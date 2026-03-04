Publicidad

Liverpool entra al mayoreo y apunta a Arco Norte en motor del negocio

Con Arco Norte como eje operativo, Liverpool busca rentabilizar su capacidad logística y abrir una nueva fuente de ingresos en medio de menor consumo y presión financiera.
mié 04 marzo 2026 10:30 AM
Liverpool deja de ser 100% minorista: entra al mayoreo y Arco Norte es clave en su estrategia
Liverpool venderá la marca Dockers a través de una nueva división de ventas a mayoreo. (Foto: José Hernández/Cuartoscuro)

El Puerto de Liverpool ajusta las tuercas en su negocio. La empresa diversifica sus ingresos con la creación de una nueva vertical que ofrecerá ventas mayoristas de la marca Dockers y que operará bajo el nombre de Global Lifestyle and Apparel Management (GLAM), con la que la empresa podrá echar mano de su gran infraestructura logística y diferenciarse de su competencia.

Arco Norte, el centro logístico de la compañía ubicado en Jilotepec, Estado de México, será clave para el desarrollo de este nuevo negocio. En este hub, la compañía no sólo tiene espacio de almacenamiento para mercancías de diversos tamaños, también es una instalación estratégica. Se localiza en un terreno de 195 hectáreas y tiene acceso directo a la autopista Arco Norte, lo que facilita la distribución hacia el Valle de México, el Bajío y el occidente del país.

Marisol Huerta, analista bursátil del podcast Halcones Financieros, declara que con esta nueva división de negocio, el conglomerado dueño de las tiendas Liverpool y Suburbia tiene la oportunidad de aprovechar la infraestructura del hub logístico, que en 2025 terminó de recibir inversiones para su desarrollo y operación, que requirió una inversión total de 25,000 millones de pesos.

“La empresa ha invertido mucho para tener una buena operación logística. Arco Norte le da la opción de estar en un punto clave para moverse a diferentes partes y esto significa que puede surtir a cualquier estado de la República”, dice Huerta.

La inversión en Arco Norte se anunció en 2008 y fue en octubre de 2022 cuando la empresa anunció el funcionamiento de la primera fase del hub logístico, una nave logística para mercancía de Big Ticket, es decir, artículos de alto volumen que por lo general son entregados en el domicilio del cliente. La empresa se puso como meta el año pasado su operación completa.

Sería desde este hub logístico desde donde GLAM realice los envíos de las mercancías de la marca Dockers a las cadenas de retail que comercializan los productos en su piso de ventas. Es una forma que, de acuerdo con los analistas, la empresa va a volver rentable su capacidad de almacenamiento y entregas desde Arco Norte como punto central.

Además, la creación de GLAM se abre paso en un año en el que la empresa ya no realizará desembolsos en Arco Norte, lo que apunta a que el gasto de capital sea dirigido a otros rubros, entre ellos, la nueva vertical de negocio.

“Tanto para tiendas físicas como para el crecimiento del comercio electrónico, la demanda de espacio y capacidades logísticas va en aumento. Liverpool evidentemente tiene experiencia y es una interesante apuesta de negocio”, dice Francisco Delgado, analista bursátil independiente.

Una etapa de diferenciación

Más allá de la consolidación logística de Liverpool, la vertical de GLAM para la empresa de retail marca un nuevo eslabón en la diferenciación de su modelo de negocio respecto a su competencia.

Aunque las otras cadenas también cuentan con un segmento comercial, con la venta en sus tiendas, el desarrollo de centros comerciales y el negocio de los servicios financieros, El Puerto de Liverpool entra a una nueva etapa en medio de una baja en el consumo, los retos por el encarecimiento de mercancías resultado de los ajustes a las importaciones chinas y el crecimiento de la cartera vencida.

En 2025, El Puerto de Liverpool reportó una caída en sus ganancias de 26% a 17,150 millones de pesos. En el periodo, el EBITDA se redujo 4.7% y los ingresos totales aumentaron 6.7%, según su estado financiero.

En tanto, los especialistas ven con optimismo el desarrollo futuro de GLAM dentro del Puerto de Liverpool, sobre todo si suman más marcas a la distribución mayorista, que sería lo ideal para dar mayor fuerza a esta vertical.

“La empresa ve un nuevo escenario; en la medida en la que vaya creciendo va a sumar a los resultados financieros. Es una buena estrategia y hacia adelante va a sumar nuevas marcas y veremos mayor beneficio en términos de costos y su impacto en las finanzas de la compañía. Además, este es un efecto diferenciador frente a su competencia”, dice Marisol Huerta.

