Mercados

El CEO como activo o pasivo financiero para los inversionistas

Más allá de los estados financieros, el comportamiento y la reputación de los directores generales se han convertido en un factor determinante para crear o destruir valor en el mercado.
mié 31 diciembre 2025 05:55 AM
Elon,Musk,Is,The,Ceo,Of,Tesla,And,Spacex,,Founder
El caso de Elon Musk es uno de los más recientes sobre el poder y la influencia de un personaje sobre el precio de las acciones de una empresa. (Foto: Shutterstock/Shutterstock / Photo Agency)

Cuando la relación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, parecía que no podía ser más estrecha, las acciones de la firma de vehículos eléctricos alcanzaron su precio de cierre más alto en su historia, en diciembre de 2024. Pero la luna de miel solo duró unos meses.

La disputa comenzó en mayo de este año, cuando Musk criticó el proyecto de ley fiscal de Trump. Musk dejó el cargo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de ese país, al que Trump lo había asignado apenas en noviembre y comenzaron los dimes y diretes de ambos personajes en redes sociales.

La reacción del mercado no se hizo esperar. En cinco días, las acciones de Tesla cayeron 20%, con lo que perdió 232,845 millones de dólares de su valor en Bolsa. Lo que deja un mensaje claro: el comportamiento de un CEO puede pesar tanto, o incluso más, que la situación financiera en las acciones de una empresa.

“Cuando se vincula la marca personal con la marca institucional, cualquier daño reputacional se traduce directamente en dinero: acciones, consumo, posicionamiento, todo se ve afectado”, dice Ricardo Robles, fundador de Strategos y experto en reputación corporativa.

El caso Tesla no es único y, aunque es el más sonado en los últimos meses, los ejemplos abundan. En 2022, Bob Chapek, ex CEO de Disney, enfrentó una crisis con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y sus declaraciones públicas le costaron caro a la empresa y el consejo lo removió de su cargo. Ese año, las acciones de Disney acumularon una baja de 44%.

Por eso, para Carlos Ponce, socio fundador de SNX Consultores, la figura del CEO o del dueño de una empresa debe de estar considerada dentro del análisis fundamental que el inversionista realiza sobre una empresa. Este análisis, de acuerdo al experto, no solo es financiero, sino que también se deben considerar aspectos cualitativos, como la calidad de la administración y el liderazgo en la compañía.

“La figura del CEO es el último gran responsable de lo que ocurre en una compañía. Lo que diga o deje de decir, lo que haga o deje de hacer, tiene un peso enorme en la construcción de valor”, sostiene por su parte Ernesto Bolio, director del área de Política de Empresa del IPADE. “Si un director no se comporta de forma congruente con los valores que buscan los inversionistas, puede dañar el futuro de la empresa, aunque esté entregando buenos resultados financieros”.

Un CEO mediático es un arma de doble filo para los expertos, pues por un lado existe siempre el riesgo de que cualquier acto o dicho pueda afectar su reputación y la de la empresa, pero también estas personalidades pueden ser un imán para clientes e inversionistas.

“Los consumidores, las personas, que al final son inversionistas, generan mucho mayor vínculo con las personas más que con las empresas o las instituciones. El vincular las dos marcas, la personal y la de la empresa tiene muchos beneficios si se trabaja con una estrategia adecuada, pero también puede ser muy perjudicial si no se cuida”, asegura Robles.

En el caso de Musk, su cercanía con Trump fue inicialmente interpretada por algunos inversionistas como un movimiento estratégico para obtener beneficios regulatorios o fiscales, pero cuando se vino el rompimiento y comenzaron los ataques mutuos, el impacto fue negativo. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Musk perdió cerca de 55,000 millones de dólares en patrimonio personal en la semana de la disputa con Trump.

ENTREDICHOS.jpg

La disonancia entre desempeño operativo y comportamiento público del líder genera tensiones difíciles de manejar, tanto para los consejos como para los inversionistas. Desde la perspectiva reputacional, Robles advierte que la solución no es ocultar al CEO, sino tener una estrategia integral de comunicación. “Lo ideal es tener varios voceros, no concentrar toda la narrativa en una sola persona. Y si vas a tener una figura tan visible, como Musk, necesitas una estrategia de respaldo sólida y profesional”.

Para los inversionistas, los especialistas recomiendan ampliar su visión, estrategia y análisis más allá de los estados financieros, el comportamiento histórico de las acciones o las declaraciones de los líderes de una compañía. Evaluar una empresa requiere un enfoque más integral, centrado en identificar su valor económico real, lo que implica entender su proyección futura, anticipar los resultados esperados en el sector donde compite y contar con herramientas cuantitativas que permitan estimar su valor en el tiempo, explica Bolio.

Este enfoque no solo permite tomar decisiones informadas, sino que también resalta la importancia de una gestión alineada con esos objetivos. Por ello, la forma en que la empresa es dirigida se vuelve crucial. Si el director general no contribuye a generar valor o actúa en sentido contrario, los inversionistas deben considerarlo como un factor clave en su evaluación.

“Como inversionista tienes que entender que eres dueño de la empresa y la pregunta que tienes que hacerte es si te sientes cómodo con un director o con un grupo de directores que actúan de alguna manera. Y ya sobre eso tomar una decisión”, dice Ponce.

Si bien, el mercado premia la innovación y el liderazgo, también penaliza la incongruencia. En un mundo donde las personas generan más conexión que las marcas, quien está al frente de las empresas es también parte de su activo, su reputación tiene un valor en el mercado y la falta de congruencia aumenta el riesgo de que la empresa no tenga viabilidad hacia el futuro, advierte Bolio.

