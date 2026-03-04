Apple rara vez compite en precio. Durante décadas construyó su identidad alrededor de dispositivos premium que prometen rendimiento, diseño y control del ecosistema por encima del costo. Sin embargo, el lanzamiento del MacBook Neo sugiere que el mercado de computadoras personales atraviesa un momento distinto a cuando lanzó su primer MacBook en 2006.
El MacBook Neo es, sencillamente, el portátil más barato que la empresa ha lanzado en años. Con un precio inicial de 599 dólares, el dispositivo busca ocupar un espacio que la compañía había dejado relativamente desatendido, el de entrada. En México, el precio de este equipo es desde 12,999 pesos en la versión de 256 GB, mientras que la versión de 512 GB es de 14,999 pesos.