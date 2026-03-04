Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Apple lanza el MacBook más barato de su historia

La empresa de la manzana lanzó varios productos en estos días, entre ellos la MacBook Neo un dispositivo que marca un guiño a la estrategia por masificar verticales de negocio.
mié 04 marzo 2026 09:47 AM
Apple MacBook Neo
Apple lanza el MacBook más barato de su historia, con chip de la propia marca.

Apple rara vez compite en precio. Durante décadas construyó su identidad alrededor de dispositivos premium que prometen rendimiento, diseño y control del ecosistema por encima del costo. Sin embargo, el lanzamiento del MacBook Neo sugiere que el mercado de computadoras personales atraviesa un momento distinto a cuando lanzó su primer MacBook en 2006.

El MacBook Neo es, sencillamente, el portátil más barato que la empresa ha lanzado en años. Con un precio inicial de 599 dólares, el dispositivo busca ocupar un espacio que la compañía había dejado relativamente desatendido, el de entrada. En México, el precio de este equipo es desde 12,999 pesos en la versión de 256 GB, mientras que la versión de 512 GB es de 14,999 pesos.

Publicidad

El nuevo equipo llega con una pantalla de 13 pulgadas Liquid Retina con resolución de 2408×1506, cámara FaceTime de 1080p, teclado Magic Keyboard y altavoces compatibles con audio espacial y Dolby Atmos. También incluye dos puertos USB-C y entrada para audífonos.

En lugar de utilizar los chips de la familia M, que Apple introdujo en los Mac desde 2020, el MacBook Neo funciona con el A18 Pro, el mismo procesador utilizado en los iPhone 16 Pro.

Los chips de la serie A, diseñados originalmente para smartphones, demostraron un alto rendimiento energético. Según Apple, el dispositivo puede ofrecer hasta 16 horas de autonomía y un desempeño suficiente para tareas cotidianas como navegación, consumo multimedia o trabajo en aplicaciones de productividad.

El modelo base incluye 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, configuraciones que no pueden ampliarse posteriormente. Tampoco integra características presentes en otros Mac, como puertos Thunderbolt o carga MagSafe, y algunas versiones prescinden incluso de Touch ID.

En términos de diseño, la firma busca un aire más juvenil que el de otros modelos. El MacBook Neo se ofrece en colores como plata, índigo, rosa o amarillo cítrico y mantiene un cuerpo de aluminio ligero, con un peso cercano a los 1.2 kilogramos.

Publicidad

La llegada de este equipo coincide con una actualización más amplia del portafolio de Apple. La compañía también anunció nuevas versiones del MacBook Air con chip M5 y modelos MacBook Pro con configuraciones más potentes, lo que sugiere una segmentación más clara entre los distintos niveles de su línea de computadoras.

Con un precio cercano a los 600 dólares, Apple se coloca directamente en una franja donde tradicionalmente no participaba, buscando ampliar su base de usuarios y, sobre todo, introducirlos a su ecosistema de servicios y software. Lo mismo que reforzó desde el 2025 con el iPhone 16e y este año con la evolución de este equipo.

En otras palabras, el hardware podría funcionar como puerta de entrada a negocios más rentables, como servicios pues desde los equipos de la firma se puede acceder a almacenamiento en la nube, suscripciones y aplicaciones.

Al utilizar un chip originalmente diseñado para iPhone en una computadora portátil, Apple confirma que su estrategia de integración de silicio ha alcanzado un punto de madurez suficiente para permitir combinaciones antes impensables.

Publicidad

Tags

Apple Inc Mac Apple WWDC

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad