presidente Donald Trump dijo el viernes que impondrá restricciones a las tripulaciones de trenes mexicanos que operan en Estados Unidos, después de que las inspecciones plantearon preocupaciones de seguridad.

La Administración Federal de Ferrocarriles emitió cartas el viernes a Union Pacific y Canadian Pacific Kansas City Limited, después de que los inspectores descubrieron que los miembros de la tripulación entrante parecían tener dificultades para interpretar los boletines y comunicar los requisitos de seguridad en inglés a los inspectores.

Publicidad

El departamento dijo el viernes que las tripulaciones procedentes de México no pueden operar en Estados Unidos 10 millas (16 kilómetros) más adentro de su punto de entrada, y las tripulaciones no certificadas deben detenerse en el punto de inspección de aduanas y los intérpretes deben estar certificados bajo las normas de seguridad.

Publicidad

Tags

Kansas City Southern

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad