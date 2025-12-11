Adiós CIVAC, hola Aguascalientes: la pickup estrella de Nissan se muda de planta

¿Cuándo arranca la producción de NP300 en Aguascalientes?

Las obras ya están en marcha y se prevé que concluyan en tiempo récord al cierre del actual año fiscal, en marzo de 2026. Con ello, Nissan ensamblará por primera vez una pickup en Aguascalientes, ampliando la capacidad instalada y reforzando las líneas que hoy producen los modelos Versa, Kicks, Kicks Play, March y Sentra, todos destinados tanto al mercado doméstico como a la exportación.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, trazó el alcance del proyecto. “Este proyecto representa mucho más que una expansión: es el inicio de una nueva era para la manufactura en el estado y el país. Estamos convencidos que con el talento y la capacidad productiva que tenemos actualmente podremos responder con agilidad a los retos del mercado global, construyendo el futuro de la industria automotriz desde aquí”, afirmó, situando a Aguascalientes en el centro del plan de transformación.

La consolidación de este proyecto también robustece la estructura productiva que Nissan tiene en la entidad, compuesta por tres complejos: la Planta de Motores, Aguascalientes A1 y Aguascalientes A2. Desde estos sitios, la automotriz forma parte de una operación nacional en la que se han ensamblado más de 16 millones de unidades y 17 millones de motores a lo largo de su historia en México.

Nissan exporta vehículos a más de 70 países y ensambla una unidad terminada cada 40 segundos, un ritmo que la ha posicionado como la marca con mayor volumen de producción para el mercado doméstico.

La llegada de la NP300 a Aguascalientes permitirá integrar un producto clave para los mercados de Norteamérica y Latinoamérica en un complejo donde Nissan ya opera “con altos niveles de eficiencia”. La pickup, uno de los modelos de mayor visibilidad de la firma, migrará hacia un entorno productivo más moderno y ajustado al nuevo enfoque de negocio.

El cierre de Cuernavaca —que entró en operación en 1966— marca el fin de un ciclo industrial para Nissan en el país, pero también la transición hacia una estructura de manufactura más concentrada y tecnológica. La empresa ha insistido en que el plan RE:Nissan busca asegurar competitividad de largo plazo y no representa una reducción del compromiso con México.