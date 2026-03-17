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Danone México nombra a Jacques Ponty como director general

Ponty sustituye en el puesto a Silvia Dávila, quien tras siete años de liderar la compañía, decidió retirarse.
mar 17 marzo 2026 07:42 PM
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El directivo ha liderado las operaciones de la empresa en China y Eurpa del Este. (Foto: Cortesía. )

Danone México anunció el nombramiento de Jacques Ponty como nuevo director general, en sustitución de Silvia Dávila, quien ha decidido retirarse tras una destacada trayectoria de más de siete años liderando la compañía en Latinoamérica y como directora general en México.

Jacques Ponty cuenta con una trayectoria consolidada dentro de Danone y una amplia experiencia internacional de liderazgo en China, Marruecos, Francia, Europa del Este y México.

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A lo largo de su carrera, ha desarrollado una visión integral del negocio, combinando una sólida capacidad estratégica con una ejecución operativa consistente en mercados diversos y altamente dinámicos.

“Jacques tendrá como prioridad fortalecer el crecimiento del negocio en México y avanzar en la ejecución de la estrategia del grupo, Renew Danone, en línea con su propósito global”, dijo la empresa en un comunicado.

Danone compartió que Silvia Dávila decidió retirarse tras su trayectoria de más de siete años liderando la compañía y destacó que durante su gestión, impulsó una agenda de transformación del negocio, con avances relevantes en sostenibilidad, innovación, diversidad e inclusión, así como en el impacto positivo en las comunidades donde opera Danone México.

“La compañía agradece su liderazgo y sus contribuciones durante este periodo”, se lee en el comunicado. “ Con este anuncio, Danone reafirma su compromiso con la continuidad del negocio y la consolidación de su visión global One Planet.One Health”, concluyó la empresa.

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Tags

danone, sustentabilidad, responsabilidad social Danone CEO

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