Nissan México aplica rebajas de hasta 100,000 pesos en varios modelos para el arranque de 2026

¿Qué modelos de Nissan tienen descuentos?

En total son 20 los modelos 2025 y algunos 2026 con promociones, entre los que se encuentran Versa, Sentra y camionetas. Estos son algunos de los más destacados con algunas de las características o restricciones sobre los descuentos que se ofertan; para conocer la lista completa, ingresa a este enlace.

Nissan Magnite 2025

Desde 349,900 pesos funge a partir de un descuento (de 39,000 pesos con IVA) sobre el precio de lista del vehículo para el modelo MAGNITE 2025 versión ADVANCE MT’25 y aplica solo en operaciones de Crédito Nissan.

El plan aprobado dependerá de las condiciones financieras y comportamiento crediticio de cada cliente, detalla la marca en su página oficial. (Foto: Nissan )

Nissan NP300

Esta camioneta cuenta con un bono de hasta 115,000 pesos (con IVA) aplicable exclusivamente al precio de lista en operaciones de crédito para el modelo NP300 2025 en su versión CHASIS TM AC VDC ´25 con el plan Crédito Nissan, de acuerdo con las especificaciones que realiza la marca.

El enganche desde el 10% aplica en el plan “Crédito Nissan” para todas las versiones de NP300 2025, en un plazo de 24 hasta 72 meses. (Foto: Nissan)

Nissan Versa

En este modelo se destaca que la oferta en el enganche desde el 10% aplica en el plan “Crédito Nissan” para todas las versiones de VERSA 2025, en un plazo de 24 hasta 72 meses; mientras que el bono de hasta 86,000 pesos (con IVA) aplica exclusivamente a precio en operaciones de crédito para el modelo VERSA 2025 para la version EXCLUSIVE CVT '25 con el plan Crédito Nissan.

Se ofrece un año de seguro gratis que aplica para el modelo VERSA 2025 en todas sus versiones. (Foto: Nissan)

Nissan Kicks

Entre las promociones de este modelo 2026, se encuentra un bono de hasta 50,500 pesos (con IVA) aplica exclusivamente a precio de lista en operaciones de crédito para el modelo KICKS 2026 para la versión ADVANCE CVT ‘26 con el plan Crédito Nissan. Además, un año de seguro gratis que aplica para el modelo KICKS 2026 en todas sus versiones, en operaciones de crédito.

Se aprobarán los descuentos de acuerdo con las condiciones financieras y comportamiento crediticio de cada cliente. (Foto: Nissan )

Nissan Kicks Play e-POWER2025

El bono de 100,000 pesos (con IVA) aplica exclusivamente a precio en operaciones de crédito para el modelo KICKS PLAY e-POWER 2025 en todas sus versiones con el plan Crédito Nissan. Además, para los compradores de este vehículo, se ofrece una suscripcion Amazon Music Unlimited por un año.