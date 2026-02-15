El cine, Netflix, Prime Video y HBO tendrán un beneficio fiscal del 30% para producir

Curiel de Icaza precisó que el beneficio consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente hasta un 30% del gasto aplicado en territorio nacional con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

Pero la deducción será aplicable si el proyecto audiovisual cuenta con un 70% de curaduría nacional.

"Esto en términos reales significa que tendremos más proyectos filmados en México. Más trabajo para estudios y casa de posproducción porque toda esa derrama económica debe tener un efecto multiplicador en nuestro país y comunidad" , aseguró la funcionaria.

El estímulo estaá soportado bajo la figura del cash rebate, uno de los mecanismos más recurridos por la industria audiovisual a nivel global, al permitir deducir gastos de rubros logísticos y servicios especializados de la industria.

Este estimulo tributario es impulsado actualmente en Londres en donde las productoras acceden al Crédito Fiscal para Gastos Audiovisuales (AVEC), que permite descontar hasta 25% de los costos de producción, cuyo porcentaje se espera llegue al 40%.

En España, por ejemplo, las empresas internacionales reciben un 30% por el primer millón de euros de gasto y de 25% en el importe restante de los gastos realizados. En Canarias, los proyectos cuentan con deducciones del 50%.

Mientras que en México, Jalisco era la única entidad en ofrecer un incentivo parecido para filmar mediante el reembolso en efectivo de hasta 40% de los gastos de producción y posproducción, además de apoyos a festivales cinematográficos y programas de formación para la industria.

La llegada de los incentivos fiscales es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre dependencias como las secretarías de Economía, Cultura y Turismo y Canacine, a través de estudios que destacan la importancia de contar con este tipo de políticas para detonar la industria audiovisual y, al mismo tiempo, promover el turismo en el país.