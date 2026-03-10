Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Cómo son las ventas de Volkswagen en México? Los modelos importados encabezan la lista

Volkswagen anunció un recorte de 50,000 puestos de trabajo en su país de origen, para hacer frente a la competencia de China. En México, sus automóviles importados son los principales de venta.
mar 10 marzo 2026 07:34 PM
Row of new Volkswagens at dealership
En México se han producido más de 13.7 millones de vehículos Volkswagen. (garett_mosher/Getty Images)

Volkswagen lleva casi 90 años en el mercado automotriz desde el surgimiento del Beetle, de Alemania hasta el resto del mundo.

Hoy, es el mayor fabricante de vehículos de Europa, pero enfrenta un panorama complejo: una fuerte competencia de marcas chinas, el estancamiento de la demanda europea y aranceles estadounidenses. Ante ello, la marca alemana decidió hacer un recorte de 50,000 puestos de trabajo en su país de origen hasta 2030.

En México, está en el tercer lugar de ventas de vehículos ligeros de 2025, con una presencia destacada de algunos modelos importados.

Publicidad

Volkswagen es 3er lugar en México

De acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la marca alemana se posicionó con el 11.3% de los autos vendidos en todo el año 2025, solo por detrás de Nissan (18.0%) y General Motors (13.0%).

amda-ammi.jpg
Reporte de Venta de Vehículos Ligeros Nuevos por Marca a Diciembre 2025, AMDA-AMIA (AMDA-AMIA)

La estadística también contempla a otras marcas del Grupo Volkswagen, como Audi, Bentley, Porsche y Seat. En total, la empresa alemana vendió 172,008 unidades en México, una caída de 3.0% con respecto al año anterior, que enajenó 5,253 autos más.

Los autos de Volkswagen fueron los más vendios, con un total de 137,970 unidades. La marca siguiente en ventas fue SEAT, con 21,722 vehículos. Esa fue la más afectada de su cartera, debido a que tuvo una caída de 16.5% respecto al periodo anterior. Un caso similar lo sufrió Audi, que tuvo una diferencia de menos 12.1%.

Volkswagen traerá de vuelta el Golf a Puebla, pero antes debía resolver un pendiente: el sindicato
Empresas

Volkswagen de México logra acuerdo con sindicato y alista regreso del Golf

Por su parte, las marcas de lujo subieron sus números. Porsche obtuvo un incremento de 20.6%, al acumular 3,070 unidades vendidas, y de manera más moderada, Bentley, vendió 14, una más que el año anterior.

A pesar de la posición de Volkswagen en el mercado mexicano, está considerablemente detrás de Nissan, la automotriz favorita, que acumuló 274,461 ventas.

El Volkswagen más vendido en México es importado

El modelo más popular entre los consumidores mexicanos es el semicompacto Virtus, importado de India. En 2025 acumuló 25,040 ventas, según datos del Inegi.

rojo-wild-cherry.png
(https://vw-central.com.mx/)

El segundo modelo más vendido es de producción nacional, el Nuevo Jetta, que obtuvo 20,820 ventas.

Publicidad

Muy por detrás, siguen dos modelos importados de Brasil, el Polo de 4 puertas, con 5,814 unidades vendidas; y Tera, con 3,297 vehículos.

De otras marcas de Grupo Volkswagen, destacan el deportivo SEAT Leon, importado de España, con 3,375 ventas; y Audi A5 Sportback, de Alemania, con 553 autos vendidos en 2025.

La marca Volkswagen arrancó su historia en México con la llegada del primer Volkswagen Sedán, conocido como “Vocho”, en 1954. Nueve años después, en 1963, el auto ya alcanzaba los 5,984 autos vendidos y una participación del 12.5% en el mercado mexicano de la industria automotriz, además de que ya contaba con 41 concesionarios en el país. Este fue el inicio de su tradición en el país.

El 15 de enero de 1964 se constituyó formalmente Volkswagen de México como empresa y desde entonces comenzó una etapa de producción que culminó con la salida de la primera unidad sedán de producción de la nueva planta ubicada en Puebla.

Actualmente, además de sus instalaciones en Puebla, también cuenta con una planta en Guanajuato, enfocada en la producción de motores.

Publicidad

La rentabilidad seguirá bajo presión en 2026

Las ventas en Europa y Sudamérica registraron un crecimiento de 5 a 10%. América del Norte se vio afectada en cambio por los aranceles de Donald Trump (-12%) y Volkswagen tuvo que enfrentar además la competencia asiática en China (-6%).

Para sortear las barreras aduaneras, Volkswagen prevé localizar parte de su producción en Estados Unidos a través de su marca estadounidense Scout, relanzada para producir SUV y camionetas eléctricas a partir de 2027.

Con información de AFP.

Tags

Volkswagen automotriz, autos, autos eléctricos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad