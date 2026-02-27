Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Banamex restablece su app tras fallas en viernes de quincena este 27 de febrero

La app de Banamex presentó fallas que impidieron realizar transferencias y pagos, lo que generó reclamos en redes. El sistema ya opera con normalidad.
vie 27 febrero 2026 02:35 PM
MTU Banamex
Banamex reconoció la intermitencia en su sistema digital y pidió paciencia mientras trabajaba en la solución. (Expansión)

La aplicación de Banamex presentó intermitencias este viernes 27 de febrero, en pleno día de quincena, lo que afectó transferencias y pagos; más tarde, el banco informó que el servicio fue restablecido.

Usuarios de Banamex reportaron desde la mañana problemas para ingresar a la aplicación y realizar operaciones bancarias, situación que provocó molestia debido a que coincidió con el pago quincenal de millones de personas.

Las fallas derivaron en quejas generalizadas en redes sociales, donde los clientes reclamaron la imposibilidad de hacer transferencias, pagar servicios y consultar saldos, además de exigir una pronta solución.

Publicidad

Banamex reconoce intermitencia y restablece servicio

Banamex reconoció a través de sus canales oficiales que su sistema digital presentaba intermitencias y pidió paciencia a los usuarios mientras su equipo técnico trabajaba en la solución.

“Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde. Agradecemos tu comprensión”, informó el banco.

Más tarde, la institución confirmó que la aplicación y todos sus servicios ya operan con normalidad, por lo que los usuarios pueden volver a realizar transferencias, pagos y demás operaciones bancarias sin contratiempos.

Publicidad

¿Cuáles fueron las fallas?

De acuerdo con el portal DownDetector, los reportes comenzaron alrededor de las 11:00 de la mañana y alcanzaron su punto máximo cerca de las 14:00 horas de este viernes.

Los principales problemas reportados fueron:

  • Banca en línea: 86%
  • Página web: 7%
  • Transferencias de fondos: 7%
Publicidad

Estados más afectados

El mapa de calor de la plataforma especializada indicó que las zonas con más reportes fueron:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Jalisco
  • Nuevo León
  • Tijuana
  • Yucatán

Tags

Banamex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad