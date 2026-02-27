Publicidad

Más que un concierto de Shakira, ¿una nueva era en la relación empresas y gobierno?

El concierto gratuito de Shakira en el zócalo de la CDMX forma parte del centenario de Corona y evidencia un giro en la relación entre la iniciativa privada y las autoridades.
vie 27 febrero 2026 02:29 PM
Por qué concierto de Shakira en el Zócalo marca una nueva era entre empresas y gobierno de CDMX
Shaira se presentará gratis en el Zócalo el domingo 1 de marzo. (Foto: Maddie Meyer/Getty Images.)

El concierto gratuito de Shakira en el zócalo capitalino es más que un evento masivo. El anuncio revela una nueva etapa en la relación entre el gobierno y las empresas, una que se ha fortalecido en la actual administración federal.

Detrás del espectáculo que ocurrirá el próximo 1 de marzo, está Grupo Modelo, que este año celebra el centenario de la cerveza Corona, reconocida como la marca más valiosa de México, con un valor de 13,400 millones de dólares en 2025, un aumento de 29% respecto a 2024, de acuerdo con el ranking anual de Brand Finance.

El evento evidencia una relación más estrecha entre empresas y gobierno local. Si bien, durante la pasada administración la relación entre autoridades e iniciativa privada no estaba totalmente rota, se enfrentaron diversos momentos de tensión, derivados de los ajustes regulatorios en diversos sectores.

Con Claudia Sheinbaum, la relación de los empresarios tiene un tono más institucional y menos confrontativo. Incluso, las conferencias mañaneras se han convertido en una pasarela de inversiones, en la que Modelo ya desfiló para hacer pública una inversión de 3,600 millones de dólares que se ejecutarán entre 2025 y 2027.

Ángel Méndez, consultor de negocios y académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) declara que, de manera generalizada, los gobiernos requieren mantener relaciones sólidas con la iniciativa privada, dado que la sinergia es fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. “Es una señal de conciliación”, dice.

“Los gobiernos no pueden trabajar de manera independiente y siempre es positiva una perspectiva de apertura. El trabajo conjunto es necesario y se requieren este tipo de alianzas en las que todos ganan, incluidos quienes van a disfrutar de su artista favorita”, explica el especialista.

Aunque el anuncio del evento fue de la mano del gobierno local y sin una cifra de inversión. “Aquí nacimos, como una marca que, desde hace 100 años, representa el ingenio y la calidad hecha en México”, dijo Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, en un video en el que aparece junto a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

La planeación del evento es parte de la estrategia integral del centenario de la cerveza Corona, que desde su creación se fabrica en la planta del grupo cervecero que se encuentra en la colonia Anáhuac, en la capital del país.

“En coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y OCESA, concretamos la realización de un concierto abierto y gratuito en el Zócalo”, dijo el área de comunicación de la empresa a Expansión. “Se trata de una alianza que permitirá crear una experiencia cultural positiva para miles de mexicanos”.

El concierto de Shakira en la Ciudad de México será producido por OCESA y dispondrá de pantallas en las calles aledañas al zócalo, en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Antes que Grupo Modelo, Netflix llevó su marca al Zócalo capitalino. Como parte de la promoción de la serie biográfica de Juan Gabriel, la plataforma de streaming y productor de contenidos estuvo detrás de la proyección del concierto del cantautor mexicano en la plaza más importante de la Ciudad de México, el pasado 8 de noviembre.

El posicionamiento de marca como eje

Un concierto masivo en una plaza pública funciona como un momento social, no como un espacio publicitario. Quien asiste o lo ve en línea no percibe cortes comerciales, percibe una celebración. Por eso el patrocinador no se inserta como interrupción, se integra al recuerdo, ya que la marca queda asociada a la emoción, a la reunión colectiva y a lo que la gente contará después.

“Cuando una marca decide asociarse con un evento cultural de gran escala, no está comprando visibilidad, está buscando significado”, dice Roberto Báez, estratega y especialista en marketing.

Bajo esa lógica, el centenario de Grupo Modelo ligado a un concierto de Shakira no es solo una celebración corporativa, es una jugada estratégica para insertarse en la memoria colectiva.

El efecto práctico es el posicionamiento acelerado. El patrocinio toma atributos del artista y del contexto, cercanía, identidad cultural y pertenencia social, sin necesidad de explicarlos en una campaña.

“Las marcas que entienden esto dejan de hablar de sí mismas y comienzan a formar parte de momentos que la gente vive, comparte y recuerda”, afirma Báez.

La ganancia principal no termina la noche del concierto, permanece en la cobertura mediática, los videos que circulan durante días y la conversación digital posterior.

“Los eventos culturales ofrecen algo más poderoso que un anuncio, ofrecen experiencia, pertenencia y conversación orgánica”. Esa permanencia fortalece la reputación y suele reflejarse en recordación de marca y referencia futura.

“Este concierto representa una oportunidad para celebrar y agradecer con México, a través de Corona, y para refrendar el compromiso de seguir creando experiencias positivas de gran magnitud, que impulsan la cultura y la economía local”, dijo el área de comunicación de la empresa.

