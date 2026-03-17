El incidente cobró la vida de cinco personas, entre ellas, una trabajadora de Pemex; del resto no se ha informado si se trata de civiles o personal de otras compañías distintas a la empresa estatal.

La petrolera asegura que el suceso está controlado y no representa mayor riesgo para la población y/o trabajadores.

En la zona ya trabaja personal de Salvaguarda Estratégica de Pemex, tratando de determinar la causa por la que comenzó el incendio.

Aunque se trata de un complejo de refinación nuevo, Olmeca no se ha salvado de registrar incidentes que han puesto en riesgo la vida de trabajadores y la operación del mismo complejo, publicó Expansión apenas el pasado 10 de marzo.

El 26 de enero de este año, Pemex informó que se registró una variación de presión en la planta catalítica de la refinería, lo que obligó a realizar un paro seguro de actividades para cumplir con los protocolos de seguridad; pero no se brindó más información al respecto sobre las afectaciones en la producción por el paro que se tuvo que realizar ni el origen de la falla.

Tan solo tres días antes de la falla de la planta catalítica, la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla, había informado sobre otro incidente. Se trató de un incendio que se registró en una planta de proceso de la refinería, el cual se originó por una pérdida de contención en una línea de descarga, lo que también implicó un paro para poner la planta en una condición segura.