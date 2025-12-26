Los autos más vendidos en México en 2025: las marcas chinas salen del top 10

1. Versa

(nissan.com.mx)

El liderazgo del mercado sigue en manos del Nissan Versa. Con 82,163 unidades vendidas en 2025, este sedán producido en Aguascalientes confirma que los autos compactos mantienen ventaja sobre los SUV en volumen de ventas dentro del país.

2. Aveo

(chevrolet.com.mx)

Parte importante del crecimiento en flotillas y transporte por aplicación pasa por el Chevrolet Aveo. Durante 2025, el modelo acumuló 53,956 unidades vendidas, lo que le permitió consolidarse como una de las opciones más recurrentes del mercado nacional.

3. NP300

(nissan.com.mx)

En el segmento de trabajo ligero, la Nissan NP300 volvió a marcar el ritmo. A lo largo de 2025 se comercializaron 52,524 unidades, cifra que mantiene a esta pickup producida en Morelos como la más vendida de su categoría.

4. Kia K3

(kiavirtualexperience.com)

La estrategia de KIA con su sedán subcompacto dio resultados claros. El K3, ensamblado en Nuevo León, cerró el año con 42,195 unidades vendidas, colocándose entre los modelos con mayor aceptación dentro del mercado mexicano.

5. Mazda CX-30

(mazda.mx)

El crecimiento de Mazda en el país también se refleja en el desempeño del CX-30. Este SUV compacto fabricado en Guanajuato registró 28,067 unidades vendidas, consolidándose como uno de los pilares de la marca en el segmento.

6. Nissan March

(nissan.com.mx)

Permanencia y volumen explican la vigencia del Nissan March. Durante 2025, el subcompacto producido en Aguascalientes sumó 26,929 unidades vendidas, manteniéndose como una de las principales opciones de entrada para los consumidores.

7. Nissan Kicks

(nissan.com.mx)

Tras un periodo de menor dinamismo, el Nissan Kicks logró sostener su presencia entre los modelos más vendidos. El SUV subcompacto cerró 2025 con 24,103 unidades comercializadas, apoyado en su producción nacional y posicionamiento urbano.

8. Volkswagen Virtus

(vw-aemcoyoacan.com.mx)

Entre los pocos modelos importados del listado destaca el Volkswagen Virtus. Con 22,181 unidades vendidas, este sedán compacto mantiene una participación relevante pese a no ensamblarse en México.

9. Chevrolet S10

(chevrolet.com.mx)

El uso productivo y comercial impulsa el desempeño de la Chevrolet S10. A lo largo de 2025, esta pickup mediana alcanzó 19,254 unidades vendidas, conservando presencia dentro del mercado nacional.

10. Mazda 2 Sedán

(mazda.mx)

El cierre del Top 10 corresponde al Mazda 2 Sedán. Con 19,232 unidades vendidas, el modelo producido en Guanajuato continúa como una de las apuestas clave de la marca dentro del segmento subcompacto.

Los 10 vehículos menos vendidos en México durante 2025

Nissan – GT-R: 1 unidad

JAC – E X350: 1 unidad

Jetour – T2: 1 unidad

Audi – R8: 1 unidad

Lexus – LS: 1 unidad

Chevrolet – Cheyenne Doble Cabina: 1 unidad

Chevrolet – Camaro: 1 unidad

Bentley – Flying Spur: 1 unidad

Foton – Hi Van EV: 1 unidad

Peugeot – 301: 2 unidades