Incidentes en Dos Bocas recortan 11.4% la producción de combustibles en enero

Paros de seguridad tras fallas operativas, entre ellas una variación de presión en la planta catalítica y un incendio en una unidad de proceso, obligaron a detener temporalmente actividades en el complejo.
mar 10 marzo 2026 05:55 AM
La promesa de la refinería Dos Bocas tiene dos años de retraso: no logra cumplir 100% de su producción
Al cierre del 2025, alcanzó los 0.28 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo. (OMAR TORRES/AFP)

La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, registró un golpe en sus niveles de producción durante el mes de enero, derivado de incidentes que la obligaron a realizar paros operativos.

De acuerdo con las primeras estadísticas de la petrolera presentadas para 2026, se detalla que en enero tuvo una producción de petrolíferos de 187,639 barriles diarios, una reducción de 11.4% respecto al mes previo, según exponen las estadísticas más recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Particularmente en diciembre de 2025, la producción en el complejo tabasqueño ya había alcanzado los 211,886 barriles diarios, la cifra más alta luego de mostrar un crecimiento ascendente durante todo el año pasado.

Específicamente sobre los niveles de procesamiento de crudo, es decir, el crudo que se ingresa al complejo para la elaboración de energéticos, en el primer mes de 2026 se procesaron 205,763 barriles por día; cuando en el último mes de 2025 se alcanzó un procesamiento de 263,402 barriles por día, lo que representa una disminución del 21.8% de un mes a otro.

La refinería tiene una capacidad de procesamiento, por diseño, de 340,000 barriles diarios; de los cuales, se podrían producir hasta 175,000 barriles diarios de gasolinas y 130,000 barriles diarios de diésel.

Arturo Carranza, experto en temas de energía, explicó que el complejo venía registrando un incremento gradual en las actividades productivas del complejo, pero también se buscó acelerarlo para cumplir con unas promesas de operación que no eran alcanzables, lo que aumenta el riesgo de presentar fallas aunque se trate de un complejo nuevo.

“Se tuvo que hacer un esfuerzo para lograr que todas las plantas operaran de manera sincronizada, un proceso que tardó varios años y que permitió que la producción fuera avanzando progresivamente. El tema es que los programas normales que debe seguir un complejo de manera normal se aceleran, existe un riesgo de presentar fallas en la operación de manera constante, y lo que vemos en las cifras de enero es un botón de muestra de ello”, aseguró.

Desde agosto de 2024, el gobierno federal, que entonces todavía encabezaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya estaría operando al 100% de su capacidad, pero hasta enero de 2026 no ha registrado un solo mes a niveles máximos para los que fue diseñada.

La producción de gasolinas en enero pasado fue de 77,529 barriles diarios; 78,855 barriles de diésel y 28,712 barriles de coque, siendo los únicos combustibles que se producen en el complejo, según los datos de Pemex.

Los incidentes

Aunque se trata de un complejo de refinación nuevo, Olmeca no se ha salvado de registrar incidentes que han puesto en riesgo la vida de trabajadores y la operación del mismo complejo.

El pasado 26 de enero, Pemex informó que se registró una variación de presión en la planta catalítica de la refinería, lo que obligó a realizar un paro seguro de actividades para cumplir con los protocolos de seguridad; pero no se brindó más información al respecto sobre las afectaciones en la producción por el paro que se tuvo que realizar ni el origen de la falla.

Tan solo tres días antes de la falla de la planta catalítica, la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla, había informado sobre otro incidente. Se trató de un incendio que se registró en una planta de proceso de la refinería, el cual se originó por una pérdida de contención en una línea de descarga, lo que también implicó un paro para poner la planta en una condición segura.

“No podemos esperar que la refinería, a pesar de las grandes inversiones que se han hecho, no tenga un riesgo; porque el programa de integración y de puesta en servicio se aceleró y es posible que este tipo de fallas se presenten de manera recurrente. La refinería está expuesta de manera particular a fallas porque sus fases de integración y de operación se aceleraron”, añadió Carranza.

Otros accidentes se han registrado dentro del complejo tabasqueño, por ejemplo, en agosto del 2023 un joven falleció a causa de una fuga y posterior explosión en una tubería que era revisada por un trabajador de la empresa Techint Ingeniería.

En julio del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la refinería tuvo un paro operativo luego de una falla eléctrica.

Como parte de las medidas preventivas, Pemex informó que del 14 de febrero al 14 de marzo se realizarán mantenimientos preventivos en la refinería Olmeca, como parte de los protocolos recomendados por los fabricantes y tecnólogos del proyecto. La empresa aseguró que no implicará riesgo al personal ni a la operación del complejo.

Pese a los incidentes registrados en la refinería, de manera general, Pemex ha reducido su índice de frecuencia de incidentes. Al cierre del 2025, alcanzó los 0.28 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, según muestra su último reporte financiero; aunque la meta del año era reducirla a 0.22.

Mientras que el índice de gravedad que tuvo en 2025 fue de 15 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, cuando la meta era de 12 días.

