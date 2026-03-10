La promesa de la refinería Dos Bocas tiene dos años de retraso: no logra cumplir 100% de su producción

Particularmente en diciembre de 2025, la producción en el complejo tabasqueño ya había alcanzado los 211,886 barriles diarios, la cifra más alta luego de mostrar un crecimiento ascendente durante todo el año pasado.

Específicamente sobre los niveles de procesamiento de crudo, es decir, el crudo que se ingresa al complejo para la elaboración de energéticos, en el primer mes de 2026 se procesaron 205,763 barriles por día; cuando en el último mes de 2025 se alcanzó un procesamiento de 263,402 barriles por día, lo que representa una disminución del 21.8% de un mes a otro.

La refinería tiene una capacidad de procesamiento, por diseño, de 340,000 barriles diarios; de los cuales, se podrían producir hasta 175,000 barriles diarios de gasolinas y 130,000 barriles diarios de diésel.

Arturo Carranza, experto en temas de energía, explicó que el complejo venía registrando un incremento gradual en las actividades productivas del complejo, pero también se buscó acelerarlo para cumplir con unas promesas de operación que no eran alcanzables, lo que aumenta el riesgo de presentar fallas aunque se trate de un complejo nuevo.

“Se tuvo que hacer un esfuerzo para lograr que todas las plantas operaran de manera sincronizada, un proceso que tardó varios años y que permitió que la producción fuera avanzando progresivamente. El tema es que los programas normales que debe seguir un complejo de manera normal se aceleran, existe un riesgo de presentar fallas en la operación de manera constante, y lo que vemos en las cifras de enero es un botón de muestra de ello”, aseguró.

Desde agosto de 2024, el gobierno federal, que entonces todavía encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya estaría operando al 100% de su capacidad, pero hasta enero de 2026 no ha registrado un solo mes a niveles máximos para los que fue diseñada.

La producción de gasolinas en enero pasado fue de 77,529 barriles diarios; 78,855 barriles de diésel y 28,712 barriles de coque, siendo los únicos combustibles que se producen en el complejo, según los datos de Pemex.