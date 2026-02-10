Publicidad

Acuerdo sobre minerales críticos pone las bases para competir con China

China domina la producción y refinación de minerales críticos, un control que inquieta a EU y aliados. El acuerdo con México sienta las bases de una cadena alternativa para reducir la dependencia del mercado asiático.
mar 10 febrero 2026 05:00 AM
El acuerdo con el que países competirán contra China en minerales críticos: ¿qué puede ofrecer México?
México produce algunos minerales críticos como el cobre, plata o fluorita. (joebelanger/Getty Images)

El acuerdo firmado la semana pasada entre Estados Unidos y México podría ser el primer paso para crear un bloque de países que empiecen a desarrollar la tecnología para la explotación de minerales críticos y, en algunos años, intentar hacer competencia al mercado chino.

Los países firmantes tendrán 60 días contados a partir de la fecha del convenio para reunirse y presentar estadísticas y análisis sobre los recursos con los que cuentan en su territorio, así como posibles planes de acción para hacer una realidad su extracción.

Durante ese tiempo, se desarrollarán otros acuerdos y negociaciones multilaterales con otros países como Canadá, Japón e incluso la Unión Europea, según explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el pasado 5 de febrero a través de su cuenta de X.

“Ayer (4 de febrero) firmamos un plan de acción con los Estados Unidos. Tiene que ver con consultas mutuas. Ese plan de acción es en 60 días presentar entre ambos diferentes alternativas respecto a minerales críticos (...) Son consultas, vamos a dialogar, a intercambiar información, siempre con respeto a nuestras leyes, nuestra Constitución, cuidando nuestra soberanía en todo lo que hagamos; y tendremos un diálogo muy similar con otros países en esos 60 días”, aseguró.

China actualmente controla la producción de minerales críticos a nivel mundial. Tal es el caso del litio, por mencionar alguno, que es indispensable para el desarrollo de sectores como el eléctrico, energético, electrónico y de inteligencia artificial. La concentración de esos recursos en un solo país puede convertirse en graves problemas de control y racionamiento.

Datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) señala que China e Indonesia concentran en, al menos, el 84% del mercado de la refinación de minerales energéticos del mundo. Por ejemplo, en 2024, el 90% de la oferta del níquel provino de Indonesia y de China provino el cobalto, el grafito y las tierras raras.

La proyección de que exista una diversificación de las cadenas de suministro de refinación se ve lenta. “De cara a 2035, se proyecta que la participación promedio de los principales proveedores de materiales refinados disminuya solo marginalmente al 82%, volviendo a los niveles de concentración observados en 2020”, asegura la agencia.

El riesgo de concentrar la proveeduría de minerales críticos en un par de países es real, pues ya se vivieron efectos de ello en el pasado. “En medio de la creciente concentración de la oferta, se han introducido un número cada vez mayor de medidas de control de las exportaciones de minerales críticos, en particular desde 2023. En diciembre de 2024, China restringió la exportación de galio, germanio y antimonio, minerales clave para la producción de semiconductores, a Estados Unidos. Esto fue seguido por nuevos anuncios a principios de 2025, incluidas restricciones al tungsteno, telurio, bismuto, indio y molibdeno y a siete elementos pesados ​​de tierras raras”, advierte el análisis.

¿Gran oportunidad?

Lo que se contempla, según Economía, es que dentro del nuevo ordenamiento haya un acuerdo multilateral de minerales críticos donde México sea partícipe.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, también se pronunció al respecto y dijo que el acuerdo muestra el compromiso de ambos países respecto a una mayor competitividad y resiliencia de las cadenas de suministro para lograr un liderazgo de América del Norte en el futuro.

Al respecto, Rubén Del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), dijo que el acuerdo es una “excelente noticia” porque permitirá fortalecer la cooperación de la cadena de suministro de minerales que son estratégicos para el futuro.

“La aplicación de medidas comerciales para apoyar un mercado de minerales críticos; estándares regulatorios, cooperación técnica, promoción y evaluación de inversiones, entre otras acciones contempladas en el plan forman parte de los lineamientos que, como representantes de los técnicos y profesionistas de la industria minero-metalúrgica, hemos propuesto para elevar la contribución económica y social del sector en México”, aseguró a Expansión.

Armando Ernesto Alatorre Campos, geólogo mexicano experto en Minería, también considera que se trata de una buena intención que hay que aterrizar de la mejor manera, pues cualquier medida que ayude a la investigación y a la inversión es favorable, no obstante hay que esperar resultados, los cuales no se tendrán en un corto plazo, sino en unos 5 o hasta 10 años.

“En realidad esto de los minerales críticos es muy amplio, y en México todavía hay que hacer más investigación para cuantificar lo que tenemos y si es suficiente para que sea relevante en el mundo o no, y eso es algo que no sabemos todavía; pero el acuerdo es un un paso en el camino correcto”, explicó en entrevista.

¿Qué puede ofrecer México?

Los minerales críticos son aquellos recursos que son indispensables para el desarrollo de actividades esenciales, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, las telecomunicaciones e incluso temas relacionados con tecnologías de la información e inteligencia artificial.

Pero la disponibilidad de dichos elementos minerales es compleja, ya sea porque no cuentan con los recursos en el país o región, o porque son controlados por un pequeño mercado el cual puede influir en su precio o proveeduría.

Por ello, existe la necesidad de que otras naciones puedan hacer frente al control que mantiene China sobre esos minerales específicos. “Revertir el poder del mercado asiático no va a tomar ni 5 ni 10 años, en mi opinión podría llevar hasta 25 años revertir eso completamente, pero cualquier paso que se dé es importante para que se vaya dando gradualmente”, puntualizó Alatorre.

México puede producir y ofrecer diversos minerales críticos como lo son el cobre, fluorita, plata, y en algún futuro el litio, asegura la Asociación.

Entre las labores e investigaciones desarrolladas por el Servicio Geológico Mexicano y diversas empresas privadas, se tienen indicios avanzados sobre los recursos minerales que se tienen en territorio nacional, información que será indispensable para el plan que pueda elaborarse con el gobierno estadounidense y así apuntalar nuevos proyectos mineros, considera la AIMMGM.

Sin embargo, para consolidar dichos planes y poder asegurar el suministro de insumos esenciales para sectores como el de energía, transporte o telecomunicaciones, es indispensable aumentar la competitividad del sector. “Se deben generar los cambios necesarios para acelerar los trabajos que permitan extraer, separar y el otorgamiento de concesiones y la liberación oportuna de permisos para nuevos proyectos mineros”, puntualizó Del Pozo.

En contraste a esas necesidades del sector privado, ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que solicitará a empresas mineras regresar 200 concesiones que tiene “sin utilizar y sin producción”, aunque aseguró que será de manera voluntaria y sin ser un acto de autoridad.

China se pronuncia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China también se pronunció en contra del Acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, calificándolo como un “bloque de comercio” que perturba el orden comercial internacional.

“Un entorno internacional de comercio abierto e inclusivo, beneficioso para todos, responde a los intereses comunes de todos los países. Todas las partes tienen la responsabilidad de desempeñar un papel constructivo para mantener la estabilidad y la seguridad de las cadenas industriales y de suministro globales de minerales críticos. China se opone a que cualquier país establezca bloques excluyentes para perturbar el orden económico y comercial internacional”, aseveró el país asiático.

