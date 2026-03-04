Liverpool deja de ser 100% minorista: entra al mayoreo y Arco Norte es clave en su estrategia

Marisol Huerta, analista bursátil del podcast Halcones Financieros, declara que con esta nueva división de negocio, el conglomerado dueño de las tiendas Liverpool y Suburbia tiene la oportunidad de aprovechar la infraestructura del hub logístico, que en 2025 terminó de recibir inversiones para su desarrollo y operación, que requirió una inversión total de 25,000 millones de pesos.

“La empresa ha invertido mucho para tener una buena operación logística. Arco Norte le da la opción de estar en un punto clave para moverse a diferentes partes y esto significa que puede surtir a cualquier estado de la República”, dice Huerta.

La inversión en Arco Norte se anunció en 2008 y fue en octubre de 2022 cuando la empresa anunció el funcionamiento de la primera fase del hub logístico, una nave logística para mercancía de Big Ticket, es decir, artículos de alto volumen que por lo general son entregados en el domicilio del cliente. La empresa se puso como meta el año pasado su operación completa.

Sería desde este hub logístico desde donde GLAM realice los envíos de las mercancías de la marca Dockers a las cadenas de retail que comercializan los productos en su piso de ventas. Es una forma que, de acuerdo con los analistas, la empresa va a volver rentable su capacidad de almacenamiento y entregas desde Arco Norte como punto central.

Además, la creación de GLAM se abre paso en un año en el que la empresa ya no realizará desembolsos en Arco Norte, lo que apunta a que el gasto de capital sea dirigido a otros rubros, entre ellos, la nueva vertical de negocio.

“Tanto para tiendas físicas como para el crecimiento del comercio electrónico, la demanda de espacio y capacidades logísticas va en aumento. Liverpool evidentemente tiene experiencia y es una interesante apuesta de negocio”, dice Francisco Delgado, analista bursátil independiente.

