CFE compró autos y no puede aclarar 30 millones de pesos

“No se proporcionó evidencia que sustente que la diferencia de 29,951.1 miles de pesos corresponde a pagos de grúas, por lo que la observación persiste”, apuntó la ASF.

De manera general, de un universo de 7,136 millones de pesos que corresponden a las erogaciones por la adquisición de 9,755 unidades para integrarse al parque vehicular de la división de la empresa encargada del área de redes eléctricas; puntualmente la muestra auditada fue por 4,811 millones de pesos y 6,549 unidades de transporte.

La Auditoría realizó las revisiones necesarias y determinó que de la muestra auditada, equivalente a un 67.4%, presentó inconsistencias como no realizar un concurso abierto, sin considerar lo establecido en la gerencia de inteligencia y análisis de mercados.

Otro tema es que de los tres proveedores de vehículos que tuvieron la adquisición del contrato, se determinó que no participaron en el proceso de investigación de condiciones de mercado.

“Las situaciones observadas no se solventan, además de que denotan falta de transparencia en el proceso de adjudicación para la adquisición de vehículos nuevos, por lo que se contraviene lo dispuesto en la Constitución”, expone el informe.

