Liverpool entra al negocio mayorista como distribuidor de Dockers en México

Liverpool firmó un acuerdo para distribuir Dockers en México a través de su nueva división Global Lifestyle and Apparel Management, con la que debuta en el canal mayorista.
mar 24 febrero 2026 03:43 PM
Liverpool evalúa abrir tiendas de Dockers gestionadas por su división de boutiques. (Foto: Dockers / Facebook. )

El Puerto de Liverpool abrió una nueva división de negocio enfocado en la distribución mayorista. El conglomerado, dueño de las tiendas Liverpool y Suburbia, será el distribuidor de la marca Dockers en México, cuya operación se gestionará de forma independiente a través de una nueva vertical denominada Global Lifestyle and Apparel Management (GLAM).

Gonzalo Gallegos, director de finanzas de la empresa, compartió que el nuevo brazo de negocio arranca tras la firma de un acuerdo con Authentic Brands Group en el que se establece que supervisará la distribución de la ropa de Dockers en la plataforma de comercio electrónico unificada de Liverpool además de vender las prendas de la marca a terceros.

“Estamos entusiasmados con esta oportunidad. En primer lugar, porque marca nuestra entrada en un canal completamente nuevo. Liverpool actualmente no ofrece ventas al por mayor, por tanto, se trata de una división completamente nueva. Será un negocio independiente dentro de nuestra organización”, declaró en llamada con analistas para comentar sus resultados financieros del último trimestre de 2025.

Gallegos estima que la vertical mayorista en un inicio contará con un desempeño moderado, pero con el tiempo prevé que genere un impacto positivo, tanto en ingresos como en rentabilidad.

El negocio no se limitará a la distribución de Dockers en sus tiendas ni a su operación como mayorista. El directivo adelantó que la compañía evalúa la apertura de tiendas especializadas de la marca, la cuales serán gestionadas por su división de boutiques . “Con el tiempo, quizá tenga sentido seguir abriendo boutiques especiales que se incluyan en nuestro gasto de capital habitual”, declaró.

Dockers fue por mucho tiempo una marca representativa de Levi Strauss & Co.; sin embargo, fue vendida a Authentic Brands Group por 311 millones de dólares en mayo del año pasado, después de enfrentar problemas para crecer las ventas de la marca.

Dockers fue fundada en 1986 como una línea separada para pantalones caquis y chinos, ha sido por años un símbolo del vestuario casual.

Un consumidor cauteloso

El Puerto de Liverpool se mantiene a la expectativa sobre el desarrollo del consumo durante este año. “Somos conscientes de los obstáculos que enfrenta el consumidor y la dinámica promocional en el mercado. Seguimos centrándonos en la ejecución disciplinada y en las herramientas que podemos controlar”, dijo Gallegos.

La compañía anticipa cerrar 2025 con un crecimiento en ventas mismas tiendas, con más de un año de operación de entre 4.5% y 5.5% en sus unidades Liverpool y de entre 5% y 6% para Suburbia.

El gasto de capital (CapEx) para 2026 se situará entre 8,000 millones de pesos y 9,000 millones de pesos, inferior a los niveles de 2025 tras la finalización de las inversiones relacionadas con el proyecto Arco Norte.

“Las inversiones planificadas se centrarán en las capacidades de la cadena de suministro, la renovación de tiendas y las mejoras tecnológicas estratégicas”, añadió el director de finanzas de la empresa.

