Anthropic quiere seguir en negociación con el Pentágono tras veto de Trump y en plena tensión por uso de Claude

La novela entre Anthropic, la empresa de Inteligencia Artificial dirigida por Dario Amodei, y el gobierno de Donald Trump está lejos de terminar. En el último capítulo, el ejecutivo regresó a la mesa de negociaciones con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que el Pentágono tenga acceso a sus modelos de IA.

De acuerdo con un reporte de The Financial Times, que citó a fuentes anónimas cercanas al caso, Amodei está en conversaciones con Emil Michael, subsecretario de defensa para investigación e ingeniería, con la finalidad de llegar a un acuerdo con la autoridad sobre los términos que regirían el acceso del Pentágono a Claude, la herramienta de IA de Anthropic.

El origen de este problema no surgió la semana pasada. En julio del año pasado, Claude fue el primer modelo de IA implementado en las redes clasificadas del gobierno, gracias a un contrato que el Departamento de Defensa otorgó a Anthropic por valor de 200 millones de dólares.