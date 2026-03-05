La jugada de Sephora en México: por qué abrir 13 tiendas físicas es su arma secreta en la era digital

El directivo compartió que México es el segundo mercado con más crecimiento para la compañía después de Reino Unido, y en el que detectan un gran potencial para el fortalecimiento de la categoría, que alcanzó un valor de 16,800 millones de dólares en 2025 y llegará a 17,600 millones de dólares este año.

“Nuestra ambición este año para México es crecer más rápido que el mercado. Nuestro objetivo es duplicar el crecimiento del mercado. Tenemos mucha confianza y el mercado mexicano de belleza de prestigio es el número uno en toda Latinoamérica”, dijo el directivo.

Por ahora, el plan de Sephora es mantener el mismo modelo de tienda con el que se afianza en el mercado mexicano, que son unidades en centros comerciales, en donde los compradores tienen oportunidad de probar las marcas, lo que tiene un efecto positivo en las compras. Una vez que este modelo tenga menos espacio para crecer, explorarán otros formatos.

Mauricio Padilla, General Manager Sephora México, compartió que durante este año la cadena desplegará su estrategia de omnicanalidad y conectarán la base de datos del retail con sus plataformas digitales. “No sólo va a ayudar a digital, sino a toda la omnicanalidad. Es una conveniencia mucho más ágil”, dijo, tras compartir que la participación de las ventas en línea en México es de 10% y esperan que crezca a 30% en los próximos años.

Padilla comentó que los consumidores mexicanos son conocedores de la categoría y se mantienen al tanto de las novedades mundiales, factores que también suman al atractivo del mercado para la cadena de productos de belleza.