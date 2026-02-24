“Estamos entusiasmados con esta oportunidad. En primer lugar, porque marca nuestra entrada en un canal completamente nuevo. Liverpool actualmente no ofrece ventas al por mayor, por tanto, se trata de una división completamente nueva. Será un negocio independiente dentro de nuestra organización”, declaró en llamada con analistas para comentar sus resultados financieros del último trimestre de 2025.

Gallegos estima que la vertical mayorista en un inicio contará con un desempeño moderado, pero con el tiempo prevé que genere un impacto positivo, tanto en ingresos como en rentabilidad.

El negocio no se limitará a la distribución de Dockers en sus tiendas ni a su operación como mayorista. El directivo adelantó que la compañía evalúa la apertura de tiendas especializadas de la marca, la cuales serán gestionadas por su división de boutiques . “Con el tiempo, quizá tenga sentido seguir abriendo boutiques especiales que se incluyan en nuestro gasto de capital habitual”, declaró.

Dockers fue por mucho tiempo una marca representativa de Levi Strauss & Co.; sin embargo, fue vendida a Authentic Brands Group por 311 millones de dólares en mayo del año pasado, después de enfrentar problemas para crecer las ventas de la marca.

Dockers fue fundada en 1986 como una línea separada para pantalones caquis y chinos, ha sido por años un símbolo del vestuario casual.