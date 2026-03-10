¿Cómo son las ventas de Volkswagen en México? Los modelos importados encabezan la lista

En México, está en el tercer lugar de ventas de vehículos ligeros de 2025, con una presencia destacada de algunos modelos importados.
Volkswagen es 3er lugar en México
De acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la marca alemana se posicionó con el 11.3% de los autos vendidos en todo el año 2025, solo por detrás de Nissan (18.0%) y General Motors (13.0%).
La estadística también contempla a otras marcas del Grupo Volkswagen, como Audi, Bentley, Porsche y Seat. En total, la empresa alemana vendió 172,008 unidades en México, una caída de 3.0% con respecto al año anterior, que enajenó 5,253 autos más.
Los autos de Volkswagen fueron los más vendios, con un total de 137,970 unidades. La marca siguiente en ventas fue SEAT, con 21,722 vehículos. Esa fue la más afectada de su cartera, debido a que tuvo una caída de 16.5% respecto al periodo anterior. Un caso similar lo sufrió Audi, que tuvo una diferencia de menos 12.1%.
Por su parte, las marcas de lujo subieron sus números. Porsche obtuvo un incremento de 20.6%, al acumular 3,070 unidades vendidas, y de manera más moderada, Bentley, vendió 14, una más que el año anterior.
A pesar de la posición de Volkswagen en el mercado mexicano, está considerablemente detrás de Nissan, la automotriz favorita, que acumuló 274,461 ventas.
El Volkswagen más vendido en México es importado
El modelo más popular entre los consumidores mexicanos es el semicompacto Virtus, importado de India. En 2025 acumuló 25,040 ventas, según datos del Inegi.
El segundo modelo más vendido es de producción nacional, el Nuevo Jetta, que obtuvo 20,820 ventas.
Muy por detrás, siguen dos modelos importados de Brasil, el Polo de 4 puertas, con 5,814 unidades vendidas; y Tera, con 3,297 vehículos.
De otras marcas de Grupo Volkswagen, destacan el deportivo SEAT Leon, importado de España, con 3,375 ventas; y Audi A5 Sportback, de Alemania, con 553 autos vendidos en 2025.
La marca Volkswagen arrancó su historia en México con la llegada del primer Volkswagen Sedán, conocido como “Vocho”, en 1954. Nueve años después, en 1963, el auto ya alcanzaba los 5,984 autos vendidos y una participación del 12.5% en el mercado mexicano de la industria automotriz, además de que ya contaba con 41 concesionarios en el país. Este fue el inicio de su tradición en el país.
El 15 de enero de 1964 se constituyó formalmente Volkswagen de México como empresa y desde entonces comenzó una etapa de producción que culminó con la salida de la primera unidad sedán de producción de la nueva planta ubicada en Puebla.
Actualmente, además de sus instalaciones en Puebla, también cuenta con una planta en Guanajuato, enfocada en la producción de motores.
La rentabilidad seguirá bajo presión en 2026
Las ventas en Europa y Sudamérica registraron un crecimiento de 5 a 10%. América del Norte se vio afectada en cambio por los aranceles de Donald Trump (-12%) y Volkswagen tuvo que enfrentar además la competencia asiática en China (-6%).
Para sortear las barreras aduaneras, Volkswagen prevé localizar parte de su producción en Estados Unidos a través de su marca estadounidense Scout, relanzada para producir SUV y camionetas eléctricas a partir de 2027.