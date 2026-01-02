Hasta ahora, la empresa no ha detallado las afectaciones específicas a la infraestructura ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

Sobre los usuarios afectados, la CFE informó que hasta las 11:30 horas se había restablecido el suministro al 82.33% de los 687,378 usuarios impactados, lo que deja aún a 121,666 sin energía eléctrica. La Comisión precisó que en el Estado de México el servicio ya fue completamente restablecido, mientras que los trabajos continúan en la Ciudad de México y Guerrero.

“Con motivo del sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó su Sistema de Atención de Emergencias y llevó a cabo la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica”, señaló la empresa en un comunicado.

La empresa detalló que, para atender la contingencia, desplegó 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos, y que las inspecciones y labores continúan con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico al 100% de los usuarios afectados.

En redes sociales, usuarios reportaron cortes de energía en diversas colonias de la capital y del Estado de México, como Valle de Aragón, Ecatepec, Tláhuac, Coapa, CTM Culhuacán, Lindavista, La Estrella, Vallejo, Gertrudis Sánchez y La Joya, entre otras.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, tras una revisión de su infraestructura en Acapulco, Guerrero —incluida la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios y la Terminal de Almacenamiento y Despacho—, no se detectaron daños en áreas operativas.

