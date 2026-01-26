¿Qué es la cereulida y por qué Danone y Nestlé están retirando leche infantil en polvo?

¿Qué ha pasado en México y Latinoamérica?
La alerta por la posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles también alcanzó a México y varios países de América Latina, donde las empresas activaron retiros preventivos.
Nestlé retiró a principios de enero lotes de leche infantil en Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, como parte de una medida que se extendió a más de 50 mercados en el mundo. La compañía aseguró que no se han confirmado casos de enfermedad y que el retiro responde a un principio de precaución tras detectar la sustancia en cantidades muy bajas.
En tanto, Lactalis anunció la retirada de algunos lotes en Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, luego de que análisis adicionales detectaran cereulida en el producto ya preparado. La empresa aclaró que no ha recibido reportes de daños a la salud, pero optó por retirar los productos para reducir cualquier riesgo.
En el caso de Danone, la compañía confirmó retiros en distintos mercados, aunque no ha precisado qué países de América Latina están involucrados.
Hasta ahora, no hay reportes oficiales de afectaciones en bebés en México ni en la región, pero autoridades y empresas recomiendan revisar los números de lote y seguir los avisos publicados en los canales oficiales de cada marca.