Las farmacias son más que un espacio para adquirir medicamentos, sino que pueden ser todo un ecosistema para atender diferentes necesidades de la salud o ir más allá de eso. Farmacias del Ahorro, Benavides, Similares, San Pablo o Guadalajara son ejemplos de cómo aprovechar este sector para llegar a la gente y ser su preferida.
Farmacias Guadalajara, Similares o del Ahorro, ¿Cuál ofrece más servicios de salud?
Las grandes farmacias en México
México cuenta con varias cadenas grandes de farmacias, de las cuales algunas destacan por el volumen de ventas. De acuerdo con Las 500 Empresas más importantes de Expansió n, figuran cuatro grupos en el sector de Comercio de medicamentos:
Corporativo Fragua ocupa el primer puesto, conocida por su principal subsidiaria Farmacia Guadalajara y SuperFarmacia. En 2024, la compañía con sede en Jalisco obtuvo ventas de 120,238 millones de pesos (mdp). Al tercer trimestre de 2025, registró una presencia en 498 ciudades en los 32 estados de la República Mexicana con 2,944 sucursales.
El segundo puesto lo obtiene FEMSA División Salud, la cual opera Farmacias YZA en México. En 2024 reportó ventas de 79,755 mdp. De acuerdo con el sitio oficial, cuenta con más de 1,500 sucursales distribuidas en 17 estados de México.
Farmacias del Ahorro ocupa la medalla de bronce en el sector, con ventas de 61,538 mdp en 2024. Un dato reciente señala que opera más de 1,800 sucursales en México.
En cuarto lugar está Farmacias Benavides, con un total 17,646.5 mdp en ventas, y tiene más de 1,100 farmacias.
Otros grupos como Farmacias San Pablo o Similares no figuran en la lista, pero igual tienen una relevancia importante en el mercado, principalmente la segunda, cuya cadena tiene más de 9,600 unidades en México y Chile, pero no detalla de manera específica la totalidad de espacios en la República.
¿Cuál farmacia ofrece más servicios relacionados a la salud?
A continuación, un repaso sobre los diferentes servicios que ofrecen las farmacias en su catálogo:
Farmacias del Ahorro
-Venta de medicamentos de patente, genéricos y de marca propia
-Orientación médica gratuita presencial (sujeto a disponibilidad)
-Atención básica,
-Visita subsecuente
-Toma de presión
-Aplicación de inyecciones
-Pevisión para pacientes con diarre, contusiones, faringitis, amigdalitis y fibre sin compromiso de funciones vitales
Orientación médica gratuita en línea
-Medicina general
-Pediatría
-Cuidado de la piel (dermatología)
-Nutrición
-Salud mental
-Medicina interna
-Vacunas contra la influenza, VPH, herpes zóster y COVID-19
-Alianza con Laboratorio Médico del Chopo para obtener descuentos en la CDMX
Además, cuenta con un monedero electrónico para acumular puntos y obtener descuentos.
Farmacias Guadalajara
-Venta de medicamentos de patente y de marca propia (Pharmalife)
-Servicios médicos digitales con la aplicación PharmaClinic
-Teleconsultas con médicos generales, psicólogos y nutriólogos
-Recetas digitales con validez para comprar medicamentos
-Historial clínico
-Vacunas contra la influenza, VPH y herpes zóster
-Blog de salud
Farmacia Benavides
-Venta de medicamentos de patente y de marca propia
-Venta de productos de cuidado personal y especial para bebés de marcas propias
-Consultorios médicos (con costo)
-Vacunas contra la influenza, VPH y herpes zóster
-Blog de salud
Farmacias YZA
-Venta de medicamentos de patente y de marca propia
-Consultorios médicos (con costo)
-Blog de salud
Farmacias YZA también cuenta con un programa de lealtal para acceder a precios preferentes y promociones en sus productos.
Farmacias San Pablo
-Venta de medicamentos de patente y de marca propia (Aurax)
-Consultorio con servicios médicos y de enfermería básicos
-Servicios médicos integrales por especialidad y de diagnóstico
- General
- Internista
- Nutrición
- Ortopedia
- Pediatra
-Estudios de imagenología (rayos X, ultrasonido, mastografía, densitometría)-Análisis clínicos de laboratorio
-Blog de salud
Farmacias San Pablo también cuenta con un programa de lealtad para acceder a precios preferentes, promociones y productos gratis al acumular puntos en sus compras.
Farmacias Similares
-Venta de medicamentos de patente y de marca propia
-Consultorio con servicios médicos y de enfermería básicos
-Consultorio dental
-Asesoría médica gratuita vía telefónica
-Asesoría nutricional gratuita vía telefónica
-Centros de asistencia de salud emocional vía telefónica
-Estudios de imagenología (rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía)
-Análisis clínicos de laboratorio
Atención veterinaria
Farmacias Similares y Farmacias del Ahorro incurcionarion a la atención veterinaria desde el año pasado. En el primer caso, implementó una estrategia de consultorios, más la venta de medicamentos y productos para el bienestar animal. En el caso de Farmacias del Ahorro, ofrece orientación veterinaria vía remota, y espera entrar al mercado de medicamentos.