El cine, Netflix, Prime Video y HBO tendrán un beneficio fiscal del 30% para producir

El Ejecutivo anunció beneficios fiscales que devolverá hasta 30% de los gastos de proyectos de las streaming y el cine.
dom 15 febrero 2026 12:30 PM
México anuncia incentivos fiscales para streaming y cine
En México, Jalisco era la única entidad en ofrecer un incentivo parecido para filmar mediante el reembolso en efectivo de hasta 40% de los gastos de producción y posproducción, además de apoyos a festivales cinematográficos y programas de formación para la industria. (gorodenkoff/Getty Images/iStockphoto)

México ha sentado las bases para detonar el nearshoring audiovisual. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, anunció que la industria cinematográfica y las plataformas de streaming contarán con un incentivo fiscal del 30% para proyectos del séptimo arte.

La nueva política fiscal audiovisual entrará en vigor mañana cuando quede plasmada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Curiel de Icaza precisó que el beneficio consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente hasta un 30% del gasto aplicado en territorio nacional con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

Pero la deducción será aplicable si el proyecto audiovisual cuenta con un 70% de curaduría nacional.

"Esto en términos reales significa que tendremos más proyectos filmados en México. Más trabajo para estudios y casa de posproducción porque toda esa derrama económica debe tener un efecto multiplicador en nuestro país y comunidad" , aseguró la funcionaria.

El estímulo estaá soportado bajo la figura del cash rebate, uno de los mecanismos más recurridos por la industria audiovisual a nivel global, al permitir deducir gastos de rubros logísticos y servicios especializados de la industria.

Este estimulo tributario es impulsado actualmente en Londres en donde las productoras acceden al Crédito Fiscal para Gastos Audiovisuales (AVEC), que permite descontar hasta 25% de los costos de producción, cuyo porcentaje se espera llegue al 40%.

En España, por ejemplo, las empresas internacionales reciben un 30% por el primer millón de euros de gasto y de 25% en el importe restante de los gastos realizados. En Canarias, los proyectos cuentan con deducciones del 50%.

Mientras que en México, Jalisco era la única entidad en ofrecer un incentivo parecido para filmar mediante el reembolso en efectivo de hasta 40% de los gastos de producción y posproducción, además de apoyos a festivales cinematográficos y programas de formación para la industria.

La llegada de los incentivos fiscales es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre dependencias como las secretarías de Economía, Cultura y Turismo y Canacine, a través de estudios que destacan la importancia de contar con este tipo de políticas para detonar la industria audiovisual y, al mismo tiempo, promover el turismo en el país.

La industria audiovisual contribuye al PIB nacional con 69,000 millones de pesos y aporta 10,000 millones al fisco, según el estudio ‘La contribución económica de la industria audiovisual mexicana’, realizado por Oxford Economics para la Motion Picture Association.

