Cuba dice que su ejército está preparado para una posible "agresión militar" de EU

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentan el domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio continuó: "Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación".

"Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre".

La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

El domingo, dos unidades generadoras en dos centrales termoeléctricas volvieron a entrar en funcionamiento, informó el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, en X.

"En línea Unidad 3 de CTE Céspedes. Energas Varadero y Boca de Jaruco, hidroeléctrica Hanabanilla generando. En proceso de arranque Unidad 1 de Santa Cruz", escribió O Levy en esa plataforma.

Dos tercios de La Habana tenían electricidad en la tarde, según la empresa eléctrica estatal un día después de la "desconexión total" anunciada en X por el Ministerio de Energía en un país con casi 10 millones de personas.

Las autoridades seguían trabajando para restablecer el servicio con todas las plantas termoeléctricas, mientras que otros sistemas menores eran destinados al suministro en hospitales y otras infraestructuras vitales.