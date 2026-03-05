Publicidad

Sephora apuesta por México con 13 tiendas nuevas, marcas exclusivas y estrategia omnicanal

La cadena de belleza buscan afianzar su operación en el país con la apertura de más sucursales, ya que México es su segundo mercado más importante a nivel internacional, solo por detrás de Reino Unido.
jue 05 marzo 2026 05:04 PM
La jugada de Sephora en México: por qué abrir 13 tiendas físicas es su arma secreta en la era digital
La meta de Sephora es llegar a las 90 tiendas en 2028 en México. (Foto: Robert Way/Getty Images)

Sephora, la cadena global de productos de belleza del grupo LVMH, fortalece su presencia en México con la apertura de 13 nuevas unidades en el país durante este año. La estrategia le permitirá cerrar con un total de 65 tiendas, mientras registra resultados positivos con una estrategia de oferta de nuevos productos para mantener sus ventas en crecimiento.

La meta de Sephora es llegar a las 90 sucursales rumbo a 2028, las cuales complementará con el despliegue de su estrategia omnicanal, que se implementará durante este año, adelantó Alexis Rollier, Global Chief Operating Officer de Sephora, sin revelar montos de inversión o las ciudades en las que se realizarán las aperturas.

El directivo compartió que México es el segundo mercado con más crecimiento para la compañía después de Reino Unido, y en el que detectan un gran potencial para el fortalecimiento de la categoría, que alcanzó un valor de 16,800 millones de dólares en 2025 y llegará a 17,600 millones de dólares este año.

“Nuestra ambición este año para México es crecer más rápido que el mercado. Nuestro objetivo es duplicar el crecimiento del mercado. Tenemos mucha confianza y el mercado mexicano de belleza de prestigio es el número uno en toda Latinoamérica”, dijo el directivo.

Por ahora, el plan de Sephora es mantener el mismo modelo de tienda con el que se afianza en el mercado mexicano, que son unidades en centros comerciales, en donde los compradores tienen oportunidad de probar las marcas, lo que tiene un efecto positivo en las compras. Una vez que este modelo tenga menos espacio para crecer, explorarán otros formatos.

Mauricio Padilla, General Manager Sephora México, compartió que durante este año la cadena desplegará su estrategia de omnicanalidad y conectarán la base de datos del retail con sus plataformas digitales. “No sólo va a ayudar a digital, sino a toda la omnicanalidad. Es una conveniencia mucho más ágil”, dijo, tras compartir que la participación de las ventas en línea en México es de 10% y esperan que crezca a 30% en los próximos años.

Padilla comentó que los consumidores mexicanos son conocedores de la categoría y se mantienen al tanto de las novedades mundiales, factores que también suman al atractivo del mercado para la cadena de productos de belleza.

El poder de la exclusividad

Sephora encontró la fórmula para mantener el dinamismo en las ventas, aun cuando los ciclos de la economía no son totalmente favorables: las marcas exclusivas, la adaptación del portafolio y la llegada de marcas nuevas, que generan un círculo virtuoso para la cadena francesa.

Si bien una de las grandes estrategias detrás del modelo de negocio de Sephora es que el 50% de las marcas que comercializan en sus tiendas son exclusivas, la adaptación del portafolio de acuerdo con las características y necesidades de cada mercado es otro de los fundamentales de crecimiento.

“Los países están en momentos distintos. Los portafolios son desarrollados de manera distinta, mirando las marcas que son más buscadas por cada país y las tendencias más fuertes en cada uno”, dijo Andrea Anastasi Martins Orcioli, Managing Director Sephora Latin America.

En México, uno de los factores que sirve para que las compradoras regresen con frecuencia a tiendas son los lanzamientos, por ello la empresa este año sumará 17 nuevas marcas, para fortalecer la llegada a las góndolas de la tienda de Charlotte Tilbury, Patrick Ta y Makeup by Mario.

“Es una locura ver cómo hay más marcas, más innovación, más tendencia que tenemos que traer a este país para que las mexicanas y los mexicanos nos conozcan y podamos aportar la mejor experiencia”, declaró Mauricio Padilla. “Vemos con ojos muy positivos el desarrollo de este año y los años por venir”, añadió.

