Dr. Simi no solo está en Farmacias Similares, estos son los otros negocios y las fundaciones que tiene

Farmacias Similares se ha consolidado como una alternativa para acceder a medicamentos a bajo costo en varias zonas de México. Grupo por Un País Mejor es la empresa responsable detrás de todo ello, y también de otros servicios como estudios de laboratorio, ayuda psicológica e incluso entretenimiento musical como el Simi Fest.
No solo medicamentos, estos son los negocios y fundaciones del Dr. Simi
Grupo Por Un País Mejor, la empresa detrás del Dr. Simi
En 1997, Víctor González Torres fue uno de los pioneros en el negocio de las farmacias con consultorios privados al establecer un grupo que integra ambos modelos.
Una de ellas fue Laboratorios Best, la cadena de laboratorios fundada por su padre, Roberto González Terán, que existía desde 1954. González Torres la compró durante un contexto en el que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La apuesta del empresario fue vender medicamentos hasta 75% más baratos al público en general en las farmacias privadas.
Entre finales de los 90 y la primera década del 2000, la empresa era conocida como Grupo Por Un País Mejor (GPUPM), se dividió en dos ramas principales: las empresas comerciales, como Farmacias Similares, y las instituciones sociales como Fundación Best.
Esta organización le ha permitido establecer diferentes servicios a la población, a la vez que crecen sus giros.
De acuerdo con su sitio oficial, la división está conformada de la siguiente manera:
Empresas comerciales
- Farmacias Similares
- Laboratorios Best
- Transportes Farmacéuticos Similares
- Sistemas de Salud del Dr. Simi (Análisis Clínicos)
Instituciones sociales
- SIMISAE
- Fundación Best
- Fundación Niños de Eugenia
- Fundación del Dr. Simi
- Fundación SIMIPLANETA
¿A qué se dedican las empresas del Dr. Simi?
Farmacias Similares
Posiblemente la empresa más conocida del grupo, que se encarga de la venta de medicamentos, suplementos alimenticios, productos de higiene y belleza, además de integrar una red de consultorios de medicina general a precios accesibles.
También es la empresa que más se ha diversificado. Recientemente incursionó en el mercado de la atención veterinaria con SimiPet Care , con consultorios de bajo costo y aplicación de vacunas. Actualmente tiene presencia en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Morelos y Querétaro.
Farmacias Similares es la encargada de la elaboración y venta de souvenirs, entre los cuales destacan los peluches del Dr. Simi, figura principal del Grupo, que ha lanzado diferentes colaboraciones con licencias como Star Wars o DC. Los productos son elaborados por La Fábrica del Dr. Simi CINIA, con planta en Cholula, Puebla.
Incluso, también organiza el SimiFest, un festival musical donde se encuentran diferentes artistas.
Laboratorios Best
Es la empresa responsable de la fabricación de medicamentos que venden en Farmacias Similares. La empresa mexicana tiene 70 años de experiencia en el ramo, y actualmente tiene tres plantas de producción:
Municipio Libre, la cual se dedica a la producción de sólidos como tabletas, cápsulas y grageas.
Bilbao, especializada en producción de cremas, geles, ungüentos, soluciones, suspensione, jarabes y acondamiento de medicamentos.
Catarroja, que también realiza geles, cremas y ungüentos, principalmente para tratamientos antiinflamatorios y antialérgicos.
Las tres fábricas están en la Ciudad de México.
Análisis Clínicos del Dr. Simi
Como su nombre revela, se dedica a la rama de proveer servicios de análisis físicos, químicos o biológicos de diferentes componentes y productos del cuerpo, con objetivo de prevención, diagnóstito, resolución y tratamiento de los problemas de salud.
Realizan análisis clínicos especializados en lo siguiente:
- Cardiología
- Imagenología
- Neumología
- Gastroenterología
- Ginecología
- Neurología
- Densitometría
- Dental
- Rayos X
- Resonancia
- Tomografía
- Ultrasonidos
El sitio oficial comparte que tienen 268 ubicaciones a nivel nacional donde atienden a 1.7 millones de pacientes al año. Usualmente están ubicados cerca de los consultorios de Farmacias Similares.
Transportes Farmacéuticos Similares
Esta empresa se dedica a la distribución de los medicamentos que comercializa el grupo a través de redes de logística y el apoyo de 12 Centros de Distribución en México.
Fundaciones del Dr. Simi
Del lado de las instituciones sociales, figuran cinco organizaciones con causas como apoyo a la población.
Fundación Best
Es la encargada de realizar contratos de comodato para médicos que brindan consultas en los 8,666 consultorios de Farmacias Similares en el País.
Según su sitio oficial, durante octubre se realizaron 15,252,489 consultas médicas.
Fundación del Dr. Simi
Forma parte de la fundación original del Grupo Por Un País Mejor, y opera con cuatro ejes de acción: salud, alimentación, educación y deporte. Tiene dos Centros Comunitarios que ayudan a 1,833 personas y brindan 35,000 servicios anuales.
En esta institución es la que lleva a cabo la iniciativa de Colonia Simi, que trabaja en la reconstrucción del tejido social de tres estados y con comunidades de alta marginación.
También opera el programa SIMIAPSE (Apoyo Psicológico y Salud Emocional) con diez consultorios y siete salas de bienestar en el Estado de México, Ciudad de México; Guadalajara; Guadalupe, Nuevo León, y Mérida, Yucatán, donde ofrece atención psicológica presencial de manera gratuita.
SIMISAE
Es el Centro SIMI de Salud Emocional que brinda apoyo psicológico gratuito por medio de una línea telefónica, chat y correo electrónico, las 24 horas de los 365 días del año. En promedio, se realizan 120,000 atenciones al mes.
Está disponible desde el número 800-911-3232.
Fundación Niños de Eugenia
Es una asociación civil sin fines de lucro que busca cubrir las necesidades de niños abandonados o en orfandad, así como buscar que se integren en una familia.
Cuenta con dos casas hogar, una en Tepoztlán, donde atienen a 28 niñas, y otra en Yautepec, con 32 niños. Ambas en Morelos.
Fundación SIMIPLANETA
Desde 2024, SIMIPLANETA tiene como objetivo impulsar y desarrollar acciones en favor del planeta, y promover una cultura de cultura ambiental y conciencia del derecho a vivir en un lugar sano para el pleno desarrollo.