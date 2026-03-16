Wings acelera su renovación para consolidarse en los aeropuertos

El ajuste en la estrategia de la marca insignia de CMR se desarrolla después de que la compañía le diera la vuelta al letargo financiero que la llevó a ajustar su portafolio de marcas para concentrarse en fortalecer las cadenas que tienen un mejor desempeño, además de los canales de servicio a domicilio y para llevar.

Los resultados de la receta de CMR son positivos. Durante 2025, la operadora de restaurantes incrementó sus ventas 7.6% a 3,863.9 millones de pesos. La venta de alimentos y bebidas en restaurantes propios representó el 97.1% de los ingresos y la venta comercial 1.7% de los ingresos. El resto de los ingresos se generaron por servicios de franquicias, arrendamiento y otros.

El EBITDA anual de CMR aumentó 30.5% a 825.4 millones de pesos, aunque las ganancias pasaron a terreno negativo, con una pérdida neta de 13.5 millones de pesos, de acuerdo con su último estado financiero.

A los aeropuertos arriban viajeros con prisa que buscan un servicio rápido antes de abordar, también quienes arriban con horas de anticipación y quieren sentarse a disfrutar una comida completa. Se suman los trabajadores del aeropuerto, desde personal de aerolíneas hasta empleados de servicios.

Esa diversidad ha llevado a la marca a desarrollar formatos distintos, desde restaurantes de servicio completo hasta formatos más pequeños tipo quiosco, que capturan a quienes solo quieren café y un antojo dulce. Wings suma 21 unidades, de las que 19 operan dentro de terminales aéreas, lo que la convierte en un jugador especializado en este entorno.

“Existen diferentes invitados y nosotros, desde hace años, hemos analizado todo esto hasta evolucionar a la imagen que ya desplegamos en el restaurante de Guadalajara”, dice el directivo en entrevista con Expansión. “Este proceso de renovación de imagen busca preparar a la marca para las próximas décadas”, añade.