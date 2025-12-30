Nissan México aplica rebajas de hasta 100,000 pesos en varios modelos para el arranque de 2026

Para las personas que tengan como propósito de Año Nuevo la adquisición de un automóvil, la marca japonesa Nissan ofrece descuentos y bonos para algunas marcas y modelos, de acuerdo a su sitio oficial.
Nissan aplica descuentos de hasta 100,000 pesos en varios modelos en México
¿Qué modelos de Nissan tienen descuentos?
En total son 20 los modelos 2025 y algunos 2026 con promociones, entre los que se encuentran Versa, Sentra y camionetas. Estos son algunos de los más destacados con algunas de las características o restricciones sobre los descuentos que se ofertan; para conocer la lista completa, ingresa a este enlace.
Nissan Magnite 2025
Desde 349,900 pesos funge a partir de un descuento (de 39,000 pesos con IVA) sobre el precio de lista del vehículo para el modelo MAGNITE 2025 versión ADVANCE MT’25 y aplica solo en operaciones de Crédito Nissan.
Nissan NP300
Esta camioneta cuenta con un bono de hasta 115,000 pesos (con IVA) aplicable exclusivamente al precio de lista en operaciones de crédito para el modelo NP300 2025 en su versión CHASIS TM AC VDC ´25 con el plan Crédito Nissan, de acuerdo con las especificaciones que realiza la marca.
Nissan Versa
En este modelo se destaca que la oferta en el enganche desde el 10% aplica en el plan “Crédito Nissan” para todas las versiones de VERSA 2025, en un plazo de 24 hasta 72 meses; mientras que el bono de hasta 86,000 pesos (con IVA) aplica exclusivamente a precio en operaciones de crédito para el modelo VERSA 2025 para la version EXCLUSIVE CVT '25 con el plan Crédito Nissan.
Nissan Kicks
Entre las promociones de este modelo 2026, se encuentra un bono de hasta 50,500 pesos (con IVA) aplica exclusivamente a precio de lista en operaciones de crédito para el modelo KICKS 2026 para la versión ADVANCE CVT ‘26 con el plan Crédito Nissan. Además, un año de seguro gratis que aplica para el modelo KICKS 2026 en todas sus versiones, en operaciones de crédito.
Nissan Kicks Play e-POWER2025
El bono de 100,000 pesos (con IVA) aplica exclusivamente a precio en operaciones de crédito para el modelo KICKS PLAY e-POWER 2025 en todas sus versiones con el plan Crédito Nissan. Además, para los compradores de este vehículo, se ofrece una suscripcion Amazon Music Unlimited por un año.
Nissan Urvan2025
De acuerdo con los descuentos a los que se puede acceder, esta camioneta de pasajeros tipo Urvan cuenta con un bono de hasta 30,000 pesos (con IVA) aplica exclusivamente a precio en operaciones de crédito para el modelo URVAN 2025 en su versión 11 PASAJEROS AA '25 con el plan Crédito Nissan.
El 0% de comisión por apertura aplica para el modelo URVAN 2025 únicamente en la versión 11 pasajeros AA ‘25 en Crédito Nissan en todos los plazos.
Nissan Z 2025
De acuerdo con la marca japonesa, el enganche desde el 10% aplica en el plan “Crédito Nissan” para todas las versiones de Z 2025, en un plazo de 24 hasta 72 meses.
También, el bono de 142,000 pesos (con IVA) aplica exclusivamente sobre el precio de lista en operaciones de crédito para el modelo Z 2025 en todas sus versiones con el plan Crédito Nissan.
Hasta cuándo son los descuentos en autos Nissan
De acuerdo con la página oficial de Nissan, los descuentos estarán disponibles hasta el viernes 2 de enero de 2026.