Farmacias Guadalajara, Similares o del Ahorro, ¿Cuál ofrece más servicios de salud?

Las grandes farmacias en México

México cuenta con varias cadenas grandes de farmacias, de las cuales algunas destacan por el volumen de ventas. De acuerdo con Las 500 Empresas más importantes de Expansió n, figuran cuatro grupos en el sector de Comercio de medicamentos:

Corporativo Fragua ocupa el primer puesto, conocida por su principal subsidiaria Farmacia Guadalajara y SuperFarmacia. En 2024, la compañía con sede en Jalisco obtuvo ventas de 120,238 millones de pesos (mdp). Al tercer trimestre de 2025, registró una presencia en 498 ciudades en los 32 estados de la República Mexicana con 2,944 sucursales.

El segundo puesto lo obtiene FEMSA División Salud, la cual opera Farmacias YZA en México. En 2024 reportó ventas de 79,755 mdp. De acuerdo con el sitio oficial, cuenta con más de 1,500 sucursales distribuidas en 17 estados de México.

Farmacias del Ahorro ocupa la medalla de bronce en el sector, con ventas de 61,538 mdp en 2024. Un dato reciente señala que opera más de 1,800 sucursales en México.

En cuarto lugar está Farmacias Benavides, con un total 17,646.5 mdp en ventas, y tiene más de 1,100 farmacias.

Otros grupos como Farmacias San Pablo o Similares no figuran en la lista, pero igual tienen una relevancia importante en el mercado, principalmente la segunda, cuya cadena tiene más de 9,600 unidades en México y Chile, pero no detalla de manera específica la totalidad de espacios en la República.