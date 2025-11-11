Dr. Simi no solo está en Farmacias Similares, estos son los otros negocios y las fundaciones que tiene

Grupo Por Un País Mejor, la empresa detrás del Dr. Simi

En 1997, Víctor González Torres fue uno de los pioneros en el negocio de las farmacias con consultorios privados al establecer un grupo que integra ambos modelos.

Una de ellas fue Laboratorios Best, la cadena de laboratorios fundada por su padre, Roberto González Terán, que existía desde 1954. González Torres la compró durante un contexto en el que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La apuesta del empresario fue vender medicamentos hasta 75% más baratos al público en general en las farmacias privadas.

Entre finales de los 90 y la primera década del 2000, la empresa era conocida como Grupo Por Un País Mejor (GPUPM), se dividió en dos ramas principales: las empresas comerciales, como Farmacias Similares, y las instituciones sociales como Fundación Best.

Esta organización le ha permitido establecer diferentes servicios a la población, a la vez que crecen sus giros.

De acuerdo con su sitio oficial, la división está conformada de la siguiente manera:

Empresas comerciales



Farmacias Similares

Laboratorios Best

Transportes Farmacéuticos Similares

Sistemas de Salud del Dr. Simi (Análisis Clínicos)

Instituciones sociales



SIMISAE

Fundación Best

Fundación Niños de Eugenia

Fundación del Dr. Simi

Fundación SIMIPLANETA

¿A qué se dedican las empresas del Dr. Simi?

Farmacias Similares

Posiblemente la empresa más conocida del grupo, que se encarga de la venta de medicamentos, suplementos alimenticios, productos de higiene y belleza, además de integrar una red de consultorios de medicina general a precios accesibles.

También es la empresa que más se ha diversificado. Recientemente incursionó en el mercado de la atención veterinaria con SimiPet Care , con consultorios de bajo costo y aplicación de vacunas. Actualmente tiene presencia en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Morelos y Querétaro.

Farmacias Similares es la encargada de la elaboración y venta de souvenirs, entre los cuales destacan los peluches del Dr. Simi, figura principal del Grupo, que ha lanzado diferentes colaboraciones con licencias como Star Wars o DC. Los productos son elaborados por La Fábrica del Dr. Simi CINIA, con planta en Cholula, Puebla.

Incluso, también organiza el SimiFest, un festival musical donde se encuentran diferentes artistas.

Leer: Un peluche que lo inició todo, en Monstruos de la Mercadotecnia de Expansión 2024.

Cinia es la empresa encargada de elaborar los muñecos del Dr Simi. (Mireya Novo/Mireya Novo)

Laboratorios Best

Es la empresa responsable de la fabricación de medicamentos que venden en Farmacias Similares. La empresa mexicana tiene 70 años de experiencia en el ramo, y actualmente tiene tres plantas de producción:

Municipio Libre, la cual se dedica a la producción de sólidos como tabletas, cápsulas y grageas.

Bilbao, especializada en producción de cremas, geles, ungüentos, soluciones, suspensione, jarabes y acondamiento de medicamentos.

Catarroja, que también realiza geles, cremas y ungüentos, principalmente para tratamientos antiinflamatorios y antialérgicos.

Las tres fábricas están en la Ciudad de México.

Análisis Clínicos del Dr. Simi

Farmacias Similares vende medicamentos genéricos y de patente. (Cuartoscuro)

Como su nombre revela, se dedica a la rama de proveer servicios de análisis físicos, químicos o biológicos de diferentes componentes y productos del cuerpo, con objetivo de prevención, diagnóstito, resolución y tratamiento de los problemas de salud.

Realizan análisis clínicos especializados en lo siguiente:

Cardiología

Imagenología

Neumología

Gastroenterología

Ginecología

Neurología

Densitometría

Dental

Rayos X

Resonancia

Tomografía

Ultrasonidos

El sitio oficial comparte que tienen 268 ubicaciones a nivel nacional donde atienden a 1.7 millones de pacientes al año. Usualmente están ubicados cerca de los consultorios de Farmacias Similares.

Transportes Farmacéuticos Similares

Esta empresa se dedica a la distribución de los medicamentos que comercializa el grupo a través de redes de logística y el apoyo de 12 Centros de Distribución en México.