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La CNBV busca ampliar el acceso de las empresas al mercado bursátil mexicano

El organismo regulador dice defender el esquema para las emisiones simplificadas y los criterios de sostenibilidad como parte de una estrategia para fortalecer el entorno bursátil del país.
vie 29 mayo 2026 12:53 PM
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México depende del financiamiento bancario y la CNBV quiere cambiar eso: el plan para apoyar a las pymes
Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), insistió en que la prioridad de las autoridades financieras es democratizar el mercado de valores, es decir, lograr que más empresas encuentren en la Bolsa una fuente viable de financiamiento. (Armando Huape)

El mercado de valores mexicano ha enfrentado el mismo diagnóstico: pocas empresas listadas, baja liquidez y una dependencia excesiva del financiamiento bancario. Mientras otros mercados emergentes han logrado atraer nuevas emisoras y desarrollar ecosistemas más dinámicos de inversión, México mantiene un mercado bursátil concentrado y con limitada participación de pequeñas y medianas empresas.

Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), defendió durante el panel “La CNBV y su papel en el fortalecimiento del mercado de valores” en el Foro de Emisoras 2026, una estrategia enfocada en flexibilizar el acceso al financiamiento bursátil, fortalecer la regulación en sostenibilidad y ampliar la base de inversionistas. El funcionario reconoció que, aunque el mercado ha ganado profundidad, todavía mantiene dimensiones limitadas frente a las necesidades de financiamiento de la economía mexicana.

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Cabrera detalló que actualmente existen cerca de 500 emisoras activas en el mercado mexicano, con una fuerte concentración en certificados fiduciarios y apenas 132 emisoras de acciones, las cuales se distribuyen en el mercado cuenta con 19 fibras, 78 CKDs, 36 CERPIs y diversos vehículos estructurados.

“Tenemos un desafío importante delante de nosotros. Tenemos un mercado que si bien ha ido creciendo y cada vez ha impactado mucho más en la economía mexicana, es un mercado todavía incipiente”, dijo.

El presidente de la CNBV insistió en que la prioridad de las autoridades financieras es democratizar el mercado de valores, es decir, lograr que más empresas encuentren en la Bolsa una fuente viable de financiamiento. Según el directivo, el acceso al mercado no solo permite obtener recursos a largo plazo, sino también profesionalizar los gobiernos corporativos y mejorar la capacidad de crecimiento de las compañías.

Cabrera recordó que las pymes generan alrededor de 80% del empleo en México y que muchas quedan fuera del financiamiento bursátil por costos regulatorios y requisitos de entrada, por ello, la estrategia regulatoria se concentra especialmente en este tipo de empresas. Bajo esa lógica, la CNBV impuso el esquema de emisoras simplificadas para facilitar la llegada de empresas medianas al mercado.

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Entre las medidas más relevantes, el regulador destacó cambios para evitar tomas hostiles y reducir el temor de empresas familiares a perder el control de sus negocios al abrir capital. La CNBV también trabaja en modificaciones regulatorias para fortalecer los instrumentos estructurados y desarrollar nuevos vehículos que permitan canalizar capital hacia pymes.

El funcionario adelantó que la autoridad financiera también se encuentra afinando el marco regulatorio para fondos de cobertura, con el objetivo de atraer inversionistas más sofisticados y ampliar las opciones de liquidez en el mercado mexicano. La intención es que estos fondos contribuyan a generar estrategias de inversión más complejas y una mayor profundidad bursátil.

Otro de los ejes centrales del mensaje fue la sostenibilidad. La CNBV defendió la adopción de los estándares internacionales NIIF S1 y S2 para la divulgación de información ESG, alineados con tendencias globales de transparencia corporativa, por ello, explicó que la autoridad desarrolló herramientas digitales para apoyar a las emisoras en sus procesos de cumplimiento y evitar prácticas de greenwashing.

“Creemos que este tipo de herramientas no solamente facilitan y contribuyen al cumplimiento regulatorio, sino también permiten precisamente dar certeza de la información”, señaló.

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El avance regulatorio ocurre en un momento en que el mercado mexicano busca recuperar atractivo frente a inversionistas internacionales. Datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) muestran que el número de empresas listadas se ha mantenido prácticamente estancado en la última década, mientras que mercados como Brasil han logrado desarrollar ecosistemas más dinámicos de capitales.

Para Cabrera, el fortalecimiento del mercado requiere un esfuerzo compartido entre autoridades, intermediarios, inversionistas y empresas. “No estamos solos en esa responsabilidad. Esto es una responsabilidad compartida”, sostuvo durante el panel.

El regulador también reconoció que uno de los principales reclamos del sector sigue siendo la lentitud de algunos procesos regulatorios. En respuesta, aseguró que la CNBV trabaja en acelerar autorizaciones y mejorar la comunicación con emisoras, aunque advirtió que las solicitudes deben llegar completas para evitar retrasos.

“La comisión está abierta. Estamos listos para apoyarlos y escucharlos”, afirmó Cabrera al reiterar que la autoridad busca actuar no solo como supervisor, sino también como promotor del crecimiento ordenado del sistema financiero mexicano.

El mensaje de la CNBV llega en un entorno de creciente competencia global por atraer capital y en medio de una transformación regulatoria donde la sostenibilidad, la transparencia y la inclusión financiera comienzan a redefinir las reglas del mercado bursátil mexicano.

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Comisión Nacional Bancaria y de Valores Bolsa Mexicana de Valores

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