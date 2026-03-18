Alsea invertirá 5,500 millones de pesos en 2026y abrirá 220 restaurantes; traerá a Chipotle y Raising Cane’s

Sus proyecciones de crecimiento en ventas totales son de entre 5% y 7% para todo el año y entre 4% y 6% para Ventas Mismas Tiendas, es decir, las que tienen más de un año en operación, informó en un comunicado.

"Estamos comprometidos con fortalecer el liderazgo de Alsea en el sector al impulsar un crecimiento racional, orgánico y sostenible enfocado en generar valor para nuestros inversionistas, colaboradores, clientes y comunidades”, dijo Gurría, citado en el comunicado.

Nuevas marcas

Durante este año, Alsea avanza con la llegada de dos nuevas marcas en su portafolio: la apertura de dos restaurantes de Raising Cane's al final del cuarto trimestre, entre tres y cuatro de Chipotle en el segundo semestre, estrategia que se cierra con la renovación de cafeterías de Starbucks.

Gurría Dubernard, en llamada con analistas para comentar sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, adelantó que esta es una primera fase en el desarrollo de Raising Cane's y Chipotle, con el fin de conocer los márgenes y rentabilidad de las marcas para estimar su capacidad de retención de mercado y decidir un plan de expansión con cada una.

“Es importante considerar que, aunque estamos muy entusiasmados con la apertura de Raising Cane's y Chipotle, no queremos tener una contribución enorme. Necesitamos abrir la primera tienda y ver qué sucede, si logramos los márgenes evidentes y la rentabilidad que modelamos en los meses anteriores”, dijo.

La estrategia de Alsea apunta a demostrar su capacidad para desarrollar marcas en México, que reforzarán en el largo plazo la división de restaurantes completos, que en 2025 crecieron 1.7% y 4.9%, respectivamente.

