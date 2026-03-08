Los ayatolás nombran al hijo de Alí Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Jamenei, de 56 años, "es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", anunció el órgano clerical en un comunicado.

La asamblea "no dudó ni un minuto" en elegir a un nuevo líder, pese a "la brutal agresión de la criminal de Estados Unidos y del malvado régimen sionista".

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó anteriormente al joven Jamenei al calificarlo como un "peso ligero".

El republicano, de hecho, volvió a insistir este domingo más temprano en que debería tener voz en el nombramiento del nuevo líder.

"Si no obtiene nuestra aprobación no va a durar mucho", declaró Trump a ABC News antes de que se hiciera el anuncio.

Pero el canciller iraní afirmó el domingo que la decisión correspondía únicamente a Irán y añadió que "no permitirá que nadie interfiera en nuestros asuntos internos".

En declaraciones al programa "Meet the Press" de NBC, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, exigió que Trump "pida disculpas a los pueblos de la región" por iniciar la guerra.

Al más joven de los Jamenei se le considera una figura conservadora, sobre todo por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el brazo ideológico de las fuerzas armadas de la república islámica.

El ejército israelí había advertido anteriormente que no dudarían en "atacar" a cualquier sucesor.

Irán amenaza con el petróleo

Durante la jornada, una espesa nube de humo cubrió Teherán en la oscuridad, después de que Israel golpeara depósitos de crudo.

"El aire se volvió irrespirable", relató una habitante de Teherán de 35 años. "Al principio, yo apoyaba esta guerra. Después de la muerte de Jamenei yo celebré con mis amigos".

Este ataque —que dejó cuatro muertos— fue el primero reportado contra infraestructuras petroleras desde el inicio de la guerra