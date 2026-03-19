Cada mexicano consume 10 kilos de snacks al año y Mondelēz ve una gran oportunidad con sus marcas

Santiago Aguilera, vicepresidente de asuntos públicos y de gobierno para América Latina en Mondelēz International, detalla que el plan se centra en ampliar ocasiones de consumo, diversificar formatos y fortalecer su presencia en puntos de venta, más allá de contener el mercado.

“México es un mercado altamente atractivo. Si bien enfrentamos retos temporales, el consumo de snacks no se ha desacelerado de forma radical; lo que vemos es un consumidor que busca más opciones y formatos”, explica el directivo en entrevista con Expansión.

El diagnóstico del directivo sobre el futuro de la compañía se basa en que México es el quinto mercado global en consumo de snacks, con alrededor de 10 kilos por persona al año, y el 95% de los consumidores declara ingerir al menos uno diariamente. Además, la categoría crece a un ritmo 1.4 veces mayor que otras dentro del consumo masivo, según datos que comparte Aguilera.

El consumo de snaks en México duplica el consumo mundial, que se ubica en 5.2 kilogramos por persona, de acuerdo con la agencia Statista.

El gobierno federal impulsa diversas iniciativas para desentivar el consumo de productos de alto contenido calórico, como los sellos frontales que indican si un producto tiene exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas, desde octubre de 2020.

A esto se suma la prohibición para vender productos con sellos o ultraprocesados en las cooperativas escolares, con el fin de reducir el indice de obesidad infantil, dado que el país ocupa el octavo sitio a nivel mundial con 13 millones de casos, de acuerdo con la Federación Mundial de la Obesidad.