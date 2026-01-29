Publicidad

Empresas

LYCRA y Perú apuestan por México ante cambios en el mercado textil

La imposición de aranceles y la apuesta por innovación reconfiguran la industria textil en México, pero empresas como LYCRA y países como Perú ven nuevas oportunidades de crecimiento.
jue 29 enero 2026 07:38 PM
close-up legs male runner running race on road in park
La ropa deportiva es una de las categorías en la mira de productores de fibras y producto terminado. (Foto: sportpoint/Getty Images)

La industria textil y de la confección en México se desarrolla en una cuerda que se estira y afloja. En medio de una reanimación del sector con la implementación de aranceles, hay compañías y países que ven en el país como un punto clave para su expansión hacia Estados Unidos y otros mercados de América Latina.

Mientras se ajustan las tuercas en un sector que entre 2023 y 2025 redujo 25.83% su PIB, al pasar de 119,607 millones de pesos a 95,050 millones de pesos en el periodo de referencia, según los últimos datos publicados por el Inegi, los planes de empresas y gobiernos apuntan a dos frentes: el desarrollo de prendas con nuevas tecnologías y la apuesta por la venta de producto terminado.

En este contexto, la estadounidense LYCRA ve una oportunidad para dar un nuevo impulso a sus telas, mientras que Perú identifica un espacio para el crecimiento del activewear y categorías como denim y ropa funcional, con el objetivo de posicionar a sus empresas entre los consumidores mexicanos.

LYCRA va por una nueva etapa en México

La operación de LYCRA en México no es nueva: suma 60 años, con la producción de hilo en su planta de Monterrey, Nuevo León, desde donde se realizan envíos a Colombia y Perú, entre otros países de la región. Este año, la empresa inicia una nueva etapa basada en la innovación de sus textiles.

María Luiza Amaro, líder de relación con marcas y retail de The LYCRA Company en América Latina, explica que uno de sus objetivos es posicionarse a través de tecnologías e innovaciones de la mano de las marcas aliadas. “Se trata de trabajar muy bien esta conexión, ser un habilitador y ofrecer soluciones para las marcas”, señala.

Entre los desarrollos de la empresa está la creación de telas que respondan a los cambios de clima para mejorar la experiencia de uso de determinadas prendas. “En México hay muchas marcas regionales y tenemos la oportunidad de trabajar de esta manera”, añade.

Alexandre Grilo, director de marketing de The LYCRA Company en América Latina, afirma que otro de los objetivos es crecer la producción en México para estar más cerca de sus clientes y reducir costos, sin perder de vista que, junto con Estados Unidos y Brasil, cubren una parte relevante de las exportaciones globales.

“México es muy estratégico en este sentido. Hay buena parte de la industria textil que mira hacia América Central y Estados Unidos, pero importa desde Asia. Traer más de este trabajo a México es mostrar que estamos dispuestos a hacer más negocios aquí”, dice el directivo.

Un ejemplo de la tecnología de LYCRA es ADAPTIV, una fibra elástica inteligente creada para adaptarse al cuerpo tanto en movimiento como en reposo, que aporta comodidad y soporte en prendas para deportistas, una de las categorías con mayor demanda en México.

“Nuestro enfoque en esta nueva etapa es apoyar a la industria nacional y a los proveedores de las marcas que están aquí. Nuestro trabajo de investigación y desarrollo busca posicionar soluciones para los textileros, los consumidores y las marcas”, concluye Amaro.

Más que algodón pima

Perú es conocido por ser uno de los mayores productores de algodón pima; sin embargo, la industria apunta cada vez más a otras materias primas. El objetivo es traer a México producto terminado elaborado con telas de alta demanda en el país, como la mezclilla, explica Max Rodríguez, director de PromPerú.

Para ganarse la confianza de los consumidores mexicanos, algunas empresas de ropa terminada también apuestan por prendas elaboradas con hilados de algodón pima mezclados con fibras de alpaca. “Tenemos una oferta realmente bien diversificada y México es un país con nichos de mercado de gran poder adquisitivo”, añade el directivo.

México es el sexto mercado al que Perú exporta, y el objetivo es fortalecer el valor de sus envíos. Rodríguez explica que en 2025 las exportaciones de la industria de confección alcanzaron los 31 millones de dólares, con presencia en diferentes cadenas del país, con el fin de diversificar su enfoque más allá de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“El año pasado logramos tener presencia en Puebla y Querétaro, y este año queremos ampliar a ciudades intermedias y atacar toda la zona del Caribe, en especial Quintana Roo”, detalla.

El presidente de PromPerú ve una ventaja competitiva para sus productos, que ingresan al país con arancel cero gracias a los acuerdos comerciales, frente a los aranceles que México ajustó el año pasado, que van de 5% a 50% para 544 fracciones de productos provenientes de países sin tratados de libre comercio, como China, Corea del Sur, India, Tailandia, Indonesia, Rusia y Turquía.

“Hay una gran oportunidad, porque China está entrando con aranceles diferenciados, lo que permite que los productores volteen a Perú. Aunque no competimos con China por precio, en el balance el costo de esos productos se incrementa y se acerca al precio peruano, por lo que la diferencia se vuelve marginal y el mercado empieza a ver a Perú como una opción a precio similar”, explica.

En la búsqueda de nuevas oportunidades, el presidente de PromPerú señala que, con la oferta de ropa deportiva, cómoda y de calidad que demandan los mexicanos, el objetivo es que México pase a ser el quinto o cuarto mercado en importancia para sus exportaciones.

