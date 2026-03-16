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Wings acelera su renovación para consolidarse en los aeropuertos

La marca insignia de CMR apuesta por modernizar sus restaurantes, menús y formatos para aprovechar el crecimiento del tráfico aéreo en México.
lun 16 marzo 2026 05:07 AM
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Wings renovó el diseño de sus restaurantes para ofrecer espacios más amplios y áreas pensadas para viajeros que esperan su vuelo en aeropuertos de México. (Foto: Cortesía. )

Wings refuerza su consolidación en los aeropuertos. La cadena de restaurantes de Grupo CMR apunta a renovar sus restaurantes y menús para ganar consumidores en las terminales aéreas, en medio del impulso que se espera ante el aumento de tráfico por el Mundial 2026.

El enfoque en los restaurantes en las terminales aéreas no es casual. Alexander Alvarado Vargas, vicepresidente ejecutivo de negocios del grupo, considera que los aeropuertos son como pequeñas ciudades en las que conviven diversos tipos de consumidores, con diferentes necesidades.

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El ajuste en la estrategia de la marca insignia de CMR se desarrolla después de que la compañía le diera la vuelta al letargo financiero que la llevó a ajustar su portafolio de marcas para concentrarse en fortalecer las cadenas que tienen un mejor desempeño, además de los canales de servicio a domicilio y para llevar.

Los resultados de la receta de CMR son positivos. Durante 2025, la operadora de restaurantes incrementó sus ventas 7.6% a 3,863.9 millones de pesos. La venta de alimentos y bebidas en restaurantes propios representó el 97.1% de los ingresos y la venta comercial 1.7% de los ingresos. El resto de los ingresos se generaron por servicios de franquicias, arrendamiento y otros.

El EBITDA anual de CMR aumentó 30.5% a 825.4 millones de pesos, aunque las ganancias pasaron a terreno negativo, con una pérdida neta de 13.5 millones de pesos, de acuerdo con su último estado financiero.

A los aeropuertos arriban viajeros con prisa que buscan un servicio rápido antes de abordar, también quienes arriban con horas de anticipación y quieren sentarse a disfrutar una comida completa. Se suman los trabajadores del aeropuerto, desde personal de aerolíneas hasta empleados de servicios.

Esa diversidad ha llevado a la marca a desarrollar formatos distintos, desde restaurantes de servicio completo hasta formatos más pequeños tipo quiosco, que capturan a quienes solo quieren café y un antojo dulce. Wings suma 21 unidades, de las que 19 operan dentro de terminales aéreas, lo que la convierte en un jugador especializado en este entorno.

“Existen diferentes invitados y nosotros, desde hace años, hemos analizado todo esto hasta evolucionar a la imagen que ya desplegamos en el restaurante de Guadalajara”, dice el directivo en entrevista con Expansión. “Este proceso de renovación de imagen busca preparar a la marca para las próximas décadas”, añade.

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El cambio de imagen y renovación del menú tuvo su arranque en el restaurante del aeropuerto de Guadalajara, que se renovó en diciembre de 2023. Hasta ahora, Grupo CMR cuenta con cinco unidades renovadas: dos en el aeropuerto de la Ciudad de México, una en Guadalajara, una en Chihuahua y un quiosco en la terminal tapatía.

La renovación incluye cambios en el diseño de los espacios y en la experiencia del cliente. Los nuevos restaurantes integran áreas con asientos más amplios, zonas para trabajar o conectarse a internet mientras se espera el vuelo y un bar central que busca atraer a los viajeros que desean tomar una bebida antes de abordar. Además, se instaló un área específica para pedidos “to go”, pensada para atender a quienes tienen poco tiempo antes de abordar.

Este año, la compañía acelerará las remodelaciones de los restaurantes y prevé sumar cinco restaurantes con la nueva imagen y realizar, al menos, dos aperturas, una en el aeropuerto de Monterrey. El objetivo es transformar la cadena en un lapso de entre tres y cinco años.

La reingeniería coincide con el desarrollo del Mundial 2026, que elevará el flujo de viajeros y personal de servicios en aeropuertos clave como los de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Aunque la remodelación no fue diseñada específicamente para el evento deportivo, el directivo reconoce que la mayor afluencia de pasajeros representará una oportunidad adicional para impulsar su negocio.

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Wings comenzó como un restaurante instalado en un avión frente al aeropuerto de la Ciudad de México en 1956.
Fotos: Cortesía.
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Wings comenzó como un restaurante instalado en un avión frente al aeropuerto de la Ciudad de México en 1956.
Fotos: Cortesía.
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Wings comenzó como un restaurante instalado en un avión frente al aeropuerto de la Ciudad de México en 1956.
Fotos: Cortesía.
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Wings comenzó como un restaurante instalado en un avión frente al aeropuerto de la Ciudad de México en 1956.
Fotos: Cortesía.

De cafetería en avión al desarrollo de marcas

Wings abrió por primera vez sus puertas en 1956 en un avión North Star DC-4, que fue acondicionado como restaurante y se ubicaba en el Boulevard Puerto Aéreo, en la Ciudad de México, frente al aeropuerto.

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El modelo evolucionó hacia restaurantes físicos ubicados en aeropuertos, para después consolidar a un grupo restaurantero con marcas diversas y premium que le permiten diversificar su operación y atender distintos tipos de consumidores dentro y fuera de los aeropuertos.

Desde hace un par de años, la estrategia de la compañía avanza de la mano del desarrollo de las cadenas de las marcas Sushi Itto, Wings y Chili's.

En esta estrategia, Wings se mantiene al centro. Para CMR, la experiencia acumulada durante décadas con la operación en aeropuertos es una ventaja competitiva difícil de replicar. En el futuro, la empresa mantendrá su crecimiento en estos espacios para ampliar su presencia en terminales donde aún no tiene presencia.

“Con la renovación de la marca, el equipo que tenemos y la experiencia que hemos construido, estamos convencidos de que la historia de Wings en los aeropuertos todavía tiene mucho camino por recorrer”, dice Alvarado.

Tags

CMR, S.A.B. DE C.V. United 2026

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