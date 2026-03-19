Cada mexicano consume 10 kilos de snacks al año y Mondelēz ve una gran oportunidad con sus marcas

Adaptarse al consumidor
Una de las apuestas de Mondelēz, que tiene entre sus marcas Oreo, Trident, Paleta Payaso y Panditas para mantenerse en la canasta de los compradores cautelosos es adaptar la oferta con la llamada arquitectura de formatos. que permita cubrir distintas necesidades de consumo, lo que implica tener disponibilidad de presentaciones de diferente gramaje y presentación para responder a los distintos momentos de consumo y niveles de gasto.
“El consumidor quiere seguir comprando sus productos favoritos, pero en el formato que mejor se ajuste a su momento. Ahí está la oportunidad”, señala Aguilera, por lo que toda apunta a sumar variaciones de las marcas core que incentiven la compra sin perder lealtad.
El dulce negocio de Ricolino
La operación en México también se ha convertido en una plataforma para atender al mercado hispano en Estados Unidos, ampliando el alcance de marcas locales de Roclano, entre las que están Paleta Payaso, Bubulubu, Panditas, Kranky, Dulces Vero y Coronado.
“El potencial está en combinar un portafolio global con una fuerte identidad local. México es hoy uno de los motores de crecimiento más importantes para la compañía”, señala el directivo de Mondelēz International.
Otro eje de la estrategia de Mondelēz es la innovación constante, tanto en producto como en colaboraciones. La empresa empuja alianzas estratégicas que derivan en ediciones especiales o productos conjuntos con otras marcas, como el caso de las galletas Oreo sabor Coca-Cola o los helados que se venden en McDonald's.
El foco no está únicamente del lado de los lanzamientos disruptivos, sino en adaptaciones culturales y temporales del portafolio, por ejemplo las ediciones especiales alineadas a temporadas o sabores localizados que conectan con el consumidor mexicano.