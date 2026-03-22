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Internacional

Cuba dice que su ejército está preparado para una posible "agresión militar" de EU

La isla se enfrenta a su peor crisis en décadas, con una economía asfixiada por el bloqueo estadounidense.
dom 22 marzo 2026 06:34 PM
Cuba dice estar prepara para una agresión militar de EU
Las autoridades cubanas trabajan para restablecer el servicio eléctrico en la isla. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

Un alto funcionario cubano aseguró el domingo que la isla comunista se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos, pero insistió en que su país "no tiene disputa" con Washington.

"Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar", dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, a NBC. "De verdad esperamos que no ocurra", agregó.

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La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentan el domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio continuó: "Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación".

"Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre".

La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

El domingo, dos unidades generadoras en dos centrales termoeléctricas volvieron a entrar en funcionamiento, informó el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, en X.

"En línea Unidad 3 de CTE Céspedes. Energas Varadero y Boca de Jaruco, hidroeléctrica Hanabanilla generando. En proceso de arranque Unidad 1 de Santa Cruz", escribió O Levy en esa plataforma.

Dos tercios de La Habana tenían electricidad en la tarde, según la empresa eléctrica estatal un día después de la "desconexión total" anunciada en X por el Ministerio de Energía en un país con casi 10 millones de personas.

Las autoridades seguían trabajando para restablecer el servicio con todas las plantas termoeléctricas, mientras que otros sistemas menores eran destinados al suministro en hospitales y otras infraestructuras vitales.

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Desde 2024 ha habido siete apagones nacionales, que complican la vida en un país en crisis económica. Los cubanos temen que la comida se dañe en los refrigeradores.

Desde el 9 de enero no llega petróleo a la isla, lo que ha impactado al sector eléctrico, reducido el transporte público y generado recortes de vuelos de las aerolíneas, un golpe para el sector turístico, de vital importancia.

El último apagón se debió a una avería en una unidad generadora de una de las ocho plantas termoeléctricas del país, lo que provocó un efecto dominó en el sistema, según las autoridades.

El corte de luz generalizado ocurre cuando el gobierno cubano enfrenta presiones de la administración estadounidense de Donald Trump, quien impuso en enero un bloqueo de facto para el petróleo con destino a Cuba y esta semana habló de "tomar" la isla.

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Cuba Estados Unidos

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