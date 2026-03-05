Publicidad

Tecnología

Tras el choque con Trump, Anthropic retoma diálogo con el Pentágono

El CEO de la empresa está en conversaciones con Emil Michael, subsecretario de defensa de EU, para llegar a un acuerdo sobre los términos que regirían el acceso del Pentágono a Claude.
jue 05 marzo 2026 11:48 AM
Anthropic quiere seguir en negociación con el Pentágono tras veto de Trump y en plena tensión por uso de Claude
La empresa solicitó garantías la semana pasada de que su tecnología no se utilizaría en tareas de vigilancia doméstica ni en armas autónomas, como drones, algo que no aceptó el Pentágono. (Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

La novela entre Anthropic, la empresa de Inteligencia Artificial dirigida por Dario Amodei, y el gobierno de Donald Trump está lejos de terminar. En el último capítulo, el ejecutivo regresó a la mesa de negociaciones con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que el Pentágono tenga acceso a sus modelos de IA.

De acuerdo con un reporte de The Financial Times, que citó a fuentes anónimas cercanas al caso, Amodei está en conversaciones con Emil Michael, subsecretario de defensa para investigación e ingeniería, con la finalidad de llegar a un acuerdo con la autoridad sobre los términos que regirían el acceso del Pentágono a Claude, la herramienta de IA de Anthropic.

El origen de este problema no surgió la semana pasada. En julio del año pasado, Claude fue el primer modelo de IA implementado en las redes clasificadas del gobierno, gracias a un contrato que el Departamento de Defensa otorgó a Anthropic por valor de 200 millones de dólares.

No obstante, la empresa solicitó garantías la semana pasada de que su tecnología no se utilizaría en tareas de vigilancia doméstica ni en armas autónomas, como drones, algo que no aceptó el Pentágono, institución que había exigido que se permitiera al ejército usar dichos recursos en cualquier uso legal.

Esto desató una ola de declaraciones y ataques entre el gobierno y la compañía. El presidente Trump, incluso, ordenó a agencias federales que interrumpieran cualquier uso de las herramientas de Anthropic.

Peter Hegseth, secretario de Defensa, incluso dijo que designaría a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro de Estados Unidos y la seguridad nacional. El propio Emil Michael atacó a Amodei en X (antes Twitter) llamándolo “mentiroso” y que tenía “complejo de Dios”.

Anthropic no se da por vencido con el gobierno

Aunque el rompimiento de la relación entre Anthropic y el gobierno estadounidense fue atractivo entre los usuarios, quienes incluso generaron que la app de Claude tuviera un pico de descargas, la realidad desde las negociaciones, Amodei estaba dispuesto a aceptar que su plataforma se usara en asuntos de seguridad con ciertas reservas.

Según un memorando que escribió Amodei y el cual fue difundido por el Financial Times, el ejecutivo supuestamente ofreció aceptar los términos de la relación con el Departamento de Defensa si eliminaban una “frase específica sobre ‘análisis de datos adquiridos en masa’”, algo que, según él, coincidía con el escenario que más les preocupaba.

Y es desde su fundación en 2021 por ex empleados y ex investigadores de OpenAI, Anthropic se ha regido por una idea donde la empresa representaba una alternativa que tenía como principal elemento “la seguridad ante todo”.

A pesar de ello, la tecnología de la empresa no ha dejado de ser utilizada en escenarios de guerra. Un artículo de The Washington Post reveló cómo se utilizan los sistemas de Anthropic junto a sistemas de Palantir.

Según la investigación, mientras los funcionarios del Pentágono planificaban los ataques, los sistemas "sugirieron cientos de objetivos, emitieron coordenadas de ubicación precisas y priorizaron dichos objetivos según su importancia", informó el Post.

