¿Qué es la cereulida y por qué Danone y Nestlé están retirando leche infantil en polvo?

¿Qué es la cereulida?

La cereulida es una toxina peligrosa producida por la bacteria Bacillus cereus, que está presente de forma natural en el ambiente y en algunos alimentos. El problema surge cuando los alimentos se manipulan o almacenan mal, ya que la bacteria puede multiplicarse y generar esta sustancia.

Suele relacionarse con alimentos que se dejan mucho tiempo a temperatura ambiente, como arroz, pasta o papas, pero también puede aparecer en lácteos, mariscos y verduras. En el caso de los productos para bebés, la toxina puede formarse durante el procesamiento si las esporas de la bacteria sobreviven en los ingredientes y encuentran condiciones para crecer.

La cereulida es especialmente riesgosa porque no se elimina al cocinar ni al recalentar, ya que resiste altas temperaturas. Una vez presente en el alimento, permanece ahí.

Los síntomas pueden aparecer entre 30 minutos y cinco horas después de consumir el producto contaminado e incluyen náuseas, vómitos intensos y dolor abdominal. Aunque la mayoría de los casos se resuelve en 24 horas, en situaciones raras puede causar daños graves al hígado, lo que la vuelve especialmente peligrosa para bebés y niños pequeños.