El Puerto de Liverpool abrió una nueva división de negocio enfocado en la distribución mayorista. El conglomerado, dueño de las tiendas Liverpool y Suburbia, será el distribuidor de la marca Dockers en México, cuya operación se gestionará de forma independiente a través de una nueva vertical denominada Global Lifestyle and Apparel Management (GLAM).
Gonzalo Gallegos, director de finanzas de la empresa, compartió que el nuevo brazo de negocio arranca tras la firma de un acuerdo con Authentic Brands Group en el que se establece que supervisará la distribución de la ropa de Dockers en la plataforma de comercio electrónico unificada de Liverpool además de vender las prendas de la marca a terceros.