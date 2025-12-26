La gran promesa del litio se diluye: México desaparece del negocio de las baterías para autos eléctricos

Desde la perspectiva de Eric Ramírez, director para América Latina de Urban Science, aunque el discurso del Gobierno Federal estaba orientado a que las armadoras, en algún momento, adquirieran baterías “Hechas en México”, los fabricantes de vehículos no observaron una verdadera fuente de proveeduría en este plan, pues aún no se ha extraído una sola gota de litio a partir de los yacimientos del país.

“Se ve una puesta a muy largo plazo. Sí, reconocemos que ahí están los yacimientos, pero faltan todavía muchos años para desarrollar eso en algo que se pueda consumir”, comenta Ramírez en entrevista con Expansión.

Y es que la coyuntura que atraviesa el litio en México no es menor. Los ojos del mundo voltearon al país en 2019, principalmente a Sonora, cuando la Mining Technology consideró que en el municipio de Bacadehuachi se encontraba el mayor yacimiento de litio en el mundo.

Pero fue poco el tiempo que duró la efervescencia ante tal yacimiento, pues el litio localizado ahí y, en general, en México, está en arcillas, lo que marca un panorama completamente diferente en cuanto a extracción, producción y procesamiento en el mundo, ya que la mayoría del litio en el planeta se ubica en salares o salmueras.

En los últimos años, mientras el litio en México ha quedado reservado para el Estado, otros países, como China, han ido afianzando su permanencia en la producción de baterías, con un papel tan preponderante que el gigante asiático llega a ensamblar entre seis y siete de cada 10 de estos componentes en el mundo, de acuerdo con datos de EV Volumes.

México quería entrar a un terreno al que no es posible llegar de la noche a la mañana. Siguiendo el caso de China, este país comenzó a hacerse un lugar en la industria desde hace más de dos décadas, con el procesamiento paulatino de sus propios yacimientos y después, con la adquisición de otros en diferentes partes del mundo, como Australia.

Su posicionamiento en la producción de baterías ha sido un esfuerzo coordinado en donde el Gobierno de China ha estado trabajando de la mano con privados, y aún así, pese a los esfuerzos coordinados y a que es el fabricante número uno en el mundo, no ha logrado disminuir sus precios del todo, lo que vuelve aún más complicada la idea de que México pueda ganarse un lugar en esta industria.

“Si algo como China, ya nos lleva 25 años de delantera, todavía tiene problemas y aún no logra encontrar un producto realmente competitivo y a bajo costo ¿Qué se puede esperar de México? Lo único que tendría México sería pues la materia prima, pero también requiere de todo un brazo tecnológico”, sostiene Ramírez.

El ecosistema del litio y la electrificación en México se observaba principalmente al norte del país, con Sonora encabezando los planes, apoyado también de Nuevo León, en donde se supone que se construiría la siguiente GigaFactory de Tesla enfocada en autos eléctricos y que, de acuerdo con las perspectivas a nivel federal, llegaría a motivar toda la cadena de valor.

Aunque este proyecto no se ha cancelado de manera oficial por la compañía de Elon Musk, ya que éste está a la deriva desde el anuncio de su posible construcción en marzo de 2022, la industria ha dejado fuera del mapa esta fábrica y con ello, parece que los planes de electrificación en el país también están quedando atrás.

Pero la idea de contar con baterías “Made in México” comienza a desdibujarse por factores externos, pues las intenciones de electrificar el parque vehicular alrededor del mundo también está enfrentando dificultades.

La semana pasada la Comisión Europea propuso eliminar la prohibición efectiva a los nuevos vehículos con motor de combustión interna en el bloque a partir de 2035, con el objetivo de permitir la venta de algunos autos no eléctricos, tras la intensa presión del sector, que aún no ha logrado migrar del todo a las nuevas tecnologías.

Para Gerardo Gómez, country manager de J.D. Power México, si los factores internacionales vuelven a encausarse a la producción de eléctricos, el país podría tener un lugar en la industria si esto viene acompañado de un mayor impulso federal, pero por la realidad que prevalece actualmente esto luce difícil de llevarse a cabo.

“Hay un enfriamiento (en eléctricos), pero no dudemos que si cambian las legislaciones o los apoyos, se vuelva a reactivar y nos ponga otra vez en la mira para poder ser una alternativa, pero eso dependerá de cómo las armadoras vayan tomando esas decisiones estratégicas de cómo avanzar sus portafolios de producto”, comenta Gómez.

Otros países en América Latina, como Chile, han logrado poco a poco hacerse de un lugar en esta industria, lo que ha sido posible a través del esfuerzo entre iniciativa pública y privada, nacionales e internacionales, teniendo como eje principal la apertura, algo que no ha sucedido en México.

La producción de baterías de litio en México cierra este año aún siendo inexistente y con pocas probabilidades de alzarse con fuerza el próximo 2026 y mientras tanto, el sector automotriz sigue su curso con lo que ya existe: los autos a gasolina.