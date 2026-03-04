Saca tu e.firma, si no la tienes puedes perder tu devolución del SAT

En los últimos años, la adopción de la e.firma ha mostrado una tendencia ascendente. Mientras que en 2011 apenas superaba el 10 % del padrón, hoy más de un tercio de los contribuyentes cuenta con este instrumento digital. El crecimiento refleja avances importantes en digitalización fiscal, pero también evidencia una brecha significativa en acceso y adopción tecnológica.

La firma electrónica se concibió como una llave 100% fiscal, “es como una INE digital”, la cual poco a poco se va usando para más trámites, por ejemplo, los funcionarios de gobierno la necesitan para hacer su declaración patrimonial, explicó José Ahumada, director de Relaciones Institucionales de la plataforma digital.

También ya existen algunas fintech que la piden para contratos de créditos, o autenticar tu identidad. Algunas cuestiones mercantiles también pueden requerir de esta, mientras que en un juzgado es válida. Por igual se puede utilizar para realizar trámites ante el SAT sin acudir presencialmente, detalló Sosa.

¿Y si no tengo e.firma?

De no contar con esta o no sabes si está vigente, antes de abril es un buen momento para tramitarla, con el objetivo de tenerla en tiempo y forma al momento de presentar la declaración anual al fisco.

De acuerdo con el SAT, los requisitos para obtener la firma electrónica avanzada son:

1.- Registrar una cita en https://citas.sat.gob.mx/

2.- Memoria USB extraíble

3.- Identificación oficial vigente

4.- Comprobante de domicilio, en caso de que la id personal no contenga el domicilio