Tecnología

Uber se prepara para despegar con taxis voladores

Uber anunció que permitirá reservar taxis aéreos eléctricos de Joby Aviation desde su app, con Dubái como primera ciudad en operar el servicio a finales de 2026.
vie 27 febrero 2026 03:51 PM
Uber hace realidad los taxis voladores: empezará viajes con Joby Aviation en 2026
El anuncio representa un nuevo capítulo en la apuesta de Uber por la movilidad aérea urbana, una estrategia que comenzó años atrás con su división Elevate. (Foto: jetcityimage/Getty Images)

La escena parece sacada de la ciencia ficción: pedir un viaje desde el celular y que, en lugar de un auto, llegue un taxi volador eléctrico. Sin embargo, esa postal está más cerca de convertirse en rutina. Uber anunció que sus usuarios podrán reservar vuelos en taxis aéreos totalmente eléctricos de Joby Aviation directamente desde la app, como si se tratara de cualquier otro servicio de movilidad.

El primer despegue comercial está previsto para finales de 2026 en Dubái, que se convertirá en la primera ciudad del mundo en integrar formalmente esta modalidad dentro de la plataforma de Uber.

El servicio, denominado Uber Air powered by Joby, permitirá combinar trayectos terrestres —por ejemplo en Uber Black— con vuelos eléctricos de alta velocidad en una misma reserva, dentro de una experiencia multimodal gestionada desde la aplicación.

La aeronave desarrollada por Joby está diseñada para transportar hasta cuatro pasajeros y será operada por un piloto comercial certificado. Utiliza seis hélices basculantes que le permiten despegar y aterrizar verticalmente, como un helicóptero, y luego transicionar a vuelo horizontal, como un avión. Puede alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora y recorrer aproximadamente 160 kilómetros con una sola carga.

Según la compañía, el modelo está pensado para entornos urbanos, con múltiples sistemas redundantes de seguridad y un perfil acústico considerablemente más silencioso que el de un helicóptero tradicional.

El anuncio representa un nuevo capítulo en la apuesta de Uber por la movilidad aérea urbana, una estrategia que comenzó años atrás con su división Elevate —posteriormente adquirida por Joby en 2021— y que buscaba sentar las bases tecnológicas y regulatorias para este tipo de operaciones. Desde entonces, ambas empresas han trabajado en simulaciones de demanda, integración con infraestructura terrestre y procesos de certificación.

En el caso de Estados Unidos, la entrada en operación comercial depende de la certificación final de la Federal Aviation Administration (FAA). Joby ha informado que ya ha completado más de 80,000 kilómetros de vuelos de prueba y que se encuentra en la fase final del proceso regulatorio. Tras Dubái, la compañía prevé expandirse a mercados como Nueva York, Los Ángeles, Reino Unido y Japón, aunque las fechas dependerán de las autorizaciones locales.

Más allá del impacto tecnológico, el movimiento tiene una lectura de negocio. De acuerdo con la consultora Spherical Insights, el mercado global de taxis voladores podría superar los 17.08 millones de dólares para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 16.34% entre 2023 y 2033.

Aunque todavía se trata de un segmento incipiente, el interés de inversionistas, fabricantes y gobiernos apunta a que la movilidad aérea eléctrica será uno de los nuevos frentes de competencia en el transporte urbano.

Para Uber, integrar estos vuelos dentro de su ecosistema significa ampliar su promesa original —“presionar un botón y moverse”— a una tercera dimensión.

Uber Dubai

