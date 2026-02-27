Banamex restablece su app tras fallas en viernes de quincena este 27 de febrero

La aplicación de Banamex presentó intermitencias este viernes 27 de febrero, en pleno día de quincena, lo que afectó transferencias y pagos; más tarde, el banco informó que el servicio fue restablecido.

Usuarios de Banamex reportaron desde la mañana problemas para ingresar a la aplicación y realizar operaciones bancarias, situación que provocó molestia debido a que coincidió con el pago quincenal de millones de personas.

Las fallas derivaron en quejas generalizadas en redes sociales, donde los clientes reclamaron la imposibilidad de hacer transferencias, pagar servicios y consultar saldos, además de exigir una pronta solución.