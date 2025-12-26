Publicidad

Los autos más vendidos en México en 2025: las marcas chinas salen del top 10

Tres marcas colocan más de un vehículo entre los más vendidos, mientras otras solo logran presencia con un modelo específico.
vie 26 diciembre 2025 10:55 AM
Siete de los diez modelos más vendidos durante el año se producen en México, con Nissan y Mazda como las marcas con mayor presencia dentro del listado. (deepblue4you/Getty Images)

Durante 2025, las ventas de vehículos ligeros en México se concentraron en modelos de alto volumen, principalmente sedanes subcompactos, compactos y pickups de trabajo, de acuerdo con cifras del Inegi.

Aunque la competencia entre marcas se mantuvo activa, el ranking anual confirmó el peso de la manufactura nacional. Siete de los diez modelos más vendidos durante el año se producen en México, con Nissan y Mazda como las marcas con mayor presencia dentro del listado.

Mientras que, a diferencia del año pasado, los autos chinos salieron del top 10 de los autos más vendidos en México. En 2024, el MG5 era el único modelo de China que figuró en la lista.

1. Versa

autos-mas-vendidos-mexico-1.jpeg
(nissan.com.mx)

El liderazgo del mercado sigue en manos del Nissan Versa. Con 82,163 unidades vendidas en 2025, este sedán producido en Aguascalientes confirma que los autos compactos mantienen ventaja sobre los SUV en volumen de ventas dentro del país.

2. Aveo

autos-mas-vendidos-mexico-2
(chevrolet.com.mx)

Parte importante del crecimiento en flotillas y transporte por aplicación pasa por el Chevrolet Aveo. Durante 2025, el modelo acumuló 53,956 unidades vendidas, lo que le permitió consolidarse como una de las opciones más recurrentes del mercado nacional.

3. NP300

autos-mas-vendidos-mexico-3
(nissan.com.mx)

En el segmento de trabajo ligero, la Nissan NP300 volvió a marcar el ritmo. A lo largo de 2025 se comercializaron 52,524 unidades, cifra que mantiene a esta pickup producida en Morelos como la más vendida de su categoría.

4. Kia K3

autos-mas-vendidos-mexico-4
(kiavirtualexperience.com)

La estrategia de KIA con su sedán subcompacto dio resultados claros. El K3, ensamblado en Nuevo León, cerró el año con 42,195 unidades vendidas, colocándose entre los modelos con mayor aceptación dentro del mercado mexicano.

5. Mazda CX-30

autos-mas-vendidos-mexico-5
(mazda.mx)

El crecimiento de Mazda en el país también se refleja en el desempeño del CX-30. Este SUV compacto fabricado en Guanajuato registró 28,067 unidades vendidas, consolidándose como uno de los pilares de la marca en el segmento.

6. Nissan March

autos-mas-vendidos-mexico-6
(nissan.com.mx)

Permanencia y volumen explican la vigencia del Nissan March. Durante 2025, el subcompacto producido en Aguascalientes sumó 26,929 unidades vendidas, manteniéndose como una de las principales opciones de entrada para los consumidores.

7. Nissan Kicks

autos-mas-vendidos-mexico-7
(nissan.com.mx)

Tras un periodo de menor dinamismo, el Nissan Kicks logró sostener su presencia entre los modelos más vendidos. El SUV subcompacto cerró 2025 con 24,103 unidades comercializadas, apoyado en su producción nacional y posicionamiento urbano.

8. Volkswagen Virtus

autos-mas-vendidos-mexico-9
(vw-aemcoyoacan.com.mx)

Entre los pocos modelos importados del listado destaca el Volkswagen Virtus. Con 22,181 unidades vendidas, este sedán compacto mantiene una participación relevante pese a no ensamblarse en México.

9. Chevrolet S10

autos-mas-vendidos-mexico-10
(chevrolet.com.mx)

El uso productivo y comercial impulsa el desempeño de la Chevrolet S10. A lo largo de 2025, esta pickup mediana alcanzó 19,254 unidades vendidas, conservando presencia dentro del mercado nacional.

10. Mazda 2 Sedán

Profeco alerta por autos Mazda: más de 5 mil carros son llamados a revisión por una importante falla
(mazda.mx)

El cierre del Top 10 corresponde al Mazda 2 Sedán. Con 19,232 unidades vendidas, el modelo producido en Guanajuato continúa como una de las apuestas clave de la marca dentro del segmento subcompacto.

Los 10 vehículos menos vendidos en México durante 2025

Nissan – GT-R: 1 unidad

JAC – E X350: 1 unidad

Jetour – T2: 1 unidad

Audi – R8: 1 unidad

Lexus – LS: 1 unidad

Chevrolet – Cheyenne Doble Cabina: 1 unidad

Chevrolet – Camaro: 1 unidad

Bentley – Flying Spur: 1 unidad

Foton – Hi Van EV: 1 unidad

Peugeot – 301: 2 unidades

