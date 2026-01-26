Publicidad

Revista Digital
Empresas

¿Qué es la cereulida y por qué Danone y Nestlé están retirando leche infantil en polvo?

La cereulida representa un riesgo elevado para la salud, especialmente en bebés y niñas y niños pequeños, al encontrarse en fórmulas en polvo.
lun 26 enero 2026 04:54 PM
Cereulida leche infantil
La toxina cereulida puso en alerta al sector lácteo y detonó retiros preventivos de productos infantiles a nivel internacional. (Expansión/Google AI Studio)

Durante los últimos días, una toxina ha cobrado relevancia en el sector lácteo: la cereulida. Su presencia ha llevado a grandes compañías como Danone, Nestlé y Lactalis a retirar del mercado algunos lotes de sus productos de leche en polvo.

La preocupación radica en que esta toxina representa un riesgo serio para la salud, especialmente en bebés y niñas y niños pequeños, luego de que fuera detectada en leche en polvo infantil. Esto encendió las alertas sanitarias y obligó a las empresas a actuar de forma preventiva para evitar posibles afectaciones a los consumidores.

¿Qué es la cereulida?

La cereulida es una toxina peligrosa producida por la bacteria Bacillus cereus, que está presente de forma natural en el ambiente y en algunos alimentos. El problema surge cuando los alimentos se manipulan o almacenan mal, ya que la bacteria puede multiplicarse y generar esta sustancia.

Suele relacionarse con alimentos que se dejan mucho tiempo a temperatura ambiente, como arroz, pasta o papas, pero también puede aparecer en lácteos, mariscos y verduras. En el caso de los productos para bebés, la toxina puede formarse durante el procesamiento si las esporas de la bacteria sobreviven en los ingredientes y encuentran condiciones para crecer.

La cereulida es especialmente riesgosa porque no se elimina al cocinar ni al recalentar, ya que resiste altas temperaturas. Una vez presente en el alimento, permanece ahí.

Los síntomas pueden aparecer entre 30 minutos y cinco horas después de consumir el producto contaminado e incluyen náuseas, vómitos intensos y dolor abdominal. Aunque la mayoría de los casos se resuelve en 24 horas, en situaciones raras puede causar daños graves al hígado, lo que la vuelve especialmente peligrosa para bebés y niños pequeños.

Leche en polvo
La cereulida representa un riesgo elevado para la salud, especialmente en bebés y niñas y niños pequeños, al encontrarse en fórmulas en polvo. (Expansión/Google AI Studio)

Danone, Nestlé y Lactalis retiran productos del mercado

Las principales empresas de fórmula infantil activaron retiros preventivos tras detectarse una posible presencia de cereulida en algunos insumos. Danone informó que retiró de manera voluntaria un número muy limitado de lotes de leche infantil para alinearse con las recomendaciones de las autoridades sanitarias; en Francia, la medida incluyó dos lotes como precaución.

Lactalis, el mayor grupo lácteo del mundo, anunció la retirada de algunos lotes en 18 países y territorios, luego de que análisis complementarios detectaran la toxina en el producto ya reconstituido. La empresa apuntó a un proveedor internacional de ARA como posible origen del problema y aseguró que la decisión se tomó sin que existan, hasta ahora, reportes de consumidores afectados.

Nestlé, por su parte, amplió en enero la retirada de lotes de leche infantil a más de 50 mercados. El grupo ha insistido en que no se han confirmado casos de enfermedad asociados y que la medida responde a un principio de precaución, tras identificar trazas mínimas de la sustancia en la cadena de suministro. Analistas advierten que, aunque el impacto económico sería acotado, el episodio implica un reto reputacional en una categoría especialmente sensible como la nutrición infantil.

¿Qué ha pasado en México y Latinoamérica?

La alerta por la posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles también alcanzó a México y varios países de América Latina, donde las empresas activaron retiros preventivos.

Nestlé retiró a principios de enero lotes de leche infantil en Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, como parte de una medida que se extendió a más de 50 mercados en el mundo. La compañía aseguró que no se han confirmado casos de enfermedad y que el retiro responde a un principio de precaución tras detectar la sustancia en cantidades muy bajas.

En tanto, Lactalis anunció la retirada de algunos lotes en Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, luego de que análisis adicionales detectaran cereulida en el producto ya preparado. La empresa aclaró que no ha recibido reportes de daños a la salud, pero optó por retirar los productos para reducir cualquier riesgo.

En el caso de Danone, la compañía confirmó retiros en distintos mercados, aunque no ha precisado qué países de América Latina están involucrados.

Hasta ahora, no hay reportes oficiales de afectaciones en bebés en México ni en la región, pero autoridades y empresas recomiendan revisar los números de lote y seguir los avisos publicados en los canales oficiales de cada marca.

