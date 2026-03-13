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CFE compró autos y no puede aclarar 30 millones de pesos

De los tres proveedores de vehículos que tuvieron la adquisición del contrato, se determinó que no participaron en el proceso de investigación de condiciones de mercado.
vie 13 marzo 2026 04:11 PM
CFE compró autos y no puede aclarar 30 millones de pesos
La Auditoría realizó las revisiones necesarias y determinó que de la muestra auditada, equivalente a un 67.4%, presentó inconsistencias. (Foto: CFE Nacional/Facebook)

Durante 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquirió ** vehículos para uso oficial de la empresa, pero al ser auditada la compra, no puedo aclarar el destino de 29 millones 951 mil pesos.

De acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su último informe de la Cuenta Pública 2024, la empresa eléctrica estatal determinó que, tras revisar las facturas y documentación de la división CFE Distribución, se encontraron diferencias por entre lo reportado por su área de finanzas, sin que estas pudieran ser aclaradas.

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“No se proporcionó evidencia que sustente que la diferencia de 29,951.1 miles de pesos corresponde a pagos de grúas, por lo que la observación persiste”, apuntó la ASF.

De manera general, de un universo de 7,136 millones de pesos que corresponden a las erogaciones por la adquisición de 9,755 unidades para integrarse al parque vehicular de la división de la empresa encargada del área de redes eléctricas; puntualmente la muestra auditada fue por 4,811 millones de pesos y 6,549 unidades de transporte.

La Auditoría realizó las revisiones necesarias y determinó que de la muestra auditada, equivalente a un 67.4%, presentó inconsistencias como no realizar un concurso abierto, sin considerar lo establecido en la gerencia de inteligencia y análisis de mercados.

Otro tema es que de los tres proveedores de vehículos que tuvieron la adquisición del contrato, se determinó que no participaron en el proceso de investigación de condiciones de mercado.

“Las situaciones observadas no se solventan, además de que denotan falta de transparencia en el proceso de adjudicación para la adquisición de vehículos nuevos, por lo que se contraviene lo dispuesto en la Constitución”, expone el informe.

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Ahora la CFE, en representación de CFE Distribución, extinta subsidiaria de la Comisión tras la reforma energética materializada en marzo del 2025, debe establecer los mecanismos de control y supervisión a fin de que en la celebración de nuevos procedimientos de contratación se atiendan las recomendaciones de la investigación de condiciones de mercado.

En una entrega anterior de la Cuenta Pública, CFE Distribución ya había sido señalada por inconsistencias en la adquisición de grúas, ésto por un monto de 499 millones de pesos derivados de un no reconocimiento contable de un derecho de cobro.

Recientemente, Expansión también dio a conocer que CFE Telecom realizó una compra ‘fantasma’ de 100,000 eSIM, de los cuales el 72% siguen sin ser utilizados.

El contrato fue celebrado entre CFE Telecomunicaciones y MKT Shares Trading por un monto mínimo de 1.6 millones de pesos y un máximo de 3.2 millones de pesos.

La Auditoría evidenció que en el contrato CFE Telecomunicaciones no integró un estudio de mercado que demostrara y justificara la necesidad de adquirir esta tecnología ni el impacto que traería para la población objetivo. Tampoco acreditó el análisis que determinara la cantidad de tarjetas virtuales requeridas.

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