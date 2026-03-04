El nuevo equipo llega con una pantalla de 13 pulgadas Liquid Retina con resolución de 2408×1506, cámara FaceTime de 1080p, teclado Magic Keyboard y altavoces compatibles con audio espacial y Dolby Atmos. También incluye dos puertos USB-C y entrada para audífonos.

En lugar de utilizar los chips de la familia M, que Apple introdujo en los Mac desde 2020, el MacBook Neo funciona con el A18 Pro, el mismo procesador utilizado en los iPhone 16 Pro.

Los chips de la serie A, diseñados originalmente para smartphones, demostraron un alto rendimiento energético. Según Apple, el dispositivo puede ofrecer hasta 16 horas de autonomía y un desempeño suficiente para tareas cotidianas como navegación, consumo multimedia o trabajo en aplicaciones de productividad.

El modelo base incluye 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, configuraciones que no pueden ampliarse posteriormente. Tampoco integra características presentes en otros Mac, como puertos Thunderbolt o carga MagSafe, y algunas versiones prescinden incluso de Touch ID.

En términos de diseño, la firma busca un aire más juvenil que el de otros modelos. El MacBook Neo se ofrece en colores como plata, índigo, rosa o amarillo cítrico y mantiene un cuerpo de aluminio ligero, con un peso cercano a los 1.2 kilogramos.