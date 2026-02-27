Por qué concierto de Shakira en el Zócalo marca una nueva era entre empresas y gobierno de CDMX

Con Claudia Sheinbaum, la relación de los empresarios tiene un tono más institucional y menos confrontativo. Incluso, las conferencias mañaneras se han convertido en una pasarela de inversiones, en la que Modelo ya desfiló para hacer pública una inversión de 3,600 millones de dólares que se ejecutarán entre 2025 y 2027.

Ángel Méndez, consultor de negocios y académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) declara que, de manera generalizada, los gobiernos requieren mantener relaciones sólidas con la iniciativa privada, dado que la sinergia es fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. “Es una señal de conciliación”, dice.

“Los gobiernos no pueden trabajar de manera independiente y siempre es positiva una perspectiva de apertura. El trabajo conjunto es necesario y se requieren este tipo de alianzas en las que todos ganan, incluidos quienes van a disfrutar de su artista favorita”, explica el especialista.

Aunque el anuncio del evento fue de la mano del gobierno local y sin una cifra de inversión. “Aquí nacimos, como una marca que, desde hace 100 años, representa el ingenio y la calidad hecha en México”, dijo Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, en un video en el que aparece junto a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

La planeación del evento es parte de la estrategia integral del centenario de la cerveza Corona, que desde su creación se fabrica en la planta del grupo cervecero que se encuentra en la colonia Anáhuac, en la capital del país.

“En coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y OCESA, concretamos la realización de un concierto abierto y gratuito en el Zócalo”, dijo el área de comunicación de la empresa a Expansión. “Se trata de una alianza que permitirá crear una experiencia cultural positiva para miles de mexicanos”.

