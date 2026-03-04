Saca tu e.firma, si no la tienes puedes perder tu devolución del SAT

Viene abril, mes de la declaración anual de personas físicas, y para evitar contratiempos en las devoluciones de saldos a favor que pueda hacer el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los especialistas en materia fiscal recomiendan tener activa y a la mano la firma electrónica (e.firma).
De un total de 87.6 millones de contribuyentes, solo 32 millones contaban con la e.firma al cierre de 2025, es decir, que el 60% no cuenta con esta, estima la plataforma fiscal TaxDown, con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Las cifras indican que son cuatro de cada 10 contribuyentes quienes tienen vigente la e.firma, no obstante, la mitad no sabe dónde está la memoria USB en la que fue guardada, tampoco se acuerdan de su clave, entonces se convierten en 2 de cada 10, y eso este año puede ser un problema para la declaración anual, porque será obligatoria para devoluciones de más de 10,000 pesos”, explicó Óscar Sosa, country manager de TaxDown.