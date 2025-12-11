Publicidad

Nissan arranca obras en Aguascalientes para producir la NP300 tras anuncio de cierre de CIVAC

La automotriz trasladará la producción de la NP300 a Aguascalientes como parte del plan RE:Nissan, que busca optimizar costos, modernizar procesos y concentrar operaciones tras el cierre de Cuernavaca.
jue 11 diciembre 2025 11:55 AM
Adiós CIVAC, hola Aguascalientes: la pickup estrella de Nissan se muda de planta
Directivos de Nissan colocaron la primera piedra para la expansión en Aguascalientes para recibir la transferencia del modelo NP300 / Frontier. (Cortesía )

Nissan arrancó la ampliación de su planta en Aguascalientes para recibir la producción de la pickup NP300, un movimiento que se activa semanas después de anunciar el cierre de la histórica fábrica de Cuernavaca, Morelos, la primera que la compañía abrió fuera de Japón y donde este modelo se ensambló por más de dos décadas.

El traslado forma parte del plan global RE:Nissan, con el que la armadora busca optimizar costos, actualizar su portafolio y reorganizar sus operaciones para ganar competitividad en un mercado global más exigente.

La compañía ha definido que Aguascalientes será el nuevo hogar de la NP300 —también comercializada como Frontier—, con el objetivo de consolidar el hub automotriz más grande de Latinoamérica. El proyecto contempla una línea adicional de producción y una serie de modificaciones cross-funcionales que incluyen infraestructura específica para un nuevo proceso de fabricación de chasis, un paso clave para integrar la pickup al ecosistema productivo del estado.

¿Cuándo arranca la producción de NP300 en Aguascalientes?

Las obras ya están en marcha y se prevé que concluyan en tiempo récord al cierre del actual año fiscal, en marzo de 2026. Con ello, Nissan ensamblará por primera vez una pickup en Aguascalientes, ampliando la capacidad instalada y reforzando las líneas que hoy producen los modelos Versa, Kicks, Kicks Play, March y Sentra, todos destinados tanto al mercado doméstico como a la exportación.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, trazó el alcance del proyecto. “Este proyecto representa mucho más que una expansión: es el inicio de una nueva era para la manufactura en el estado y el país. Estamos convencidos que con el talento y la capacidad productiva que tenemos actualmente podremos responder con agilidad a los retos del mercado global, construyendo el futuro de la industria automotriz desde aquí”, afirmó, situando a Aguascalientes en el centro del plan de transformación.

La consolidación de este proyecto también robustece la estructura productiva que Nissan tiene en la entidad, compuesta por tres complejos: la Planta de Motores, Aguascalientes A1 y Aguascalientes A2. Desde estos sitios, la automotriz forma parte de una operación nacional en la que se han ensamblado más de 16 millones de unidades y 17 millones de motores a lo largo de su historia en México.

Nissan exporta vehículos a más de 70 países y ensambla una unidad terminada cada 40 segundos, un ritmo que la ha posicionado como la marca con mayor volumen de producción para el mercado doméstico.

La llegada de la NP300 a Aguascalientes permitirá integrar un producto clave para los mercados de Norteamérica y Latinoamérica en un complejo donde Nissan ya opera “con altos niveles de eficiencia”. La pickup, uno de los modelos de mayor visibilidad de la firma, migrará hacia un entorno productivo más moderno y ajustado al nuevo enfoque de negocio.

El cierre de Cuernavaca —que entró en operación en 1966— marca el fin de un ciclo industrial para Nissan en el país, pero también la transición hacia una estructura de manufactura más concentrada y tecnológica. La empresa ha insistido en que el plan RE:Nissan busca asegurar competitividad de largo plazo y no representa una reducción del compromiso con México.

