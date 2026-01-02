Adiós reinado de Tesla: BYD se queda con la corona de los autos eléctricos

El jueves, BYD informó haber vendido 2.26 millones de vehículos eléctricos en 2025 .

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449,000 unidades.

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7,500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.

Lee más: Después de 20 años, China desplaza a Japón como la potencia automotriz número uno

Conocida como "Biyadi" en chino, o por su eslogan en inglés "Build Your Dreams" (Construye tus sueños), BYD fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías.

Este gigante del sector automotor ha llegado a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de "nueva energía", término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables.

China es el mercado de mayor porte de este tipo de vehículos.

BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, ya que los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

A pesar de que, como otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, ha debido enfrentar elevados aranceles en Estados Unidos, la compañía está creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

En 2024 Tesla había superado a BYD por un estrecho margen en venta de vehículos eléctricos: 1.79 millones contra 1.76 millones.

No tan mal

Pese a haber sido desplazada del liderazgo del sector por su rival china, las acciones de Tesla subieron este viernes en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

Dan Ives, de Wedbush Securities, señaló que la cifra de ventas trimestrales de Tesla fue muy superior a las previsiones de algunos analistas.

Indicó que la compañía se enfrenta a un "entorno de demanda más difícil tras la finalización del crédito fiscal para vehículos eléctricos, mientras que Europa sigue representando un escollo para sus entregas".

Ives señaló que la compañía aún tiene dificultades para obtener aprobaciones regulatorias en Europa, y que las ventas podrían repuntar una vez que se superen estos obstáculos.

"Las ventas en mercados más pequeños y emergentes han comenzado a mostrar mayores tasas de crecimiento de lo esperado, lo que parece compensar las caídas en regiones clave como China y Europa", añadió.

Con información de AFP