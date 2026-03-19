Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Mondelēz apuesta por México, donde el consumo de snacks alcanza 10 kilos por persona al año

La compañía busca sostener su crecimiento con nuevos formatos y mayor distribución, en un mercado donde el consumo se mantiene sólido pese a la presión inflacionaria.
jue 19 marzo 2026 03:15 PM
Cada mexicano consume 10 kilos de snacks al año y Mondelēz ve una gran oportunidad con sus marcas
La adquisición de Ricolino fue clave para que Mondelēz se posicionará en categorías en las que no participaba, como chocolates. (Foto: Ricolino/Facebook)

El alto consumo de snacks en México, que duplica el promedio global, se ha convertido en una oportunidad clave para Mondelēz International, que apuesta por reforzar su presencia en el país tras la adquisición de Ricolino en 2022 por 27,000 millones de pesos.

La compañía busca mantener el impulso de sus productos entre los consumidores mexicanos, apoyada en la fortaleza de la categoría de snacking, que seguirá creciendo en los próximos años. Se prevé que este mercado alcance ingresos por 7,282.5 millones de dólares en 2033, desde 4,381.2 millones en 2025, de acuerdo con Grand View Research.

Publicidad

Santiago Aguilera, vicepresidente de asuntos públicos y de gobierno para América Latina en Mondelēz International, detalla que el plan se centra en ampliar ocasiones de consumo, diversificar formatos y fortalecer su presencia en puntos de venta, más allá de contener el mercado.

“México es un mercado altamente atractivo. Si bien enfrentamos retos temporales, el consumo de snacks no se ha desacelerado de forma radical; lo que vemos es un consumidor que busca más opciones y formatos”, explica el directivo en entrevista con Expansión.

El diagnóstico del directivo sobre el futuro de la compañía se basa en que México es el quinto mercado global en consumo de snacks, con alrededor de 10 kilos por persona al año, y el 95% de los consumidores declara ingerir al menos uno diariamente. Además, la categoría crece a un ritmo 1.4 veces mayor que otras dentro del consumo masivo, según datos que comparte Aguilera.

El consumo de snaks en México duplica el consumo mundial, que se ubica en 5.2 kilogramos por persona, de acuerdo con la agencia Statista.

El gobierno federal impulsa diversas iniciativas para desentivar el consumo de productos de alto contenido calórico, como los sellos frontales que indican si un producto tiene exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas, desde octubre de 2020.

A esto se suma la prohibición para vender productos con sellos o ultraprocesados en las cooperativas escolares, con el fin de reducir el indice de obesidad infantil, dado que el país ocupa el octavo sitio a nivel mundial con 13 millones de casos, de acuerdo con la Federación Mundial de la Obesidad.

Publicidad

Adaptarse al consumidor

Una de las apuestas de Mondelēz, que tiene entre sus marcas Oreo, Trident, Paleta Payaso y Panditas para mantenerse en la canasta de los compradores cautelosos es adaptar la oferta con la llamada arquitectura de formatos. que permita cubrir distintas necesidades de consumo, lo que implica tener disponibilidad de presentaciones de diferente gramaje y presentación para responder a los distintos momentos de consumo y niveles de gasto.

“El consumidor quiere seguir comprando sus productos favoritos, pero en el formato que mejor se ajuste a su momento. Ahí está la oportunidad”, señala Aguilera, por lo que toda apunta a sumar variaciones de las marcas core que incentiven la compra sin perder lealtad.

El dulce negocio de Ricolino

La operación en México también se ha convertido en una plataforma para atender al mercado hispano en Estados Unidos, ampliando el alcance de marcas locales de Roclano, entre las que están Paleta Payaso, Bubulubu, Panditas, Kranky, Dulces Vero y Coronado.

“El potencial está en combinar un portafolio global con una fuerte identidad local. México es hoy uno de los motores de crecimiento más importantes para la compañía”, señala el directivo de Mondelēz International.

Otro eje de la estrategia de Mondelēz es la innovación constante, tanto en producto como en colaboraciones. La empresa empuja alianzas estratégicas que derivan en ediciones especiales o productos conjuntos con otras marcas, como el caso de las galletas Oreo sabor Coca-Cola o los helados que se venden en McDonald's.

El foco no está únicamente del lado de los lanzamientos disruptivos, sino en adaptaciones culturales y temporales del portafolio, por ejemplo las ediciones especiales alineadas a temporadas o sabores localizados que conectan con el consumidor mexicano.

Publicidad

“La relevancia se construye con marcas fuertes, pero también con innovación constante. No necesariamente reinventando el producto, sino adaptándolo al contexto”, explica el directivo.

La empresa también capitaliza el calendario comercial como una palanca de crecimiento. Fechas como San Valentín, Día de Muertos o Navidad se apalancan como momentos clave para impulsar ventas a través de portafolios específicos.

A esto se suman nuevas ocasiones de consumo vinculadas a tendencias como el gaming o el consumo en plataformas digitales, donde incluso el diseño del empaque, como presentaciones tipo botella en chicles, responde a necesidades de conveniencia.

La distribución es otra ventaja competitiva. Actualmente, la compañía alcanza 500,000 puntos de venta de forma directa cada semana en México, cifra que asciende a un millón si se consideran canales indirectos. Esta capacidad le permite mantener disponibilidad e introducir innovaciones de forma más ágil.

“La distribución es uno de los principales catalizadores. Nos permite llegar a más hogares y capitalizar mejor la demanda existente”, afirma Aguilera.

Tags

Mondelēz Chocolate

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad