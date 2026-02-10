Durante ese tiempo, se desarrollarán otros acuerdos y negociaciones multilaterales con otros países como Canadá, Japón e incluso la Unión Europea, según explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el pasado 5 de febrero a través de su cuenta de X.

“Ayer (4 de febrero) firmamos un plan de acción con los Estados Unidos. Tiene que ver con consultas mutuas. Ese plan de acción es en 60 días presentar entre ambos diferentes alternativas respecto a minerales críticos (...) Son consultas, vamos a dialogar, a intercambiar información, siempre con respeto a nuestras leyes, nuestra Constitución, cuidando nuestra soberanía en todo lo que hagamos; y tendremos un diálogo muy similar con otros países en esos 60 días”, aseguró.

China actualmente controla la producción de minerales críticos a nivel mundial. Tal es el caso del litio, por mencionar alguno, que es indispensable para el desarrollo de sectores como el eléctrico, energético, electrónico y de inteligencia artificial. La concentración de esos recursos en un solo país puede convertirse en graves problemas de control y racionamiento.

Datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) señala que China e Indonesia concentran en, al menos, el 84% del mercado de la refinación de minerales energéticos del mundo. Por ejemplo, en 2024, el 90% de la oferta del níquel provino de Indonesia y de China provino el cobalto, el grafito y las tierras raras.

La proyección de que exista una diversificación de las cadenas de suministro de refinación se ve lenta. “De cara a 2035, se proyecta que la participación promedio de los principales proveedores de materiales refinados disminuya solo marginalmente al 82%, volviendo a los niveles de concentración observados en 2020”, asegura la agencia.

El riesgo de concentrar la proveeduría de minerales críticos en un par de países es real, pues ya se vivieron efectos de ello en el pasado. “En medio de la creciente concentración de la oferta, se han introducido un número cada vez mayor de medidas de control de las exportaciones de minerales críticos, en particular desde 2023. En diciembre de 2024, China restringió la exportación de galio, germanio y antimonio, minerales clave para la producción de semiconductores, a Estados Unidos. Esto fue seguido por nuevos anuncios a principios de 2025, incluidas restricciones al tungsteno, telurio, bismuto, indio y molibdeno y a siete elementos pesados ​​de tierras raras”, advierte el análisis.

